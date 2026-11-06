Băncile din România încearcă să atragă românii din diaspora. Ce oferte au pregătit pentru conturi, transferuri și credite

Băncile din România își extind ofertele pentru românii din diaspora, prin pachete de cont curent, carduri și servicii financiare care pot fi accesate de la distanță. Cel puțin cinci instituții bancare au dezvoltat produse adaptate celor care locuiesc și muncesc în străinătate. Printre beneficiile disponibile se numără transferurile fără comision, schimburile valutare la cursuri preferențiale și accesul la servicii bancare digitale. Ofertele includ și facilități pentru administrarea banilor între România și țara de reședință.

Băncile din România acordă o atenție tot mai mare românilor din diaspora, o categorie de clienți care utilizează frecvent servicii financiare în mai multe țări și care continuă să aibă legături economice cu România. Numărul românilor aflați în afara granițelor este estimat la cel puțin cinci milioane, ceea ce transformă această categorie într-un segment important pentru instituțiile de credit.

Românii care lucrează în străinătate folosesc conturi bancare, efectuează transferuri internaționale și trimit bani familiilor rămase în țară. O parte dintre aceștia realizează inclusiv investiții în România, printre care se numără construcția sau achiziționarea unor locuințe.

Potrivit unei sinteze publicate de revista NewMoney, cel puțin cinci bănci importante din România au dezvoltat, sub diferite forme, produse adresate acestei categorii de clienți. Lor li se adaugă Revolut și Salt Bank, instituții ale căror servicii digitale pot răspunde nevoilor românilor care își administrează veniturile în mai multe valute.

Interesul instituțiilor bancare este susținut și de rezultatele unei cercetări realizate de Frappe Digital pentru Raiffeisen Bank. Studiul arată că românii stabiliți în străinătate păstrează relații apropiate cu țara de origine, revin periodic în România și au nevoie de soluții bancare accesibile pentru transferuri, plăți și administrarea economiilor.

Banca Transilvania, liderul sistemului bancar românesc, a fost prima instituție de credit locală care a lansat un pachet de cont dedicat românilor din diaspora, în 2025. Oferta a fost reluată în 2026, când banca a introdus beneficii suplimentare, inclusiv posibilitatea de a primi cashback pentru cumpărăturile efectuate în lei sau în valută.

Prin intermediul aplicației BT Pay, clienții aflați în străinătate își pot administra conturile, pot trimite și primi bani și pot efectua operațiuni bancare fără să fie necesară deplasarea la o sucursală. Serviciile sunt disponibile direct de pe telefon, indiferent de diferențele de fus orar.

„BT Pay te ajută să rămâi conectat cu familia și cu prietenii din România, să trimiți și să primești bani rapid și să gestionezi totul direct pe telefon: plată facturi, verificare tranzacții, schimb valutar. Poți gestiona totul de la distanță fără să depinzi de programul BT sau de diferențele de fus orar. În plus, ai un card românesc pe care îl poți folosi oriunde în lume, dar și acasă, când revii în țară”, precizează banca.

Unul dintre avantajele pachetului îl reprezintă eliminarea comisioanelor pentru majoritatea operațiunilor. Oferta prezentată de bancă include transferuri în lei sau în alte valute fără costuri, precum și posibilitatea efectuării plăților cu cardul, atât online, cât și la comercianți.

În cadrul campaniei desfășurate până la 23 aprilie, persoanele care și-au deschis un cont prin BT Pay și s-au înscris în program au putut beneficia de cashback de 5% la cumpărături. Reluarea acestei campanii depinde de rezultatele obținute.

Pentru utilizarea serviciilor BT Pay, românii din străinătate pot instala aplicația pe telefon și își pot deschide un cont bancar în câteva minute. După finalizarea procedurii, primesc imediat un card de debit digital în lei, care poate fi utilizat pentru plăți. Aplicația permite și emiterea unui card în euro, necesar inclusiv pentru participarea la campania promoțională menționată.

Clienții care doresc un card fizic îl pot solicita direct din aplicație, indicând adresa la care vor să îl primească. Banca oferă posibilitatea livrării internaționale atât pentru cardurile în lei, cât și pentru cele în euro.

O altă facilitate este înrolarea în BT Pay a cardurilor emise de alte bănci sau instituții fintech, inclusiv din străinătate. Astfel, utilizatorii își pot administra mai ușor instrumentele de plată.

Alimentarea contului BT se poate realiza direct din aplicație, prin transferul banilor de pe un card înrolat, indiferent dacă acesta a fost emis în România sau într-un alt stat.

