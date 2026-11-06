Competențele AI cresc șansele de angajare cu 78%. Angajatorii caută aceste abilități și în afara sectorului IT

Persoanele care dețin competențe de utilizare a inteligenței artificiale au șanse mai mari să obțină un loc de muncă sau o promovare, potrivit datelor publicate de LinkedIn. Avantajul la angajare ajunge la 78%, iar probabilitatea unei promovări este cu 11% mai mare. Cererea pentru aceste abilități crește inclusiv în domenii care nu au legătură directă cu sectorul IT. În România, recrutarea continuă însă să fie îngreunată de lipsa candidaților calificați și de diferențele dintre competențele disponibile și cerințele angajatorilor.

Competențele AI devin tot mai importante în procesele de recrutare, iar persoanele care le menționează în profilurile profesionale beneficiază de un avantaj semnificativ în raport cu ceilalți candidați.

Potrivit datelor LinkedIn, utilizatorii care declară că știu să folosească instrumente de inteligență artificială au șanse cu 78% mai mari să fie angajați decât persoanele care nu includ asemenea abilități în profilul lor. În cazul promovărilor, diferența este de 11% în favoarea celor care menționează competențe AI.

Această evoluție are loc într-o perioadă în care recrutarea se desfășoară lent pe numeroase piețe ale muncii. Cu toate acestea, angajatorii includ tot mai frecvent cunoștințele de inteligență artificială printre cerințele posturilor disponibile.

Ponderea anunțurilor de angajare care solicită asemenea competențe a crescut cu aproximativ 65% în fiecare dintre ultimii doi ani. Comparativ cu 2023, aceasta este în prezent de peste zece ori mai mare.

Utilizarea inteligenței artificiale nu mai reprezintă o cerință specifică exclusiv profesiilor tehnice, deoarece angajatorii urmăresc integrarea acestor instrumente și în activități din alte domenii.

Printre sectoarele în care sunt solicitate tot mai frecvent competențe AI se numără marketingul, designul, managementul de proiect, administrația și redactarea de conținut. Astfel, cunoașterea instrumentelor de inteligență artificială poate constitui un avantaj profesional și pentru candidații care nu lucrează în IT.

În pofida creșterii cererii, numai 1,2% dintre membrii LinkedIn menționează în profilurile lor cel puțin o competență legată de inteligența artificială.

Procentul redus contrastează cu evoluția anunțurilor de recrutare și indică o diferență importantă între abilitățile declarate de candidați și competențele solicitate tot mai des de angajatori.

Competențele de utilizare a inteligenței artificiale sunt asociate și cu accesul la ocupații mai bine remunerate, potrivit informațiilor privind piața muncii din Statele Unite.

Datele LinkedIn arată că persoanele care dețin asemenea abilități ajung să lucreze în ocupații în care salariile anuale sunt, în medie, cu 28.000 de dolari mai mari decât cele din ocupațiile în care se angajează persoanele fără competențe AI.

Diferența reflectă nivelurile salariale ale ocupațiilor în care lucrează cele două categorii de persoane și nu reprezintă o majorare salarială automată pentru angajații care învață să utilizeze inteligența artificială.

În România, durata proceselor de recrutare a crescut pentru aproape o treime dintre angajatori în 2026, comparativ cu anul precedent, în condițiile în care companiile continuă să întâmpine dificultăți în identificarea personalului potrivit.

Conform raportului „Perspectivele Angajării de Forță de Muncă”, realizat de ManpowerGroup, 32% dintre angajatorii români declară că au nevoie de mai mult timp pentru ocuparea posturilor vacante decât în 2025, scriu cei de la revistacariere.ro.

În schimb, 21% dintre angajatori afirmă că recrutarea se desfășoară mai rapid, în timp ce 45% nu au observat schimbări în durata procedurilor de selecție. Restul de 2% nu pot aprecia dacă timpul necesar angajării personalului s-a modificat.

Rezultatele arată că dezvoltarea instrumentelor de inteligență artificială nu a eliminat dificultățile întâmpinate de angajatori în identificarea și selectarea candidaților.

Principala problemă care prelungește procesele de recrutare în România este numărul insuficient de candidați calificați disponibili pe piața locală, potrivit clasamentului factorilor identificați de ManpowerGroup.

Pe locul al doilea se situează dificultatea de a găsi persoane care dețin abilitățile necesare pentru posturile disponibile. Cele două obstacole evidențiază problemele angajatorilor în identificarea candidaților care corespund cerințelor profesionale.

Un alt motiv al întârzierilor îl reprezintă nepotrivirea dintre așteptările persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și condițiile impuse de angajatori.

Pe poziția a patra se află blocarea angajărilor la nivelul organizațiilor. Ultimul factor din clasament este creșterea semnificativă a numărului de CV-uri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, care complică procesul de selecție a candidaturilor.

Raportul identifică cinci factori care contribuie la scurtarea perioadei necesare pentru ocuparea posturilor, primul fiind identificarea și țintirea mai precisă a candidaților potriviți.

Al doilea factor este simplificarea procedurilor interne de aprobare și a proceselor decizionale, astfel încât companiile să poată avansa mai rapid de la evaluarea candidaturilor la angajare.

Pe poziția a treia se află prioritizarea persoanelor recomandate prin intermediul rețelelor personale sau profesionale, metodă care poate facilita identificarea candidaților corespunzători.

Îmbunătățirea colaborării dintre departamentele de resurse umane și managerii responsabili de recrutare ocupă locul al patrulea. Clasamentul este completat de eficientizarea selecției candidaturilor, inclusiv prin filtrarea CV-urilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale.