Metroul spre Otopeni ar putea fi gata abia în 2032. Asociația Pro Infrastructură: În cel mai fericit scenariu și asta doar dacă se asigură banii lipsă

Primul scut de forare de pe secțiunea nordică a Magistralei 6 de metrou din București a fost lansat, urmând să sape tunelurile dintre stațiile Bruxelles și Tokyo. Asociația Pro Infrastructură avertizează însă că finanțarea incompletă, licitațiile nerezolvate și relocarea utilităților pot întârzia proiectul. În scenariul optimist, trenurile spre Aeroportul Otopeni ar putea circula abia în 2032.

Săptămâna aceasta, asocierea turco-română Gülermak-Somet a lansat primul scut de forare pe secțiunea Tokyo-Otopeni a Magistralei 6 de metrou din București.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, lucrările avansează însă într-un ritm care ridică semne de întrebare privind respectarea termenelor, iar finanțarea incompletă și licitațiile încă nerezolvate pot întârzia punerea în circulație a trenurilor.

Primul utilaj de tip TBM (Tunnel Boring Machine – echipament capabil să sape tuneluri), botezat „Sfânta Parascheva”, a început să foreze pe secțiunea nordică a Magistralei 6, care va asigura legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, scutul a pornit din stația Bruxelles și va înainta spre stația Tokyo, de la nord către sud.

După ce va ajunge la Tokyo, utilajul va fi scos și transportat înapoi la Bruxelles, de unde va începe forarea ultimei porțiuni de tunel până la Aeroportul Otopeni.

Al doilea scut, denumit „Sfânta Ecaterina”, va parcurge același traseu. Acesta va fi pus în funcțiune după ce primul utilaj va avansa cel puțin 200-300 de metri, ceea ce înseamnă că pornirea sa nu este așteptată mai devreme de câteva luni.

Conform calendarului de lucrări, „Sfânta Parascheva” ar trebui să ajungă în stația Paris în martie 2027. Asociația Pro Infrastructură consideră însă că respectarea întocmai a graficului este incertă, în condițiile în care avansul inițial ar putea fi redus de reglajele necesare și de particularitățile terenului din București.

Pe secțiunea sudică a magistralei, primul scut de forare a traversat la începutul lunii octombrie stația Expoziției și se află în prezent în mentenanță, urmând să își continue traseul către Pajura. Cel de-al doilea utilaj a trecut deja de Piața Montreal.

Dincolo de progresul lucrărilor, Asociația Pro Infrastructură atrage atenția asupra mai multor obstacole care pot afecta finalizarea proiectului.

Printre acestea se numără finanțarea incompletă a secțiunii nordice, precum și lipsa licitațiilor pentru sistemele de semnalizare și centralizare și pentru trenurile care vor circula pe magistrală.

O altă problemă este reprezentată de relocarea utilităților, lucrările necesare nefiind încă rezolvate pe tronsonul sudic. Asociația menționează și existența unor provocări tehnice care pot influența ritmul de execuție.

Potrivit estimărilor Asociației Pro Infrastructură, structura tronsonului sudic, între 1 Mai și Tokyo, ar putea fi finalizată în 2028. Pentru secțiunea nordică, dintre Tokyo și Aeroportul Otopeni, organizația estimează că lucrările de structură s-ar putea încheia abia la sfârșitul anului 2030.

Ulterior, vor trebui finalizate finisajele, calea de rulare și instalarea echipamentelor. Aceste activități vor avansa în paralel cu alte lucrări, însă asociația apreciază că trenurile ar putea transporta călători pe întreaga magistrală abia în 2032, în cel mai favorabil scenariu.

Un factor esențial rămâne asigurarea banilor necesari pentru jumătatea nordică a proiectului, care nu a primit finanțare europeană prin mecanismul avut în vedere. Potrivit organizației, fondurile ar trebui asigurate de la bugetul de stat și/sau prin împrumuturi.

Asociația avertizează și asupra concurenței dintre marile proiecte de transport pentru fondurile structurale disponibile.

Magistralele 6 și 4 din București, metroul ușor din Cluj-Napoca și proiectele de trenuri metropolitane din mai multe orașe trebuie să împartă aproximativ 1,2 miliarde de euro disponibile prin Programul Transport până în 2029.

În opinia organizației, această sumă ar putea fi consumată rapid pe măsură ce lucrările la Magistrala 6 se intensifică, Magistrala 4 intră în execuție, iar proiectul metroului ușor din Cluj-Napoca avansează.