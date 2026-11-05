Doliu în lumea filmului. O îndrăgită actriță și model, cunoscută din „Beverly Hills, 90210”, a murit la 50 de ani

Este din nou doliu în lumea filmului! Actrița și modelul Kimmarie Johnson, cunoscută pentru aparițiile sale în serialul „Beverly Hills, 90210”, dar și în mai multe producții de la Hollywood, a murit la vârsta de 50 de ani.

Kimmarie Johnson s-a stins din viață în urma unor probleme grave de sănătate, după ce a fost transportată de urgență la spital. Vestea tristă a fost confirmată de nepoata sa, Rhonda Scott, pentru revista People.

Potrivit acesteia, vedeta a suferit un episod cardiac la domiciliul său din Los Angeles, marți, 27 octombrie.

Actrița a fost transportată la spitalul Cedars-Sinai, unde medicii au diagnosticat-o cu un anevrism cardiac. Din păcate, în ciuda intervenției medicale, aceasta a murit miercuri după-amiază, 4 noiembrie.

„Radia o lumină atât de puternică și strălucitoare. Oamenii care intrau în contact cu ea simțeau numai energie pozitivă. Ne va lipsi enorm și vom continua să-i cinstim memoria pentru totdeauna”, a transmis Rhonda Scott.

Născută și crescută în Wilkinsburg, Pennsylvania, Kimmarie Johnson s-a mutat ulterior în Los Angeles, unde a început să obțină roluri în producții cinematografice și de televiziune. Înainte de a-și construi o carieră în actorie, aceasta a participat la mai multe concursuri de frumusețe.

Unul dintre rolurile sale cunoscute a fost cel al personajului Jane, interpretat într-un episod din 1998 al serialului „Beverly Hills, 90210”. Actrița a mai apărut în producția „V.I.P.”, în care a jucat Pamela Anderson, dar și în comedia „Dude, Where’s My Car?”, lansată în anul 2000, cu Ashton Kutcher și Seann William Scott în distribuție.

Printre celelalte producții în care a apărut se numără „Wanda at Large”, comedia „Spanish Fly” și serialul „Tucker’s War”, în care a jucat în 2017. Aceasta este considerată ultima sa apariție actoricească, potrivit informațiilor publicate pe IMDb.

Dincolo de actorie și modelling, Kimmarie Johnson a avut și o activitate în industria frumuseții. Ea a fondat propriul brand de produse pentru îngrijirea pielii, SkinGlow by Kimmarie, iar în 2025 declara că lucra în continuare în acest domeniu.

De asemenea, potrivit profilului său de LinkedIn, a ocupat funcția de director de beauty al unei reviste de modă.

Kimmarie Johnson a devenit mamă în 2003, când l-a adus pe lume pe fiul său, Cameron Nino, care este în prezent muzician și locuiește în Los Angeles.

Actrița era activă și pe rețelele sociale, unde obișnuia să le arate urmăritorilor imagini din activitatea sa de model și din proiectele în care era implicată.

Ultima sa postare pe Instagram datează din 27 august și a fost realizată în colaborare cu o casă de modă.

Cea mai recentă apariție a sa pe covorul roșu a avut loc pe 22 aprilie, la premiera din Los Angeles a filmului „Michael”. Ulterior, în luna august, Kimmarie Johnson a apărut și pe coperta unei ediții digitale a revistei Grazia Slovenia.