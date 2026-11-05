Datoria publică a României crește cu 60.000 euro/minut. Cristian Păun: Povara financiară ajunge la 50.000 euro pentru fiecare familie cu doi copii

Datoria publică a României a ajuns la 240 de miliarde de euro, iar ritmul de îndatorare continuă să crească, susține profesorul universitar de economie Cristian Păun. Acesta atrage atenția că statul se împrumută cu aproximativ 60.000 de euro pe minut și estimează că România va plăti în acest an circa 68 de miliarde de lei numai pentru dobânzi.

Profesorul universitar de economie Cristian Păun susține că datoria publică a României a ajuns la 240 de miliarde de euro, după mai mulți ani în care statul a înregistrat deficite bugetare ridicate și a cheltuit peste resursele disponibile.

Potrivit economistului, această îndatorare are la bază inclusiv finanțarea consumului și susținerea unui aparat de stat pe care îl consideră ineficient și supradimensionat. El atrage atenția că aproximativ jumătate din datoria publică este externă, ceea ce indică o dependență tot mai mare a României de finanțatorii din afara țării.

Păun afirmă că datoria publică se majorează în prezent cu aproximativ 300.000 de lei pe minut, echivalentul a circa 60.000 de euro. Economistul precizează că această sumă reprezintă creșterea efectivă a datoriei, fără a include împrumuturile contractate pentru refinanțarea obligațiilor existente.

Raportat la o zi întreagă, ritmul de îndatorare ar însemna aproximativ 400 de milioane de lei în plus la datoria publică.

Economistul a prezentat și o estimare a datoriei publice raportate la populație. Potrivit calculelor sale, fiecărui român îi revine o povară financiară de aproximativ 12.000 de euro.

În cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, suma ajunge la aproape 50.000 de euro. Cristian Păun subliniază că această comparație trebuie privită și prin prisma veniturilor, întrucât copiii nu contribuie în prezent la bugetul familiei prin muncă și plata taxelor.

Profesorul universitar susține că românii ajung să muncească aproximativ șapte ani din zece pentru a-și achita obligațiile fiscale către stat. Doar trei ani din zece ar rămâne, în această estimare, pentru veniturile destinate efectiv propriei persoane și familiei.

O altă problemă semnalată de Cristian Păun este costul finanțării datoriei publice. Economistul estimează că România va plăti în acest an aproximativ 68 de miliarde de lei numai pentru dobânzi.

Raportată la populație, această cheltuială ar însemna aproximativ 700 de euro anual pentru fiecare român, inclusiv pentru copii. În cazul unei familii cu doi adulți și doi copii, costul ar ajunge la circa 3.000 de euro pe an.

Păun consideră că nivelul ridicat al dobânzilor explică, în parte, povara fiscală suportată de populație. El atrage atenția că o parte importantă din resursele financiare ale statului este direcționată către plata costurilor împrumuturilor, în loc să poată fi folosită pentru domenii precum educația și sănătatea.

Profesorul universitar atrage atenția și asupra raportului dintre îndatorarea publică și cea privată. Potrivit acestuia, statul român împrumută în prezent cu aproape 40% mai mult decât sectorul privat din România.

În timp ce datoria sectorului privat ar fi avut o evoluție relativ constantă în ultimii ani, datoria publică a crescut exponențial, susține economistul.

Păun consideră că împrumuturile contractate de stat nu sunt direcționate cu precădere către investiții. În opinia sa, această situație face ca statul să concureze tot mai mult cu firmele private pentru resursele de finanțare disponibile.

Economistul avertizează că această concurență poate afecta accesul sectorului privat la finanțare, în condițiile în care statul continuă să acumuleze datorii.

În finalul mesajului publicat pe Facebook, Cristian Păun avertizează că România se află într-un impas financiar și că menținerea politicilor bazate pe deficite ridicate și împrumuturi suplimentare poate agrava situația.

Economistul consideră că finanțele publice trebuie protejate în perioada următoare de decizii politice care ar putea accentua dezechilibrele bugetare și acumularea de datorii.

Acesta susține că, în anii următori, România nu va mai avea spațiu pentru deficite și îndatorare la nivelurile actuale și că reformele reprezintă principala soluție pentru ieșirea din această situație.