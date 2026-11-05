Google dezactivează automat Gemini pentru elevi. Ce se întâmplă cu motorul de căutare în școlile care interzic AI?

Google schimbă modul în care elevii pot folosi inteligența artificială în școli, după ce părinții și autoritățile americane au criticat introducerea automată a acestor instrumente. Noua decizie ridică însă o problemă neașteptată: școlile care vor să interzică AI ar putea pierde accesul inclusiv la motorul de căutare Google.

Google a anunțat că asistentul său bazat pe inteligență artificială, Gemini, nu va mai fi activat automat pentru elevi, în urma criticilor venite din partea părinților, școlilor și oficialilor americani. Decizia vizează elevii de la grădiniță până la liceu și reprezintă o schimbare de politică după mai multe luni de controverse privind introducerea instrumentelor AI în sistemul de învățământ.

Potrivit modificărilor anunțate marți pe blogul companiei, Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom și funcțiile de inteligență artificială integrate în motorul de căutare Google vor fi dezactivate implicit pentru elevi. Accesul la aceste instrumente va putea fi activat doar dacă administratorii școlilor decid acest lucru.

Decizia vine după mai multe luni de critici din partea părinților, reprezentanților școlilor și aleșilor americani. Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a acuzat Google că încearcă să își folosească poziția dominantă pe piață pentru a introduce inteligența artificială în școlile publice.

Google ocupă o poziție importantă pe piața instrumentelor digitale utilizate în sistemul de învățământ american. Aplicații precum Gmail, Docs și Classroom sunt folosite pe scară largă în școli, iar laptopurile Chromebook, comercializate la prețuri reduse, sunt distribuite unui număr mare de elevi.

Noile setări ridică însă o problemă pentru instituțiile de învățământ care doresc să interzică în totalitate utilizarea inteligenței artificiale. Potrivit lui Chris Phillips, vicepreședintele Google responsabil pentru sectorul educației, funcțiile AI sunt integrate profund în motorul de căutare al companiei. Phillips a explicat, într-o declarație pentru „The New York Times”, că elevii din școlile care interzic complet inteligența artificială nu vor mai putea utiliza nici motorul de căutare Google. În locul rezultatelor, aceștia vor primi un mesaj prin care vor fi informați că serviciul nu este disponibil, ca urmare a deciziei instituției de învățământ.

Zohran Mamdani și alți oficiali americani au criticat această situație într-un mesaj publicat pe platforma X, susținând că Google încearcă să își folosească poziția dominantă pentru a impune utilizarea inteligenței artificiale în școlile publice.

Google a precizat pentru agenția de presă AFP că noile setări vor fi introduse la nivel global, începând cu SUA. Compania nu a comunicat, însă, o dată exactă pentru implementarea modificărilor.

Potrivit senatorilor americani Richard Blumenthal și Josh Hawley, peste 150 de milioane de elevi din întreaga lume utilizează platforma Google Classroom. Luna trecută, cei doi parlamentari au cerut companiei explicații cu privire la activarea implicită a funcțiilor de inteligență artificială pe dispozitivele folosite în școli.

În august, Google a introdus asistentul Gemini în Classroom, oferindu-le elevilor de toate vârstele acces la funcții de asistență pentru învățare, chestionare și carduri educaționale (flashcards) bazate pe materia studiată. Funcționalitățile erau activate automat în școlile care autorizaseră deja utilizarea Gemini, însă această setare va fi modificată.

În septembrie, autoritățile din New York și Los Angeles au anunțat că intenționează să limiteze accesul la instrumentele de inteligență artificială pe dispozitivele utilizate în școli.

Un reprezentant al administrației școlare din Los Angeles a declarat pentru agenția de presă AFP că autoritățile analizează anunțul Google și posibilele efecte asupra școlilor, profesorilor și elevilor. La rândul lor, reprezentanții școlilor din New York au solicitat companiei informații suplimentare.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Administrației din New York, chatbotul Gemini este deja dezactivat pe dispozitivele Chromebook utilizate de elevii din oraș. Municipalitatea a cerut Google să dezactiveze rezumatele generate de inteligența artificială care apar în rezultatele motorului de căutare.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, ca răspuns la criticile primarului Zohran Mamdani, Google a susținut că modificările anunțate le oferă școlilor mai multe posibilități de control asupra utilizării inteligenței artificiale. Compania a precizat că decizia răspunde îngrijorărilor tot mai mari ale părinților și comunității educaționale privind folosirea acestor instrumente pentru realizarea rapidă și superficială a temelor.

Reprezentanții Google au subliniat că instituțiile de învățământ vor putea decide dacă activează sau nu funcțiile respective. Compania a mai anunțat că modifică și funcția de căutare destinată școlilor, pentru a o adapta mai bine procesului educațional.

Potrivit explicațiilor oferite de Google pentru CNBC, funcțiile AI Mode și AI Overviews vor pune la dispoziția elevilor îndrumări pas cu pas pentru rezolvarea problemelor, în loc să le ofere direct răspunsurile la temele școlare.