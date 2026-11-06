Bursele europene se prăbușesc după cea mai neagră zi pentru producătorii americani de cipuri din 2020. Companiile din S&P 500 au pierdut 2.900 miliarde de dolari

Bursele europene au deschis în scădere vineri, după ce acțiunile companiilor americane din industria semiconductorilor au înregistrat cea mai puternică prăbușire zilnică din 2020. Pierderile de pe Wall Street s-au extins în Asia, iar investitorii se tem că victoriile democraților la alegerile intermediare din SUA ar putea aduce restricții pentru centrele de date destinate inteligenței artificiale.

Bursele europene au deschis în scădere vineri, 6 noiembrie, după ce vânzările masive de acțiuni din sectorul tehnologic american s-au extins în Asia și Europa. Investitorii urmăresc și posibilele efecte ale victoriilor obținute de democrați la alegerile intermediare din SUA, care ar putea aduce reguli mai stricte pentru construirea centrelor de date destinate inteligenței artificiale.

La începutul ședinței de tranzacționare, indicele Stoxx Europe 600 pierdea 1,2%, în timp ce indicele german DAX înregistra o scădere de 1,6%. Bursele din Franța și Marea Britanie erau, de asemenea, pe minus, CAC 40 și FTSE 100 coborând fiecare cu 1,4%.

Scăderile europene au venit după o zi extrem de dificilă pe Wall Street, unde companiile incluse în indicele S&P 500 au pierdut o valoare de piață record, de 2.900 de miliarde de dolari (2.600 de miliarde de euro), în ședința de joi.

În Asia, indicele MSCI AC Asia a coborât cu peste 4%, pe fondul extinderii vânzărilor de acțiuni din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor. Totuși, contractele futures americane indicau o posibilă pauză a declinului, cele aferente indicelui Nasdaq-100 înregistrând un avans de 1,5% în jurul orei 10:15 CET, potrivit Euronews.com.

Unul dintre factorii care au amplificat îngrijorările investitorilor este rezultatul alegerilor intermediare desfășurate în această săptămână în Statele Unite. Victoriile obținute de democrați ar putea conduce la introducerea unor reglementări mai stricte pentru proiectele de construire a centrelor de date.

Aceste investiții au întâmpinat opoziție din partea alegătorilor cu orientări politice diferite, iar numeroși candidați care au câștigat alegerile au promis că vor încetini sau chiar vor opri construirea unor astfel de facilități.

Potrivit companiei de analiză Cleanview, aproximativ 40% din capacitatea centrelor de date planificate în Statele Unite se află în state în care guvernatorii actuali sau cei aleși au promis să suspende proiectele noi ori au introdus deja astfel de măsuri.

O propunere de instituire a unui moratoriu federal asupra construirii centrelor de date a fost înaintată la începutul acestui an de senatorul american Bernie Sanders și de reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez.

Rezultatele electorale au alimentat temerile privind momentul în care companiile vor începe să recupereze investițiile de sute de miliarde de dolari realizate în domeniul inteligenței artificiale. Costurile mai ridicate ale împrumuturilor ridică, la rândul lor, semne de întrebare privind ritmul în care operatorii își vor putea construi infrastructura necesară.

O eventuală încetinire a investițiilor în centrele de date ar putea afecta creșterea economică a Statelor Unite și ar reduce cererea pentru cipuri și energie electrică.

Vânzările masive de acțiuni au afectat puternic companiile americane din industria semiconductorilor. Indicele Philadelphia Semiconductor Index a încheiat ședința de joi cu o scădere de 12,2%, cea mai mare pierdere zilnică înregistrată din 2020. Până la închiderea tranzacțiilor de joi, indicele acumulase un declin de aproximativ 16% pentru întreaga săptămână.

Și principalii indici de pe Wall Street au înregistrat pierderi importante. Nasdaq Composite a închis în scădere cu 5,5%, S&P 500 a coborât cu 4,4%, iar Dow Jones Industrial Average a pierdut 3,4%.

Pentru toți cei trei indici, acestea au fost cele mai mari scăderi procentuale zilnice de la anunțarea tarifelor vamale extinse de către președintele american Donald Trump, în aprilie 2025.

Stuart Clark, administrator de portofoliu la Quilter, a explicat că evoluția piețelor evidențiază dependența indicilor Nasdaq și S&P 500 de un număr restrâns de companii mari din tehnologie și industria semiconductorilor. Atunci când acțiunile acestor companii se depreciază, efectul asupra indicilor poate fi rapid și semnificativ.

