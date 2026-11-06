Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se aplică din 2027. Alexandru Nazare: Doar zvonuri care au indus panică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 6 noiembrie, că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă începând cu 2027. Oficialul a precizat că măsura va fi analizată gradual, spre finalul perioadei de consolidare fiscală, atunci când România ar urma să revină la un deficit bugetar de 3% din PIB. Declarațiile au fost făcute la Concordia Summit 2026.

Ministrul Finanțelor a dezmințit informațiile potrivit cărora impozitele pe proprietate ar urma să crească masiv începând cu anul 2027. Alexandru Nazare a susținut că aceste zvonuri au provocat îngrijorare în rândul populației timp de mai multe săptămâni, deși autoritățile nu au luat o asemenea decizie.

„Ce pot să vă spun în mod cert este că nu vom introduce impozitul la valoarea de piaţă. Impozitul pe proprietate la valoarea de piaţă nu va fi introdus din 2027. Repet, au fost foarte multe zvonuri care au indus panică. Nu o zi, două, ci săptămâni în care s-a anunţat că din 2027 impozitul va creşte de 27 de ori. Nu este adevărat”, a afirmat Nazare.

Oficialul a explicat că impozitarea proprietăților la valoarea de piață a fost discutată și cu reprezentanții Comisiei Europene, în contextul renegocierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit ministrului, România a prezentat argumente pentru amânarea aplicării acestei măsuri, iar decizia privind viitorul impozitării proprietăților va fi luată după ce autoritățile vor avea o imagine completă asupra datelor bugetare.

„Această măsură face parte din PNRR-ul renegociat. Am oferit nişte argumente în discuţiile cu Comisia Europeană şi taxarea proprietăţii la nivelul de piaţă nu va fi aplicată din 2027. Ce tip de măsură luăm în privinţa proprietăţii reprezintă o decizie pe care o vom lua în momentul când avem toate datele despre buget introduse în sistem”, a explicat acesta.

În ceea ce privește momentul în care România ar putea reveni asupra acestei măsuri, Alexandru Nazare a făcut trimitere la prevederile programului de guvernare. Acestea prevăd o analiză graduală a impozitării proprietăților la valoarea de piață, în apropierea momentului în care deficitul bugetar va reveni la nivelul de 3% din PIB.

Ministrul a precizat că o asemenea schimbare nu ar trebui să fie introdusă într-o perioadă în care economia se confruntă deja cu dificultăți, iar populația și mediul de afaceri resimt efectele măsurilor de consolidare fiscală. În opinia sa, autoritățile trebuie să evite deciziile care ar putea amplifica incertitudinea și îngrijorarea.