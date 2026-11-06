Black Friday 2026. Cea mai mare tranzacție raportată de PayU: 135.000 de lei. eMAG a vândut peste 3,3 milioane de produse în primele 10 ore

Până la această oră, Black Friday 2026 a generat deja volume importante de cumpărături atât pe platformele magazinelor online, cât și la nivelul procesatorilor de plăți. PayU România a raportat tranzacții de 763 de milioane de lei până la ora 17:45, în timp ce eMAG a anunțat vânzări de peste 886 de milioane de lei după primele 10 ore ale campaniei, pentru mai mult de 3,3 milioane de produse comandate.

Volumele procesate prin toate metodele de plată cu ocazia Black Friday 2026 au ajuns la 763 de milioane de lei până vineri, la ora 17:45, potrivit datelor prezentate de Elena Gheorghe, manager de țară PayU România și Ungaria.

Aceasta a precizat că ponderea plăților în rate s-a menținut la nivelul înregistrat anul trecut, în timp ce plata cu un singur click și portofelele digitale au fost utilizate într-o proporție mult mai mare decât într-o zi obișnuită.

Totodată, reprezentanta PayU a explicat că reducerile și campaniile speciale pregătite de bănci și partenerii financiari contribuie la creșterea interesului pentru plata în rate.

„Până la ora aceasta (17:45 – n.red.) avem 763 de milioane de lei în volume procesate pentru toate metodele de plată. Vorbim de o pondere a ratelor de 35% la fel ca anul trecut. Anul acesta s-a menținut în preferințe plata cu un singur click sau walleturile: avem 74% față de 46% în mod uzual, zilnic, evident pentru comercianții care au activat opțiunea, ceea ce este o pondere destul de mare. Pe partea de rate, în mod normal, pentru comercianții care au aceste metode activate, ponderea acestor metode reprezintă în jur de 24%. Clienții așteaptă reducerile de peste an, sunt mai prudenți, iar partenerii, băncile, partenerii financiari se pregătesc cu campanii de rate extinse, ceea ce nu se întâmplă în cursul anului. Automat, și ponderea crește. Sunt eforturi din mai multe părți și, practic, noi, aici prezentăm o imagine a acestor eforturi care se fac de la mai mulți jucători din piață”, a punctat Gheorghe.

Potrivit datelor PayU, numărul tranzacțiilor ajunsese la 1,3 milioane, în creștere față de ediția Black Friday din 2025. Valoarea medie a unui coș de cumpărături era de 483 de lei, de 2,5 ori mai mare decât într-o zi obișnuită. În cazul cumpărăturilor achitate în rate, valoarea medie a coșului a ajuns la 1.030 de lei, aproape dublu față de o perioadă obișnuită din an.

Cele mai mari două tranzacții raportate au fost de 135.000 de lei și, respectiv, 104.000 de lei, ambele fiind înregistrate în zona serviciilor.

În ceea ce privește cumpărăturile transfrontaliere, ponderea acestora în totalul tranzacțiilor a fost de 17%, nivel similar celui din anii precedenți.

Cele mai căutate categorii au fost cosmeticele și produsele de beauty, bunurile FMCG, jucăriile și produsele pentru copii, articolele IT&C, produsele fashion și cele pentru casă și decorațiuni.

La nivel general, în cadrul ediției Black Friday 2026 s-au înregistrat, în medie, aproximativ 2.000 de tranzacții pe minut.

Datele transmise de eMAG vineri, la ora 19:00, arată că utilizatorii platformei comandaseră peste 3,3 milioane de produse în primele 10 ore ale campaniei, cu o valoare totală de peste 886 de milioane de lei.

Sellerii din Marketplace vânduseră deja mai multe produse decât în întreaga ediție Black Friday din anul precedent.

O parte dintre clienți au folosit soluțiile flexibile de plată puse la dispoziție de retailer, care permit achitarea cumpărăturilor în până la 36 de rate fără dobândă. Aceste opțiuni au fost utilizate pentru 31% dintre comenzile plasate până la momentul raportării.

