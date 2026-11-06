Producătorii de drone din România cer mai mult sprijin de la stat. Directorul unei companii explică de ce industria privată este dezavantajată

Industria de drone din România are nevoie de o susținere mai puternică din partea statului pentru a putea dezvolta echipamente militare competitive. Emanuel Popp, directorul producătorului român AFT, a criticat modul în care Ministerul Economiei reprezintă interesele companiilor private. Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a doua ediții a Vantarc Defense Forum, unde au fost discutate dificultățile întâmpinate de producătorii autohtoni de echipamente de apărare.

Emanuel Popp, directorul AFT, unul dintre cei mai vechi producători de drone din România, consideră că firmele private din industria de apărare nu beneficiază de o reprezentare suficientă din partea Ministerului Economiei. Acesta a invocat rolul instituției în administrarea unui sector industrial de stat de dimensiuni considerabile, care concurează cu producătorii privați.

În cadrul celei de-a doua ediții a Vantarc Defense Forum, reprezentantul companiei a propus, într-o notă ironică, înființarea unui minister dedicat economiei private, potrivit declarațiilor prezentate în cadrul evenimentului.

„Dacă îmi permiteți o glumă, aș vrea un Minister al Economiei Private. Nu mă simt în totalitate apărat de Ministerul Economiei, atâta timp cât acesta gestionează o industrie de stat relativ mare. Suntem în concurență, practic”, a afirmat Popp.

Declarația a fost făcută în contextul discuțiilor privind reticența autorităților române de a cumpăra echipamente militare fabricate de companii autohtone. Producătorii locali au nevoie de comenzi și de susținere guvernamentală pentru a-și consolida credibilitatea și pentru a investi în dezvoltarea unor produse capabile să concureze pe piața de apărare.

Statul român controlează sute de companii, printre care se numără și Romarm, principalul holding de stat specializat în producția de echipamente militare.

Una dintre problemele structurale semnalate de Emanuel Popp privește condițiile impuse producătorilor locali în cadrul procedurilor de achiziție a echipamentelor militare. Potrivit acestuia, cerințele formulate de decidenți nu țin întotdeauna cont de costurile reale ale producției și de diferențele dintre piețele internaționale.

Directorul AFT a explicat că autoritățile solicită frecvent prețuri apropiate de cele practicate de producătorii chinezi, dar impun simultan standarde de calitate și certificări comparabile cu cele aplicate în Germania sau Statele Unite.

În opinia sa, aceste două condiții sunt dificil de îndeplinit în același timp, deoarece structura costurilor diferă semnificativ de la o țară la alta. Prețul forței de muncă, cheltuielile cu materiile prime și procedurile stricte de omologare influențează direct costul final al echipamentelor.

Reprezentantul companiei consideră că asemenea așteptări creează obstacole economice pentru producătorii români, care trebuie să respecte cerințe tehnice ridicate fără a beneficia de aceleași condiții de producție ca firmele din alte state.

Directorul AFT a abordat și relația dintre industria privată de apărare și Armata Română, subliniind că încrederea trebuie să funcționeze în ambele direcții. În opinia sa, producătorii autohtoni și instituțiile militare au responsabilități reciproce în ceea ce privește securitatea națională.

Popp a transmis un mesaj reprezentanților Armatei, folosind o maximă pe care a precizat că a preluat-o de la un prieten.

„Pentru clientul nostru final, Armata, am următoarea maximă — nu îmi aparține, aparține unui prieten bun de-al meu: dacă eu, civil — reprezint industria, sunt civil prin excelență — sunt obligat să am încredere că armata mă va proteja, și armata are datoria să creadă că industria românească îi va furniza ceea ce are nevoie”.

Necesitatea dezvoltării industriei naționale de apărare a fost susținută în ultima perioadă și de militari în rezervă, experți, analiști, antreprenori și avocați. Aceștia au atras atenția asupra importanței capacităților interne de producție, în special într-un scenariu în care România ar putea rămâne izolată în timpul unui conflict militar.

Generalul-maior în rezervă Dan Grecu a susținut că România trebuie să dispună de propriile capacități de fabricare a echipamentelor necesare apărării, pentru a nu depinde exclusiv de aprovizionarea din exterior.

„Trebuie să ai lucrul tău”, a declarat generalul-maior (r) Dan Grecu.

Acesta a explicat că existența unor unități de producție pe teritoriul național reprezintă un avantaj inclusiv atunci când fabricile aparțin unor companii străine. În eventualitatea unui război, facilitățile respective rămân în România și își pot continua activitatea, indiferent de originea capitalului sau de numele companiei care le operează.