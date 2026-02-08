Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a lansat critici la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că acesta ia uneori decizii greșite și că stilul său de guvernare este prea dur, fără a ține cont suficient de impactul social.

În opinia edilului social-democrat, anumite măsuri recente afectează în mod direct categoriile vulnerabile, iar premierul se află într-o poziție dificilă, fiind perceput drept un „premier de sacrificiu”, care își asumă costuri politice majore pentru stabilitatea guvernării.

Constantin Toma a explicat pentru Digi24 că nu este de acord cu ideea de a conduce guvernarea „cu accelerația la podea”, sugerând că ritmul și duritatea unor decizii riscă să producă efecte negative în societate.

El a dat ca exemplu neplata primei zile de concediu medical, o măsură care, în viziunea sa, lovește direct în persoanele cele mai sărace, inclusiv în cei cu venituri foarte mici sau fără venituri, precum și în familiile care au copii cu dizabilități și se confruntă cu cheltuieli ridicate.

Primarul Buzăului a subliniat că astfel de persoane nu ar trebui împovărate suplimentar cu taxe și contribuții, în condițiile în care situația lor financiară este deja extrem de dificilă. Totodată, el a arătat că propunerea avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, privind anumite ajustări fiscale, nu este corectă

În opinia lui Toma, o eventuală reducere de 50% ar trebui aplicată strict țintit, doar pentru cei care au probleme reale și grave, nu la nivel general, astfel încât ajutorul să ajungă acolo unde este cu adevărat nevoie.

„De multe ori cred că şi domnul Ilie Bolojan ia nişte decizii proaste. Deci nu te poţi duce, cum să spun eu, când conduci o maşină să te duci cu acceleraţia la podea. (…) Deci nu poţi prima zi de concediu medical, oamenii aceia cei mai amărâţi posibil, cu câteva sute de lei pensie sau n-au venituri deloc, cu copii cu dizabilităţi în familie, care costă foarte mulţi bani ca să îl ţii acolo, mai plăteşti şi taxele astea. Adică ce-a propus Kelemen Hunor acum nu este deloc în regulă, din acest punct de vedere. Eu m-aş fi dus cu reducerea de 50% asta pe care o propune dumnealui pentru tot poporul, numai la cei cu probleme reale, focusat acolo unde sunt probleme deosebite”, a afirmat Constantin Toma.

În acest context, edilul a reiterat ideea că Ilie Bolojan este un premier de sacrificiu, forțat să ia decizii dificile într-un climat economic și politic tensionat, chiar dacă acestea generează nemulțumiri puternice în rândul populației și al clasei politice.

Constantin Toma a mai arătat că, indiferent dacă își dorește sau nu, Ilie Bolojan a ajuns în postura unui premier care își asumă măsuri nepopulare. El a explicat că, deși unii colegi politici îl susțin public, există numeroase critici formulate în culise, inclusiv din partea unor membri ai PNL.

În același timp, primarul consideră că aceste decizii au evitat o variantă și mai dură, respectiv creșterea taxelor și impozitelor în baza legislației existente, lucru care ar fi fost posibil fără obstacole legale.

„Vrea, nu vrea, Ilie Bolojan este de sacrificiu. Pentru că efectiv a luat măsurile şi mă uit la o parte din colegii mei, foarte mulţi inclusiv de la PNL, unii sunt foarte vocali, unii nu sunt vocali, dar pe la spate îl discută. Ilie Bolojan ne-a salvat pentru că aceste decizii… noi puteam să mărim taxele şi impozitele pe legislaţia care exista, nu aveam niciun fel de problemă. Ilie Bolojan şi-a atras toată această ură, o iau eu la Guvern, vă las şi banii”, a spus Constantin Toma.

Reamintim că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că va solicita Guvernului să revină asupra unor taxe locale și asupra măsurilor care afectează persoanele cu dizabilități.

Liderul UDMR a avertizat că, dacă statul nu demonstrează că guvernează în interesul cetățenilor, există riscul pierderii sprijinului politic, întrucât nu se poate conduce împotriva societății.

În acest sens, UDMR va cere ca, până la aprobarea bugetelor locale, autoritățile locale să aibă posibilitatea de a acorda reduceri de până la 50% la taxa auto, în limitele prevăzute de lege, ca măsură de sprijin pentru cei aflați în dificultate.