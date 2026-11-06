Efectele nocive ale creșterii salariului minim, fără a ține cont de productivitate. Cristian Păun: E despre mai multe taxe la buget

Profesorul universitar de economie Cristian Păun avertizează că modelul economic bazat pe inflație și creșteri de taxe va continua și în următorii ani, în condițiile în care reformele nu vor fi aplicate nici în actualul mandat parlamentar. Economistul critică intenția de majorare a salariului minim, scumpirea energiei și gazelor, dar și politicile Guvernului, despre care susține că transferă costurile incapacității de reformă către populație.

Cristian Păun consideră că reformele economice nu vor fi realizate nici în actualul mandat parlamentar, ceea ce va permite continuarea modelului economic inflaționist din ultimii ani. În opinia profesorului universitar, una dintre măsurile care vor contribui la perpetuarea acestei situații este majorarea salariului minim.

Economistul susține că această decizie nu este fundamentată pe preocuparea pentru reducerea sărăciei sau creșterea prosperității populației, ci pe dorința statului de a obține venituri bugetare mai mari din taxele aferente salariilor.

În postarea sa de pe Facebook, acesta atrage atenția că majorarea salariului minim, aplicată fără o corelare cu productivitatea muncii, poate avea efecte negative asupra pieței muncii, inclusiv asupra gradului de ocupare, șomajului în rândul tinerilor și salarizării persoanelor cu studii superioare.

În plus, profesorul consideră că majorarea salariului minim va alimenta inflația, deoarece angajatorii vor transfera costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor. Efectul ar urma să fie mai vizibil în sectoarele economice în care activitatea depinde în mare măsură de forța de muncă, în special în industria serviciilor.

O altă problemă semnalată de profesorul universitar este creșterea prețului energiei electrice. Cristian Păun observă că autoritățile au transmis deja avertismente privind viitoarele scumpiri și pune această evoluție în legătură cu fiscalitatea aplicată sectorului energetic.

Economistul atrage atenția că România plătește cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, deși producția este realizată în proporție covârșitoare de companii de stat. În opinia sa, statul are o influență majoră asupra prețului final, iar taxele reprezintă o componentă importantă a facturii plătite de consumatori.

Din această perspectivă, Cristian Păun consideră că majorarea prețului energiei reprezintă și o modalitate prin care statul obține venituri fiscale suplimentare, fără să anunțe în mod explicit creșterea unor impozite.

Profesorul avertizează că aceeași tendință se va manifesta și în cazul gazelor naturale, ale căror prețuri ar urma să crească, deși România se pregătește să înceapă exploatarea gazelor din Marea Neagră.

În ceea ce privește exploatarea gazelor din Marea Neagră, economistul atrage atenția asupra vulnerabilităților legate de securitatea infrastructurii energetice. Acesta amintește că România nu dispune, în opinia sa, de suficiente capacități pentru a proteja instalațiile maritime și conductele de transport în cazul unor eventuale atacuri.

Cristian Păun face referire și la relația cu Statele Unite, despre care afirmă că România mizează pe parteneriatul strategic, deși a renunțat la implicarea americană în investiția respectivă.

Profesorul consideră că eventualele scumpiri ale gazelor și energiei nu se vor limita la facturile consumatorilor casnici. Costurile suplimentare vor fi transferate în lanț în prețurile bunurilor și serviciilor, care sunt, la rândul lor, supuse TVA-ului, accizelor și celorlalte obligații fiscale.

Astfel, în interpretarea economistului, populația va suporta atât efectele scumpirilor, cât și povara fiscală aferentă acestora.

Cristian Păun critică politica economică a Executivului și susține că, în absența unor reforme structurale, autoritățile vor continua să obțină venituri mai mari prin intermediul taxelor încasate din salarii, energie, gaze și consum.

Profesorul consideră că Guvernul Luca Niculescu va transfera către populație costurile incapacității clasei politice de a reforma economia și administrația publică. În opinia sa, românii vor ajunge din nou să suporte consecințele unor decizii politice care nu rezolvă problemele structurale ale țării.

Economistul avertizează și asupra repetării acestui ciclu politic, în care cetățenii sunt chemați periodic la vot, fără ca schimbările promise să se concretizeze.

În finalul postării sale, Cristian Păun critică inclusiv posibilitatea reintroducerii plafonării adaosului comercial, pe care o consideră o altă intervenție nepotrivită într-un context economic deja complicat.