Piața de capital din România ar putea atrage mai multe investiții. ASF cere acces mai ușor la bursă pentru companii și investitori

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, susține că dezvoltarea pieței de capital din România depinde de atragerea unor noi investitori și de creșterea numărului de companii listate la bursă. Oficialul a prezentat aceste priorități vineri, 6 noiembrie, în cadrul Concordia Summit 2026. Discuțiile au vizat diversificarea finanțării economiei românești și oportunitățile oferite de integrarea piețelor europene de capital.

Dezvoltarea pieței de capital din România și facilitarea accesului companiilor la finanțare reprezintă două dintre condițiile necesare pentru transformarea resurselor financiare disponibile în investiții productive, creșterea competitivității și consolidarea economiei, potrivit președintelui ASF, Alexandru Petrescu.

Într-un mesaj transmis după participarea la Concordia Summit 2026, oficialul a explicat că discuțiile au urmărit identificarea unor soluții pentru consolidarea piețelor financiare și valorificarea oportunităților de investiții la nivel european.

La eveniment au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, președintele Bursei de Valori București (BVB), Radu Hanga, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sectorului investițiilor private.

Potrivit declarației publicate de Alexandru Petrescu, dezbaterile s-au concentrat asupra rolului finanțării prin piețele de capital în susținerea dezvoltării economice a României și asupra avantajelor unei integrări mai profunde a piețelor europene.

Președintele ASF consideră că economia românească are nevoie de mai multe alternative de finanțare, astfel încât întreprinderile să își poată susține investițiile și proiectele de dezvoltare prin atragerea capitalului disponibil pe piață.

În acest context, Alexandru Petrescu a evidențiat necesitatea extinderii bazei de investitori și a eliminării obstacolelor care limitează circulația capitalului între piețele financiare.

Oficialul a arătat că mobilitatea investițiilor și reducerea barierelor existente pot facilita valorificarea oportunităților economice atât în România, cât și în celelalte state europene.

Totodată, acesta a susținut că piața bursieră românească trebuie să devină mai accesibilă pentru persoanele interesate să investească, dar și pentru companiile care urmăresc să obțină resurse financiare pentru extinderea activității.

Extinderea participării la piața de capital reprezintă, în opinia președintelui ASF, o direcție importantă pentru dezvoltarea bursei românești și pentru creșterea capacității economiei de a mobiliza finanțare pe termen lung.

Alexandru Petrescu a explicat că atragerea unor noi categorii de investitori, împreună cu încurajarea companiilor să se listeze la bursă, poate contribui la îmbunătățirea lichidității pieței.

O participare mai largă la tranzacțiile bursiere ar permite implicarea unui număr mai mare de investitori în finanțarea dezvoltării economice, în timp ce societățile comerciale ar avea posibilitatea să utilizeze piața de capital pentru atragerea resurselor necesare investițiilor.

În acest sens, oficialul a subliniat că extinderea bazei de investitori și stimularea listărilor trebuie însoțite de măsuri care să consolideze funcționarea pieței și încrederea participanților.

Consolidarea pieței de capital presupune, potrivit lui Alexandru Petrescu, nu doar atragerea finanțării și creșterea numărului de participanți, ci și existența unui cadru de reglementare stabil, care să ofere siguranță investitorilor.

Președintele ASF a indicat predictibilitatea normelor, protecția investitorilor și credibilitatea instituțiilor drept elemente esențiale pentru dezvoltarea unei piețe financiare competitive.

Acesta a evidențiat și importanța unei supravegheri eficiente, alături de colaborarea dintre autoritățile de reglementare, investitori și reprezentanții mediului de afaceri.

În evaluarea sa, regulile clare și cooperarea instituțională pot susține dezvoltarea pieței bursiere și pot crea condiții mai favorabile pentru atragerea capitalului.

Alexandru Petrescu apreciază că piața de capital din România dispune de perspective favorabile de dezvoltare, iar valorificarea acestora ar putea contribui la întărirea poziției economice a țării în Europa Centrală și de Est.

Oficialul a arătat că atingerea acestui obiectiv necesită continuitate în aplicarea măsurilor de dezvoltare și o strategie orientată către rezultate pe termen lung.

În același timp, președintele ASF consideră că încrederea investitorilor trebuie transformată într-un avantaj competitiv pentru economia românească, prin crearea condițiilor necesare atragerii și utilizării eficiente a capitalului.

Referindu-se la perspectivele pieței bursiere, Alexandru Petrescu a transmis că privește cu optimism posibilitățile de dezvoltare și rolul pe care finanțarea prin bursă îl poate avea în consolidarea economiei naționale.