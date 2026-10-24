Heineken se teme de efectele medicamentelor pentru slăbit. Consumul de bere ar putea fi afectat

Heineken avertizează că utilizarea tot mai frecventă a medicamentelor pentru slăbit ar putea influența consumul de bere și veniturile localurilor din Marea Britanie. Compania olandeză le-a transmis operatorilor de puburi și baruri că trebuie să își adapteze ofertele la noile preferințe ale clienților. Producătorul de bere urmărește în special efectele tratamentelor din clasa GLP-1 asupra consumului de alcool.

Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere la nivel mondial, după AB InBev, atrage atenția asupra posibilelor efecte ale medicamentelor pentru slăbit asupra industriei băuturilor alcoolice, în condițiile în care utilizarea tratamentelor din clasa GLP-1 este în creștere.

Compania a transmis operatorilor de puburi și baruri din Marea Britanie că aceste medicamente pot influența apetitul pentru alcool și, implicit, cantitățile de bere și cidru cumpărate de consumatori. Potrivit Reuters, avertismentul face parte dintr-o prezentare destinată industriei ospitalității.

Creșterea utilizării tratamentelor GLP-1 este evidențiată și de datele privind piața americană. Conform unui studiu realizat de JPMorgan, aproximativ 10 milioane de persoane din Statele Unite au folosit anul trecut medicamente precum Ozempic și Wegovy, dezvoltate de compania farmaceutică Novo Nordisk.

Unul dintre efectele acestor tratamente este instalarea mai rapidă a senzației de sațietate, ceea ce poate determina utilizatorii să consume cantități mai mici de alcool.

În acest context, Heineken consideră că obiceiul de a consuma mai multe halbe de bere în timpul unei singure vizite la pub ar putea deveni mai puțin frecvent, pe măsură ce tratamentele pentru controlul greutății câștigă popularitate.

Pentru a răspunde schimbărilor anticipate în comportamentul consumatorilor, Heineken a transmis luna aceasta operatorilor de puburi și baruri din Marea Britanie o serie de recomandări privind adaptarea ofertei de băuturi și produse alimentare.

Compania propune promovarea berii servite în pahare de dimensiuni mai mici, extinderea sortimentelor fără alcool sau cu o concentrație redusă de alcool și asocierea băuturilor cu porții mici de mâncare.

Potrivit producătorului olandez, localurile care nu își adaptează oferta riscă să piardă clienți și să înregistreze venituri mai mici, dacă utilizarea medicamentelor pentru slăbit continuă să se extindă pe piața britanică.

Avertismentul intervine într-o perioadă în care industria băuturilor alcoolice se confruntă deja cu diminuarea vânzărilor pe anumite piețe importante. Tendința este asociată inclusiv cu schimbarea preferințelor consumatorilor, care reduc consumul de alcool din considerente financiare sau legate de sănătate.

Heineken a precizat pentru Reuters că documentul transmis operatorilor britanici face parte din comunicările periodice prin care compania prezintă evoluțiile pieței și modificările observate în comportamentul clienților.

„Observăm unele schimbări în comportamentul de consum al utilizatorilor de GLP-1 și vom continua să monitorizăm modul în care aceste comportamente evoluează în 2027”, a transmis Heineken.

Reprezentanții companiei au explicat că utilizarea acestor tratamente nu determină neapărat renunțarea completă la alcool. În schimb, persoanele care le folosesc tind să aleagă cantități mai mici, băuturi cu o concentrație redusă de alcool sau produse din categoria premium.

Datele privind consumul de alcool indică diferențe între gospodăriile în care sunt utilizate medicamente pentru slăbit și cele în care nu există utilizatori ai acestor tratamente, potrivit unei cercetări realizate de compania de analiză a pieței Circana.

Studiul, desfășurat în perioada 2024-2026, a urmărit evoluția cheltuielilor gospodăriilor americane pentru băuturi alcoolice, în raport cu utilizarea medicamentelor din clasa GLP-1.

Rezultatele arată că, după doi ani de tratament, gospodăriile în care cel puțin o persoană utiliza astfel de medicamente cheltuiau cu aproximativ 7% mai puțin pentru alcool, comparativ cu gospodăriile în care niciun membru nu folosea aceste produse.

Diferența era mai pronunțată în cazul berii. Cheltuielile pentru această categorie de băuturi erau cu 13,5% mai mici în gospodăriile în care existau utilizatori de medicamente GLP-1.

Pentru Heineken, evoluția consumului reprezintă un aspect important al activității comerciale, în condițiile în care Europa este cea mai mare piață a companiei din perspectiva veniturilor.

Deși creșterea înregistrată pe piața europeană a fost modestă, Marea Britanie s-a numărat printre piețele cu performanțe mai bune pentru producătorul olandez.

Principalii producători internaționali de băuturi alcoolice nu au o poziție comună în privința impactului pe care extinderea utilizării medicamentelor GLP-1 l-ar putea avea asupra vânzărilor.

Diageo consideră că eventualele efecte asupra activității comerciale pot fi gestionate, inclusiv în scenariul în care numărul persoanelor care utilizează aceste tratamente va continua să crească.

În schimb, producătorul danez Carlsberg a declarat pentru Reuters că informațiile disponibile în prezent nu demonstrează existența unei legături clare între administrarea medicamentelor pentru slăbit și evoluția consumului de bere.

Contactată de Reuters pentru a-și prezenta poziția asupra acestui subiect, compania Anheuser-Busch InBev, cel mai mare producător de bere din lume, a refuzat să comenteze.