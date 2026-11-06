Shock Price intră în România și devine rival pentru Pepco și Action. Unde se deschide primul magazin și ce tipuri de produse vor fi la reducere

Grupul polonez Modivo, fostul grup CCC, aduce în România un nou lanț de magazine cu prețuri mici. Brandul Shock Price își deschide prima unitate pe 6 noiembrie, la Odorheiu Secuiesc, urmând să ajungă și în alte orașe, inclusiv București. Magazinele vor comercializa îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și articole pentru casă.

Primul magazin Shock Price din România se deschide vineri, 6 noiembrie, la Odorheiu Secuiesc. Informația a fost confirmată de Valentin Dobrescu, directorul de expansiune al Worldbox, un alt lanț de magazine care face parte din grupul Modivo, scrie economica.net.

Extinderea nu se va opri aici. Compania pregătește noi deschideri la Arad, Reghin, Sibiu și Deva, dar și în București, în centrul comercial AFI.

Shock Price este un brand lansat de grupul polonez Modivo, cunoscut anterior sub numele CCC. Prima unitate a rețelei a fost inaugurată în Polonia, în luna august, în localitatea Wałbrzych.

Magazinele vor avea la vânzare articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și produse pentru uz casnic. Conceptul comercial se bazează pe prețuri reduse și pe o selecție de mărci cunoscute, asemănătoare celei întâlnite în magazinele Half Price.

Produsele vor fi schimbate periodic, iar compania urmărește o rotație mai rapidă a stocurilor. Spre deosebire de Half Price, care pune accent pe articolele de modă comercializate la prețuri reduse, Shock Price este construit în jurul unui model care prioritizează prețurile mici pentru o gamă mai largă de produse.

Strategia de dezvoltare a noului brand vizează în special orașele mai mici și parcurile comerciale de dimensiuni reduse. Reprezentanții grupului estimează că magazinele vor avea suprafețe cuprinse între 1.200 și 2.500 de metri pătrați.

Modivo a anunțat încă din primăvara acestui an că intenționează să își consolideze prezența pe segmentul off-price prin lansarea unui nou brand. Conducerea grupului consideră că acest model comercial are perspective de dezvoltare pe termen lung.

„Vrem să ajungem regele retailului off-price. Avem deplină încredere în acest model”, a declarat atunci Dariusz Miłek, CEO-ul Modivo.

Acesta a precizat că 65% din creșterea suprafeței comerciale planificate pentru acest an urma să fie alocată formatului off-price.

Potrivit strategiei prezentate de companie, grupul își propune să deschidă anual 100 de magazine din această categorie, dintre care peste jumătate în afara Poloniei. Modivo mizează pe rezistența modelului off-price în perioadele de criză economică, în condițiile schimbărilor macroeconomice și ale fluctuațiilor puterii de cumpărare a consumatorilor.