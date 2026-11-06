Tesla pune capăt producției Cybertruck. Decizia lui Elon Musk vine după un nou eșec de sute de milioane de dolari

Tesla va opri treptat producția Cybertruck la fabrica sa din Texas, procesul urmând să fie finalizat până la jumătatea anului 2027. Decizia a fost anunțată vineri, 6 noiembrie, de Elon Musk, după o serie de probleme tehnice și rezultate comerciale sub așteptări. Producătorul american de vehicule electrice intenționează să își concentreze resursele asupra dezvoltării taxiurilor autonome. Anunțul vine într-un moment în care miliardarul se confruntă și cu rezultatele nefavorabile ale investițiilor sale în campaniile electorale din Statele Unite.

Tesla se pregătește să renunțe la producția Cybertruck, modelul electric lansat comercial în 2023, după ce vânzările și problemele tehnice au afectat evoluția proiectului. Elon Musk a anunțat vineri, 6 noiembrie, pe platforma X, că fabrica Gigafactory din Texas va reduce progresiv producția, până la oprirea completă a acesteia, prevăzută pentru jumătatea anului 2027, potrivit presei străine.

Decizia a provocat reacții negative în rândul admiratorilor modelului, unii dintre aceștia considerând că Tesla renunță la un vehicul cu performanțe deosebite. Un utilizator a descris anunțul drept „sfârșitul unei ere”. Musk a răspuns că exemplarele aflate deja în circulație vor putea fi utilizate „mult timp de acum înainte”.

De la debutul livrărilor, în noiembrie 2023, Tesla a comercializat aproximativ 70.000 de exemplare Cybertruck, un rezultat inferior așteptărilor inițiale.

Alți susținători ai producătorului american au criticat perspectiva eliminării modelului din ofertă, în condițiile în care compania nu a prezentat un înlocuitor de dimensiuni similare.

„Este un plan groaznic, dacă nu aveți de gând să lansați un alt vehicul de mari dimensiuni”, a comentat un utilizator. „Este o nebunie, Elon. Oamenii vor un vehicul Tesla pe care să-l poată controla în afara drumurilor amenajate”, a scris un alt fan.

În prezent, nu există precizări din partea lui Elon Musk privind continuarea serviciilor de întreținere și disponibilitatea pieselor de schimb după încetarea producției. De asemenea, nu a fost clarificat dacă asamblarea Cybertruck ar putea fi transferată într-o altă unitate industrială.

Tesla operează fabrici în California, China și Germania, însă unitatea din Texas rămâne singura în care este produs Cybertruck.

Cybertruck a atras atenția încă de la prezentarea oficială din 2019, atât prin designul neobișnuit, cât și prin incidentele care au însoțit demonstrațiile publice. În timpul evenimentului de lansare, unul dintre geamurile prezentate drept „indestructibil” s-a spart după impactul cu o bilă metalică.

Primele livrări către clienți au început patru ani mai târziu, însă comercializarea modelului a fost afectată de diferențele dintre caracteristicile promise și cele oferite efectiv. Prețurile au depășit estimările inițiale, autonomia s-a situat sub nivelul anunțat, iar defecțiunile tehnice au determinat intervenții repetate ale producătorului. În paralel, cererea nu a atins nivelurile anticipate.

De la intrarea pe piață, la 30 noiembrie 2023, Cybertruck a făcut obiectul a 11 campanii de rechemare în service. Potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA), defecțiunile identificate au inclus desprinderea unei bare luminoase, funcționarea necorespunzătoare a ștergătoarelor, slăbirea unor elemente de finisaj și riscul blocării pedalei de accelerație din cauza ornamentului acesteia. Au fost constatate inclusiv probleme privind intensitatea luminilor de poziție.

O parte importantă a defecțiunilor a fost remediată prin actualizări software gratuite, transmise de la distanță. În situațiile care au necesitat intervenții mecanice, proprietarii au beneficiat de înlocuirea componentelor defecte în centrele de service Tesla, fără costuri suplimentare.

O altă campanie de rechemare a vizat riscul desprinderii prezoanelor roților în timpul deplasării. În aprilie, producătorul a rechemat 173 de vehicule pentru remedierea acestei probleme.

Caroseria cu forme unghiulare, construită din oțel inoxidabil, a contribuit la notorietatea Cybertruck, dar a transformat modelul și într-o țintă a protestelor. Mai multe exemplare au fost vandalizate sau vizate de tentative de distrugere, în contextul criticilor referitoare la colaborarea lui Elon Musk cu administrația președintelui Donald Trump și cu Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

Oprirea producției Cybertruck face parte din schimbarea priorităților industriale ale Tesla, Elon Musk indicând dezvoltarea vehiculelor autonome drept una dintre principalele direcții ale companiei.

Producătorul american intenționează să își concentreze eforturile asupra Cybercab, un automobil electric cu două locuri, proiectat pentru transportul pasagerilor fără intervenția unui șofer.

Modelul, cunoscut și sub denumirea de Robotaxi, este destinat serviciilor de transport la comandă. În Austin, Texas, vehicule autonome sunt deja utilizate pentru efectuarea unor curse comerciale disponibile publicului.

Anunțul privind viitorul Cybertruck apare la câteva zile după publicarea unor informații referitoare la pierderile financiare asociate implicării lui Elon Musk în alegerile intermediare din Statele Unite.

Potrivit acestor informații, miliardarul ar fi cheltuit peste 445 de milioane de dolari pentru susținerea unor candidați, fără ca rezultatele electorale să corespundă investițiilor realizate.

Dintre cei 37 de candidați republicani pentru Camera Reprezentanților care au beneficiat de sprijinul său, numai trei au obținut victoria. În competițiile pentru Senat, șase dintre cei șapte candidați susținuți de Musk au pierdut alegerile.

Perspectiva opririi producției a generat nemulțumiri inclusiv în rândul persoanelor care au cumpărat deja Cybertruck. Unii proprietari susțin că eliminarea modelului le reduce interesul pentru achiziționarea unui alt automobil Tesla, deoarece producătorul nu comercializează în prezent un vehicul de dimensiuni comparabile.

Nemulțumirea este accentuată în cazul clienților care au cumpărat recent modelul și care nu anticipau retragerea acestuia din producție.