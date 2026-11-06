Constantin Toma s-a fotografiat alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Primarul PSD al Buzăului a transmis un mesaj după întâlnire

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a publicat vineri, 6 noiembrie, o fotografie alături de fostul premier Ilie Bolojan și de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Cei doi oficiali au efectuat o vizită la Buzău, unde au avut loc discuții despre administrația locală. Constantin Toma a transmis un mesaj public în care a evidențiat schimbul de experiență dintre cei trei.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a prezentat întâlnirea cu Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu drept un schimb de experiență între reprezentanți ai administrației locale, subliniind importanța activității desfășurate în beneficiul comunităților.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, edilul social-democrat a distribuit o fotografie în care apare alături de cei doi politicieni și le-a mulțumit pentru vizita efectuată în municipiu.

„Schimb de experienţă între un fost şi doi actuali primari. Administraţie pentru oameni, pentru comunităţi. Mulţumesc pentru vizită, Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu!”, a scris Constantin Toma.

Ilie Bolojan a condus anterior Primăria municipiului Oradea, în timp ce Ciprian Ciucu ocupă funcția de primar general al Capitalei.

Vizita celor doi politicieni la Buzău include și o întâlnire cu reprezentanții organizației locale a Partidului Național Liberal, programată pentru seara zilei de vineri.

Fostul premier Ilie Bolojan și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, urmează să participe la o ședință desfășurată la sediul PNL Buzău.

Întâlnirea de vineri are loc după ce primarul Constantin Toma, care a demisionat din toate funcțiile deținute în PSD, și-a exprimat anterior susținerea pentru direcția administrativă și economică promovată de Ilie Bolojan.

În luna iunie, edilul Buzăului declara că România trebuie să continue „cruciada bunului simţ” începută de fostul premier, făcând referire la măsurile adoptate pentru administrarea resurselor publice.

La acel moment, Constantin Toma avertiza că o eventuală revenire a social-democraților la guvernare ar putea determina reluarea unor politici bugetare pe care le considera nesustenabile.

Primarul susținea că, într-un asemenea scenariu, „probabil vom avea aceleaşi măsuri proaste”, referindu-se la majorările de salarii și pensii finanțate din bugetul public, fără o susținere economică pe termen lung.

În declarațiile făcute în luna iunie, Constantin Toma a comentat și situația politică de la acel moment, inclusiv tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal și dificultățile legate de formarea unui guvern stabil.

Edilul a asociat problemele politice cu incertitudinea privind conducerea Executivului, susținând că absența stabilității guvernamentale afecta funcționarea statului.