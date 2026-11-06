Efectele nocive ale creșterii salariului minim, fără a ține cont de productivitate. Cristian Păun: E despre mai multe taxe la buget
SURSA FOTO: Facebook, Cristian Păun - Profesul de economie Cristian Păun
Profesorul universitar de economie Cristian Păun avertizează că modelul economic bazat pe inflație și creșteri de taxe va continua și în următorii ani, în condițiile în care reformele nu vor fi aplicate nici în actualul mandat parlamentar. Economistul critică intenția de majorare a salariului minim, scumpirea energiei și gazelor, dar și politicile Guvernului, despre care susține că transferă costurile incapacității de reformă către populație.
Cristian Păun susține că majorarea salariului minim urmărește creșterea încasărilor la buget, nu bunăstarea angajaților
Cristian Păun consideră că reformele economice nu vor fi realizate nici în actualul mandat parlamentar, ceea ce va permite continuarea modelului economic inflaționist din ultimii ani. În opinia profesorului universitar, una dintre măsurile care vor contribui la perpetuarea acestei situații este majorarea salariului minim.
Economistul susține că această decizie nu este fundamentată pe preocuparea pentru reducerea sărăciei sau creșterea prosperității populației, ci pe dorința statului de a obține venituri bugetare mai mari din taxele aferente salariilor.
În postarea sa de pe Facebook, acesta atrage atenția că majorarea salariului minim, aplicată fără o corelare cu productivitatea muncii, poate avea efecte negative asupra pieței muncii, inclusiv asupra gradului de ocupare, șomajului în rândul tinerilor și salarizării persoanelor cu studii superioare.
În plus, profesorul consideră că majorarea salariului minim va alimenta inflația, deoarece angajatorii vor transfera costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor. Efectul ar urma să fie mai vizibil în sectoarele economice în care activitatea depinde în mare măsură de forța de muncă, în special în industria serviciilor.
Profesorul Păun critică scumpirea energiei și susține că statul obține venituri suplimentare din prețuri
O altă problemă semnalată de profesorul universitar este creșterea prețului energiei electrice. Cristian Păun observă că autoritățile au transmis deja avertismente privind viitoarele scumpiri și pune această evoluție în legătură cu fiscalitatea aplicată sectorului energetic.
Economistul atrage atenția că România plătește cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, deși producția este realizată în proporție covârșitoare de companii de stat. În opinia sa, statul are o influență majoră asupra prețului final, iar taxele reprezintă o componentă importantă a facturii plătite de consumatori.
Din această perspectivă, Cristian Păun consideră că majorarea prețului energiei reprezintă și o modalitate prin care statul obține venituri fiscale suplimentare, fără să anunțe în mod explicit creșterea unor impozite.
Profesorul avertizează că aceeași tendință se va manifesta și în cazul gazelor naturale, ale căror prețuri ar urma să crească, deși România se pregătește să înceapă exploatarea gazelor din Marea Neagră.
Scumpirea gazelor și energiei va ajunge în prețurile tuturor produselor
În ceea ce privește exploatarea gazelor din Marea Neagră, economistul atrage atenția asupra vulnerabilităților legate de securitatea infrastructurii energetice. Acesta amintește că România nu dispune, în opinia sa, de suficiente capacități pentru a proteja instalațiile maritime și conductele de transport în cazul unor eventuale atacuri.
Cristian Păun face referire și la relația cu Statele Unite, despre care afirmă că România mizează pe parteneriatul strategic, deși a renunțat la implicarea americană în investiția respectivă.
Profesorul consideră că eventualele scumpiri ale gazelor și energiei nu se vor limita la facturile consumatorilor casnici. Costurile suplimentare vor fi transferate în lanț în prețurile bunurilor și serviciilor, care sunt, la rândul lor, supuse TVA-ului, accizelor și celorlalte obligații fiscale.
Astfel, în interpretarea economistului, populația va suporta atât efectele scumpirilor, cât și povara fiscală aferentă acestora.
Profesorul acuză Guvernul că transferă către populație costurile lipsei reformelor economice
Cristian Păun critică politica economică a Executivului și susține că, în absența unor reforme structurale, autoritățile vor continua să obțină venituri mai mari prin intermediul taxelor încasate din salarii, energie, gaze și consum.
Profesorul consideră că Guvernul Luca Niculescu va transfera către populație costurile incapacității clasei politice de a reforma economia și administrația publică. În opinia sa, românii vor ajunge din nou să suporte consecințele unor decizii politice care nu rezolvă problemele structurale ale țării.
Economistul avertizează și asupra repetării acestui ciclu politic, în care cetățenii sunt chemați periodic la vot, fără ca schimbările promise să se concretizeze.
În finalul postării sale, Cristian Păun critică inclusiv posibilitatea reintroducerii plafonării adaosului comercial, pe care o consideră o altă intervenție nepotrivită într-un context economic deja complicat.
Postarea integrală a lui Cristian Păun
„Pentru că reformele nu se vor întâmpla nici în acest mandat parlamentar, modelul economic inflaționist din ultimii ani va continua și în următorii ani.
Deja salariul minim este împins din nou în față. Povestea nu este nici despre săraci români, nici despre prosperitate sau bunăstare. Este despre mai multe taxe la buget. Fără să crească nicio taxă, de fapt, taxele cresc. Sau cel puțin așa speră guvernul, ignorând complet efectele nocive ale salariului minim crescut otova și în răspăr cu productivitatea: efectele asupra ocupării, efectele asupra șomajului tinerilor, efectele asupra salarizării celor cu studii superioare etc. Este o măsură inflaționistă. Salariul minim mai mare, inclusiv taxele aferente, va fi reflectat în prețuri, mai ales în prețurile bunurilor intensive în muncă (servicii de tot felul).
Deja prețul energiei ”va crește”, ne anunță pe tot felul de canale guvernul (link în comentarii). Pentru că, pentru că… Nu întâmplător, plătim cea mai scumpă energie din UE. Energie produsă de stat în cvasi-totalitatea ei. Care pune ce preț vrea statul. Știind că prețul este jumătate din taxe. Creșterea prețului energiei este, de asemenea, o poveste despre taxe mai mari.
Prețul la gaze va crește și el. Este o altă certitudine. În condițiile în care dăm drumul la gazul de la Marea Neagră anul viitor. Sau ar trebui să dăm drumul, dacă nu ne lovesc rușii cu vreo dronă instalațiile de pe mare sau conductele de transport. Căci noi, oricum, nu avem cu ce să o apărăm. Mizăm pe parteneriatul cu SUA, după ce am trimis la plimbare SUA din investiția respectivă. Hilar, nu?
Toate acestea se vor duce în toate prețurile apoi. Taxate și ele cu accize, TVA și tot tacâmul. Taxe mai mari, adică. Și, uite așa, fără să miște un ac în materie de reforme, Guvernul PSD Luca ne va taxa mai mult și mai aspru. Ne va introduce iar sub nas nota de plată a incapacității clasei politice de a reforma ceva în țara asta. Și apoi vom fi iar chemați la vot, ca să nu se întâmple nimic bine. Alte generații ratate. Să fie rău ca să nu fie bine.
Plafonarea adaosului mai lipsește din tot haosul ăsta…
O țopăială de tot râsul!”, a scris profesorul Cristian Păun pe pagina sa de Facebook, vineri, 6 noiembrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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