Declinul bursier s-a reflectat și în averile celor mai bogați oameni din industria tehnologică. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea directorului general al Nvidia, Jensen Huang, s-a redus cu 15,1 miliarde de dolari (13,5 miliarde de euro). În cazul lui Elon Musk, pierderea a fost de 79,7 miliarde de dolari (71 de miliarde de euro).

Președintele Donald Trump a pus scăderea bursei americane pe seama victoriilor obținute de democrați la alegerile intermediare.

Într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, acesta a scris: „Bursa s-a prăbușit astăzi pentru că democrații au avut o victorie importantă marți. Este trist să vezi așa ceva, nu aveți pe cine să dați vina decât pe voi înșivă!”

Scăderile de pe Wall Street s-au transmis puternic și pe piețele asiatice, unde companiile din industria semiconductorilor au înregistrat pierderi importante.

La Tokyo, indicele Nikkei 225 a reușit să recupereze o parte din pierderile înregistrate în timpul ședinței, dar a încheiat ziua cu un declin de 6%.

Acțiunile Kioxia și SoftBank au pierdut peste 10% în timpul tranzacțiilor, înainte de a închide ședința cu scăderi de 8,7%, respectiv aproximativ 11%. Titlurile companiei Advantest au coborât cu peste 8% în cursul zilei.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a închis cu o pierdere de 6%, după ce în timpul ședinței ajunsese să scadă cu până la 8,8%. Evoluția a determinat suspendarea tranzacționării timp de 20 de minute.

Producătorul de cipuri SK Hynix a încheiat ziua cu o scădere de 10,4%, în timp ce acțiunile Samsung Electronics s-au depreciat cu 6,4%.

În Taiwan, indicele Taiex a coborât cu 4,5%, după ce în primele ore ale ședinței pierduse peste 8%. Acțiunile producătorului de semiconductori TSMC au închis cu un declin de 4,7%, după ce în timpul tranzacțiilor scăderea ajunsese aproape de 10%.

Alte piețe asiatice au înregistrat, de asemenea, evoluții negative. Indicele Hang Seng din Hong Kong pierdea aproximativ 1,1% la pauza de la mijlocul zilei, în timp ce Shanghai Composite a închis cu un minus de 1,1%. În Australia, indicele S&P/ASX 200 a terminat ședința cu o scădere de 0,5%.

Neil Wilson, reprezentant al Saxo Markets, a apreciat că amploarea vânzărilor de acțiuni pare exagerată, însă a precizat că investitorii vor aștepta mai întâi semne de stabilizare a piețelor.

Îngrijorările legate de investițiile în infrastructura necesară inteligenței artificiale se reflectă și în sectorul bancar.

Banca olandeză ING pregătește vânzarea unui portofoliu de împrumuturi acordate pentru finanțarea centrelor de date, în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari (447 de milioane de euro). Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu situația, instituția financiară intenționează să scoată la vânzare întregul portofoliu dintr-o singură tranzacție.

Mișcarea vine într-un moment în care investitorii reevaluează perspectivele sectorului centrelor de date, pe fondul incertitudinilor privind rentabilitatea investițiilor în inteligența artificială și al posibilității introducerii unor restricții asupra proiectelor noi din Statele Unite.

În timp ce bursele au înregistrat scăderi, obligațiunile guvernamentale au beneficiat de interesul investitorilor care au căutat plasamente considerate mai sigure.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază, până la 4,84%. În Europa, randamentul titlurilor franceze cu aceeași maturitate a coborât cu 2 puncte de bază, până la 4,77%, iar cel al obligațiunilor germane a scăzut cu 3 puncte de bază, până la 3,22%.

Pe piața valutară, dolarul s-a apreciat față de yen în primele ore ale tranzacțiilor europene. Euro a pierdut 0,4% în raport cu moneda americană, ajungând la 1,1174 dolari.

Și aurul a înregistrat o scădere. Prețul spot al metalului prețios s-a depreciat cu 0,6%, până la 4.089,90 dolari pe uncie, în jurul orei 10:30 CET.

În ceea ce privește piața petrolului, contractele futures pentru țițeiul Brent se tranzacționau dimineața la puțin peste 97 de dolari pe baril. Traderii continuau să urmărească semnalele privind evoluția discuțiilor dintre Statele Unite și Iran, după ce liderii celor două țări au indicat la începutul săptămânii că negocierile înregistrează progrese.