Rezultatele Tesla din primul trimestru al acestui an au lăsat mult de dorit. Vânzările producătorului de vehicule electrice, aflat în dificultate, nu au atins așteptările Wall Street-ului, acesta fiind al doilea cel mai slab trimestru din punct de vedere al vânzărilor din 2022.

Compania condusă de Elon Musk se luptă de doi ani să-și mențină activitatea principală pe linia de plutire, în timp ce concurenții, în special cei din China, îi fură din ce în ce mai mult din piață, acaparând segmente vaste ale pieței internaționale a mașinilor electrice.

Între timp, CEO-ul Elon Musk — a cărui retorică extremistă și îmbrățișarea idealismului de extremă dreapta a reușit să-i îndepărteze pe unii clienți și investiutori — a dat startul la ceea ce ar putea fi o schimbare de direcție lungă și dificilă, de la vânzările de vehicule electrice către robotaxiuri și roboți umanoizi, scrie Futurism.com.

Progresul companiei în ceea ce privește prima categorie rămâne cu mult în urma concurenței, în timp ce cea de-a doua categorie este probabil încă la ani distanță de a fi pusă în vânzare.

Elon Musk promitea, în ianuarie 2026, că firma sa va dispune de o rețea „extinsă” de robotaxi fără șofer în Statele Unite până la sfârșitul anului 2026.

„Tesla a lansat serviciul de robotaxi în câteva orașe, iar până la sfârșitul acestui an acesta va fi foarte, foarte răspândit pe teritoriul Statelor Unite”, a afirmat el în cadrul unei intervenții la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Totuși, prognoza pe termen scurt pentru Tesla nu este tocmai strălucitoare. Pentru a sublinia aceste neliniști, analiștii de la JP Morgan avertizează acum că prețul acțiunilor companiei — care rămâne extrem de umflat în comparație cu fundamentele sale de afaceri, cu un raport preț-câștig de peste 300 — ar putea scădea cu un procent uriaș de 60%.

„Având în vedere că așteptările privind performanța Tesla s-au prăbușit pentru toate indicatorii financiari și de performanță pe toate perioadele de timp până la sfârșitul deceniului, creșterea de +50% a acțiunilor Tesla și creșterea de +32% a țintelor de preț ale analiștilor, pe măsură ce această prăbușire a avut loc, implică o așteptare pentru o schimbare bruscă către o performanță semnificativ mai bună decât se aștepta anterior în perioada de după acest deceniu. Recomandăm investitorilor să abordeze cu prudență această așteptare, ținând cont atât de riscul de execuție, cât și de valoarea în timp a banilor”, a scris Ryan Brinkman, analist JP Morgan.

Brinkman a reiterat ratingul „Subponderat” pentru acțiunile Tesla și prețul țintă de 145 de dolari/acțiune până la sfârșitul anului, așadar un minus de 60% față de nivelul din prezent.

Multe semne indică o corecție majoră. Acțiunile companiei au scăzut cu peste 20% în ultimele șase luni, dar rămân în creștere cu un uimitor 44% în ultimele 12 luni.

În urma ratării livrărilor din primul trimestru și a avertismentului JP Morgan privind o prăbușire a acțiunilor, investitorii sunt în mod clar neimpresionați, ceea ce a dus la o scădere a acțiunilor cu peste 5% în ultimele cinci zile.

Nu doar JP Morgan trage semnalul de alarmă. Săptămâna trecută, analistul bursier al HSBC, Mike Tyndall, a reiterat ratingul „reduce” pentru Tesla, prevăzând, de asemenea, că acțiunile companiei ar putea scădea cu aproximativ 60%.

Pe scurt, în timp ce Tesla se pregătește să se reinventeze, activitatea sa principală continuă să stagneze. Cifrele privind livrările companiei au arătat că aceasta se bazează aproape în totalitate pe vânzările sedanului său de bază Model 3 și ale SUV-ului Model Y.

Tesla nu a lansat un model nou de mașină de șase ani — cu excepția Cybertruck, care s-a dovedit a fi un eșec major.

Pentru a înrăutăți și mai mult situația, angajamentul lui Musk față de companie și misiunea sa inițială de a vinde vehicule electrice a fost, în cel mai bun caz, șubred.