Primele produse comandate au ajuns în lockerele easybox din Bragadiru la ora 13:41. Totodată, în premieră pentru campania Black Friday, clienții care au cumpărat produse voluminoase au avut posibilitatea să le ridice direct de la depozitul eMAG.

Tudor Manea, CEO eMAG Group, a explicat că numărul comenzilor și valoarea acestora confirmă interesul clienților pentru eveniment, menționând și rolul soluțiilor de plată și al ofertelor pregătite de companie.

Acesta a precizat că promoțiile continuă până târziu în noapte, astfel încât cumpărătorii mai pot beneficia de reduceri.

„Black Friday este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului, lucru confirmat de numărul foarte mare de comenzi de până la această oră și de valoarea lor, dar și de popularitatea soluțiilor pe care le-am pregătit pentru clienții noștri, pentru a le putea asigura o experiență facilă și sigură de shopping online. Iar Black Friday continuă până târziu în noapte, astfel încât clienții încă pot să se bucure de cele mai bune prețuri din an la foarte multe produse”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG Group.

În primele 10 ore ale campaniei, clienții eMAG au comandat cu aproape 100.000 de produse cosmetice mai mult decât în întreaga ediție Black Friday din 2025.

Un alt segment în care s-a înregistrat o creștere importantă a fost cel al experiențelor și biletelor la festivaluri, numărul acestora fiind de aproape patru ori mai mare decât în ediția precedentă.

Interesul pentru polițele RCA a fost, de asemenea, ridicat. Cererea pentru aceste produse a fost de cinci ori mai mare decât anul trecut, evoluție susținută și de posibilitatea achitării în rate.

Cele mai valoroase comenzi au inclus produse din peste șapte categorii, printre care frigidere, mașini de spălat, televizoare, telefoane, laptopuri, lingouri de aur sau argint, sisteme de gaming și smartwatch-uri. Cea mai complexă comandă a cuprins produse din peste 30 de categorii.

Potrivit datelor raportate de retailer după primele 10 ore de Black Friday, produsele cosmetice, suplimentele și articolele de înfrumusețare au ocupat primul loc în clasamentul categoriilor, cu 914.000 de produse comandate.

Pe următoarele poziții s-au situat băuturile, produsele de băcănie, articolele pentru petshop și produsele de curățenie, cu 770.000 de produse, respectiv jucăriile și articolele pentru copii, cu 317.000 de produse.

Clasamentul complet al categoriilor comandate arată astfel:

914.000 de produse cosmetice, suplimente și înfrumusețare;

770.000 de băuturi, produse de băcănie, articole pentru petshop și curățenie;

317.000 de jucării și articole pentru copii;

105.000 de laptopuri, produse IT, birotică, papetărie și cărți;

71.000 de televizoare, produse audio-video și articole de gaming;

109.000 de telefoane, tablete, dispozitive wearables și căști;

140.000 de electrocasnice mici;

87.000 de electrocasnice mari;

89.000 de articole fashion și sport;

159.000 de articole de mobilă și produse pentru casă.

Pe lângă produsele din categoriile obișnuite de retail, clienții au cumpărat și o serie de produse și servicii speciale. Printre acestea se numără biletele la festivaluri, pachetele turistice, metalele prețioase, automobilele și pachetele de sănătate.

Conform datelor eMAG, în primele 10 ore au fost vândute:

32.000 de experiențe și bilete la festivaluri;

1.100 de nopți de cazare incluse în pachete turistice;

12.600 de grame de aur, argint și monede;

31 de automobile;

9.300 de pachete de sănătate.

Primele comenzi au fost deja livrate în lockerele easybox și ridicate de cumpărători. eMAG a anunțat că va asigura livrarea tuturor comenzilor până la data de 21 noiembrie.

În premieră, clienții au putut opta și pentru ridicarea directă din depozitul eMAG de la Joița a comenzilor eligibile. Printre produsele pentru care a fost disponibilă această opțiune s-au numărat televizoarele și electrocasnicele mari.