Raiffeisen Bank a intrat pe segmentul produselor bancare dedicate românilor din străinătate prin lansarea pachetului Diaspora, care reunește conturi curente, carduri și facilități pentru transferuri internaționale. Oferta a fost dezvoltată pe baza nevoilor identificate în cercetarea realizată de Frappe Digital și a interesului manifestat în campania de prelansare din perioada aprilie–mai.

Banca descrie produsul drept „un pachet de cont curent și beneficii creat special pentru românii care trăiesc și muncesc în străinătate, dezvoltat pornind de la nevoile reale identificate în rândul acestora și validat prin interesul ridicat din campania de prelansare derulată în perioada aprilie–mai”.

Rezultatele studiului arată că șase din zece români din diaspora locuiesc în afara țării de peste opt ani. Cu toate acestea, ei continuă să revină în România cel puțin o dată sau de două ori anual, în principal pentru a-și vizita familia.

Gestionarea veniturilor și efectuarea transferurilor între două țări rămân printre principalele nevoi financiare ale acestei categorii. Din acest motiv, Raiffeisen a inclus în ofertă servicii digitale și condiții preferențiale pentru operațiunile bancare uzuale.

Pachetul Diaspora poate fi deschis integral online, prin aplicația de mobile banking, fără deplasarea la bancă. Clienții beneficiază de un cont în euro și de un cont în lei, împreună cu un card de debit.

Oferta include transferuri și încasări gratuite, nelimitate, pentru ambele conturi. În plus, utilizatorii pot efectua schimburi valutare la cursul BNR, în limita a 1.500 de euro pe zi și a maximum 10.000 de euro lunar.

Această facilitate este disponibilă prin aplicația mobilă, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00–11:00. Pentru alte operațiuni de schimb euro–lei, banca pune la dispoziție un curs valutar preferențial.

Cardul de debit digital poate fi utilizat imediat după înrolare. Cei care solicită și un card fizic beneficiază de o taxă redusă pentru livrarea în străinătate, la același nivel ca în România.

Aplicația mobilă este gratuită și permite accesul la produsele și serviciile instituției bancare.

Pachetul este disponibil pentru românii care locuiesc în nouă țări: Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova și Spania.

CEC Bank și Libra Internet Bank se numără printre instituțiile care oferă românilor din diaspora posibilitatea de a accesa servicii bancare fără să fie prezenți fizic în România. Produsele celor două bănci au fost evidențiate și într-o analiză realizată de Finzoom.

În general, ofertele bancare adresate românilor din străinătate includ deschiderea online a conturilor, administrarea banilor în lei și euro, transferuri cu costuri reduse și aplicații mobile. Pe această piață există și posibilitatea accesării unor credite ipotecare destinate diasporei.

Libra Internet Bank permite deschiderea unui cont integral online și emiterea imediată a unui card virtual. Acesta poate fi folosit pentru plăți prin Apple Pay, Google Pay sau Huawei Pay.

Oferta include comisioane zero pentru operațiunile bancare uzuale și livrarea gratuită a cardului fizic pe teritoriul României. Pentru expedierea cardului în străinătate se aplică o taxă de livrare.

CEC Bank oferă, la rândul său, posibilitatea deschiderii unui cont online în maximum zece minute, inclusiv pentru românii din diaspora. Oferta prezentată include comisioane zero și emiterea rapidă a unui card virtual.

Cardul digital poate fi utilizat imediat pentru cumpărături online și pentru operațiuni realizate prin aplicație, fără ca titularul să aștepte primirea cardului fizic. Acesta din urmă este expediat ulterior la adresa indicată de client.

CEC Bank pune la dispoziție și servicii de schimb valutar la un curs avantajos, accesibile direct din aplicația mobilă.

Revolut și Salt Bank completează oferta serviciilor financiare disponibile pentru românii care muncesc în afara țării, prin produse bancare digitale ce permit administrarea banilor și efectuarea operațiunilor de la distanță.

Deși nu sunt prezentate neapărat ca pachete dedicate exclusiv diasporei, serviciile celor două instituții răspund unor nevoi frecvente ale persoanelor care locuiesc în străinătate.

Printre facilitățile disponibile se numără transferurile în euro și în alte valute la costuri reduse, schimburile valutare la cursuri competitive, apropiate de cel al BNR, și administrarea conturilor prin aplicații mobile.

Cele două bănci digitale permit și retragerea de numerar în diferite monede, de la bancomate, în condiții de cost reduse, în funcție de serviciile și limitele aplicabile.

Aceste caracteristici permit utilizatorilor să efectueze plăți, să transfere bani și să își gestioneze fondurile în România și în țările în care locuiesc, fără să depindă de programul unei sucursale bancare.