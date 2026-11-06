România își promovează produsele pe piața din China. 15 companii participă la un eveniment internațional cu sprijinul statului

România participă, în perioada 5-10 noiembrie 2026, la cea de-a noua ediție a Expoziției Internaționale de Importuri din China (CIIE), organizată la Shanghai. Pentru prima dată, țara noastră este reprezentată prin două pavilioane expoziționale, care reunesc, potrivit datelor anunțate, 15 companii românești. Participarea este finanțată de la bugetul de stat și urmărește promovarea produselor autohtone și facilitarea accesului exportatorilor români pe piața chineză.

România este prezentă la Expoziția Internațională de Importuri din China (CIIE) cu două spații expoziționale distincte, Pavilionul Național și Pavilionul Agroalimentar, organizate pentru promovarea companiilor și produselor românești pe piața chineză.

Potrivit unui comunicat transmis de Consulatul General al României în Shanghai, participarea la ediția din acest an beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, prin intermediul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE).

Evenimentul, organizat anual, este prezentat drept cea mai mare expoziție internațională dedicată promovării importurilor pe piața Chinei. Acesta oferă companiilor participante posibilitatea de a-și prezenta produsele și de a identifica oportunități comerciale.

Prezența României cu două pavilioane reprezintă o premieră pentru participarea națională la acest târg, organizat în perioada 5-10 noiembrie 2026.

Cele două pavilioane ale României reunesc producători și firme din mai multe sectoare economice, de la industria alimentară până la cea chimică și designul vestimentar, oferind o prezentare diversificată a produselor destinate piețelor externe.

Pavilionul Național găzduiește șapte companii care activează în industria vinului, sectorul cosmetic, industria chimică și domeniul designului vestimentar.

În paralel, Pavilionul Agroalimentar reunește nouă companii specializate în producția și comercializarea cărnii, lactatelor, conservelor de fructe și legume, precum și a produselor de patiserie.

Ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim, a participat la ceremonia oficială de deschidere a expoziției și a vizitat cele două pavilioane românești.

În cadrul vizitei, diplomatul a discutat cu reprezentanții companiilor participante despre oportunitățile comerciale existente și despre modalitățile concrete prin care produsele românești pot pătrunde pe piața chineză.

Participarea României la expoziția de la Shanghai a inclus și o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Republicii Moldova, dedicată relațiilor economice dintre cele două state și posibilităților de extindere a cooperării comerciale.

Discuțiile au avut loc la Pavilionul Național al României, în contextul în care cele două țări sunt reprezentate, pentru prima dată concomitent, prin pavilioane naționale la Expoziția Internațională de Importuri din China.

Din delegația Republicii Moldova au făcut parte, conform informațiilor comunicate de organizatori, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, precum și ambasadorul Republicii Moldova în Republica Populară Chineză, Petru Frunze.

Întrevederea a evidențiat parteneriatul economic dintre România și Republica Moldova, precum și interesul comun pentru promovarea produselor și companiilor din cele două țări pe piețele internaționale.

Prezența simultană a României și Republicii Moldova la evenimentul internațional de la Shanghai a oferit reprezentanților celor două state ocazia de a discuta despre dezvoltarea relațiilor comerciale și identificarea unor noi oportunități pentru exportatori.

În cadrul întâlnirii bilaterale, oficialii au reafirmat angajamentul comun privind consolidarea parteneriatului economic, promovarea exporturilor și extinderea cooperării pe piețele externe.

Discuțiile s-au desfășurat în contextul participării celor două țări la o expoziție dedicată accesului produselor străine pe piața chineză, unde companiile participante își prezintă oferta comercială și pot stabili contacte cu potențiali parteneri de afaceri.