Florin Manole anunță cum va fi stabilit salariul minim: Nu mai e doar o negociere, totul e bazat pe o formulă. BNS propune 3 variante, de până la 4.793 de lei

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că stabilirea salariului minim pe economie pentru 2027 va avea la bază o formulă de calcul care ia în considerare inflația, productivitatea și alți indicatori macroeconomici. Sindicatele au venit deja cu mai multe propuneri, iar Blocul Național Sindical susține trei variante, cu valori cuprinse între 4.583 și 4.793 de lei.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, 5 noiembrie, la Radio România Actualități, că o eventuală majorare a salariului minim brut de la 1 ianuarie 2027 va fi stabilită în funcție de cifrele bugetare și de indicatorii economici, nu în urma unor negocieri de putere, așa cum se întâmpla în trecut.

Declarația vine în contextul în care sindicatele solicită ca salariul minim brut să ajungă la 5.000 de lei, în timp ce alte propuneri vizează o valoare de 4.652 de lei, despre care unii lideri sindicali au afirmat că nu ar trebui negociată.

Florin Manole a explicat că există deja o formulă de calcul care stabilește un prag minim și unul maxim pentru majorarea salariului minim. Aceasta ia în considerare inflația, productivitatea și mai mulți indicatori macroeconomici, fiind fundamentată pe prevederile legale și pe directiva europeană privind salariile minime adecvate.

Ministrul a subliniat că, în prezent, stabilirea salariului minim trebuie să urmeze această metodologie, spre deosebire de anii anteriori, când decizia era influențată în principal de negocierile dintre părțile implicate.

„În primul rând trebuie să spunem că cifrele, pentru că există un minim și un maxim, cifrele decurg dintr-o formulă de calcul care ține cont de inflație, de productivitate, de câțiva indicatori macroeconomici. Așadar, nu suntem într-o zonă de subiectivism, suntem într-o zonă în care cifrele vorbesc. Datele macroeconomice, ele sunt în lege, ele decurg dintr-o directivă europeană pentru salariul minim european. Așadar, spre deosebire de acum 3-4-5 ani când era doar o negociere de putere până la urmă, acum este totul bazat pe o formulă”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii a mai anunțat că, în cursul lunii noiembrie, va fi convocat Comitetul Național Tripartit, în cadrul căruia reprezentanții sindicatelor, patronatelor și ai Guvernului vor discuta nivelul salariului minim pentru anul viitor.

Întrebat despre rezultatul discuțiilor și despre posibilitatea ca părțile să ajungă la un consens, Florin Manole a spus că nu poate anticipa decizia finală.

El a amintit că nici în anul precedent rezultatul nu a fost cel pe care îl considera probabil, întrucât majorarea salariului minim a intrat în vigoare abia la 1 iulie 2026, deși ministrul se aștepta să fie respectată calendarizarea prevăzută de lege.

Totodată, Manole a atras atenția că, în cadrul discuțiilor, au fost avansate și alte soluții referitoare la fiscalitatea muncii, inclusiv reducerea taxării și transferarea unor contribuții de la angajat la angajator.

Ministrul consideră că numărul propunerilor formulate de partenerii sociali arată că aceștia caută variante pentru stabilirea salariului minim și că, în acest moment, nu pare să existe un blocaj în negocieri. El a precizat că discuțiile trebuie să țină cont și de dreptul salariaților la un trai decent.

„Nu aș putea să anticipez rezultatele, pentru că nici anul trecut nu a fost așa cum am anticipat, eu am crezut că se va respecta legea, anul trecut nu a fost cazul, din păcate a fost crescut salariul minim abia de la 1 iulie 2026. Dar ați spus bine și asta arată ceva, ați spus bine că există mai multe propuneri, inclusiv referitoare la fiscalitate, la scăderea taxării pe muncă, la trecerea contribuției de la angajat la angajator, unor contribuții. Deci, toate aceste soluții, toată această diversitate de propuneri arată că toate părțile caută soluții și că nu există sau nu pare să existe în acest moment un blocaj sau un impas. Ce va ieși din negocieri cu atâtea sindicate puternice la masă și cu atâtea patronate, n-aș putea să anticipez, dar e o procedură corectă, legală și trebuie să ținem și de drepturile oamenilor de a avea un trai decent după o lună de muncă”, a mai spus ministrul Muncii.

Reamintim că, în cadrul unei emisiuni de miercuri seară de pe Antena 3, unde a participat Florin Manole, au fost vehiculate următoarele 3 variante pentru salariul minim din 2027.

Tot astăzi, joi, 5 noiembrie, Blocul Național Sindical (BNS) a prezentat trei variante de calcul pentru stabilirea salariului minim brut pe economie în 2027. În funcție de metodologia aplicată, organizația sindicală estimează că acesta ar putea ajunge la valori cuprinse între 4.583 și 4.793 de lei.

Prima variantă, susținută de BNS ca propunere principală, presupune introducerea în formula de calcul și a pierderii puterii de cumpărare înregistrate în anul precedent. Sindicaliștii consideră că această ajustare ar permite recuperarea unei părți din efectele inflației asupra veniturilor angajaților. În acest scenariu, salariul minim brut ar ajunge la 4.652 de lei.

A doua variantă presupune aplicarea formulei actuale de indexare, care ia în calcul inflația și productivitatea muncii. Potrivit calculelor prezentate de organizație, această metodologie ar conduce la un salariu minim brut de 4.583 de lei.

Cea de-a treia propunere vizează stabilirea salariului minim la nivelul a 50% din câștigul salarial mediu brut. Aplicarea acestui criteriu ar însemna un salariu minim de 4.702 lei.

Prin aceste propuneri, BNS susține introducerea unui mecanism care să protejeze puterea de cumpărare a angajaților și să asigure venituri considerate decente pentru salariații din România.