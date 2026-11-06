Patronatele se opun unei noi majorări a salariului minim în ianuarie 2027. Liderul Concordia: Firmele ar ajunge să reducă numărul de angajați

O nouă creștere a salariului minim în ianuarie 2027 nu este considerată sustenabilă de reprezentanții mediului de afaceri. Paul Aparaschivei, director executiv al confederației patronale Concordia, avertizează că majorarea costurilor salariale, în condițiile scăderii consumului și ale problemelor economice, ar putea determina antreprenorii să reducă numărul angajaților pentru a-și menține afacerile pe linia de plutire.

Reprezentanții patronatelor urmează să discute cu membrii Guvernului și cu partenerii sociali despre nivelul salariului minim. Confederația patronală Concordia consideră însă că o eventuală modificare nu ar trebui aplicată în ianuarie 2027, având în vedere că ultima majorare a intrat în vigoare în luna iulie.

Paul Aparaschivei, directorul executiv al organizației, susține că modificarea salariului minim la intervale de numai șase luni nu este sustenabilă pentru companii. Acesta a explicat că evoluția salariilor din România a fost mult mai rapidă decât creșterea productivității muncii în ultimii cinci ani, ceea ce afectează competitivitatea economiei.

Reprezentantul Concordia consideră că orice decizie privind salariul minim trebuie fundamentată pe date economice și pe evaluarea efectelor asupra companiilor.

El avertizează că o nouă majorare, într-un moment în care economia traversează dificultăți, ar putea obliga antreprenorii să ia măsuri pentru supraviețuirea afacerilor, inclusiv prin reducerea personalului.

„Tocmai ce am avut o creștere a salariului minim (în luna iulie), ne așteptăm ca orice discuție privind salariul minim să nu vizeze ianuarie 2027, pentru că, indiferent de valoarea de care vorbim, nu este sustenabil să avem o modificare o dată la șase luni. Datele noastre arată că salariul minim în România a crescut accelerat în ultimii 5 ani, aproape dublându-se, iar productivitatea muncii a crescut cu doar 30%. Ori, această decuplare a nivelului salarial de productivitatea muncii este una din cauzele lipsei noastre de competitivitate. Discuția trebuie să fie purtată rațional, să fie bazată pe date, pe scenarii de impact. O creștere nesustenabilă a salariului minim, în acest moment, în contextul în care economia suferă, îi poate împinge pe antreprenori spre decizii care să le asigure supraviețuirea afacerilor. Chiar dacă asta înseamnă o reducere a numărului de angajați. Nimeni nu vrea treaba asta, toată lumea se bate să își păstreze afacerile, să le crească și să-și păstreze toți angajații pe care-i au astăzi”, a susținut Aparaschivei vineri, 6 noiembrie.

Pe lângă costurile salariale, companiile se confruntă și cu efectele reducerii consumului. Potrivit directorului executiv al Concordia, scăderea vânzărilor se resimte atât în retail, cât și în rândul producătorilor, care au înregistrat diminuări importante ale activității.

Aparaschivei a dat exemplul industriei mobilei, unde unii producători ar fi raportat scăderi de 30%, iar în anumite cazuri chiar de 40%.

Acesta a explicat că diminuarea consumului, combinată cu discuțiile despre majorarea salariului minim și cu prețurile ridicate la energie, pune presiune suplimentară asupra mediului de afaceri.

Reprezentantul patronal consideră că aceste evoluții afectează competitivitatea companiilor și le reduc perspectivele de dezvoltare.

„Scăderea consumului s-a văzut ca efect profund negativ, mai ales în sectoarele care vând, în tot ce ține de retail. Vorbim de scăderi, în cazul celor care vând, dar și a celor care produc. Scăderea consumului a însemnat pentru mulți dintre producătorii noștri, și aici vă dau un exemplu concret al industriei mobilei, minus de 30%, poate chiar 40% pentru unii producători. Or, genul acesta de efect în planul de business, la pachet cu discuții despre creșterea salariului minim, despre costurile ridicate ale energiei, împing acei antreprenori într-o zonă de ne-competitivitate și de lipsă de perspectivă”, a spus reprezentantul Concordia.

În opinia lui Paul Aparaschivei, deciziile autorităților privind stimularea consumului, redresarea economiei, costurile energiei și salarizarea trebuie să aibă la bază analize economice și cifre concrete.

Directorul executiv al Concordia a atras atenția că astfel de măsuri nu ar trebui adoptate pornind de la percepții sau reacții emoționale, ci în urma evaluării efectelor pe care le-ar putea avea asupra companiilor și economiei.