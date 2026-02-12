Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, intenționează să reducă între 5.000 și 6.000 de locuri de muncă la nivel global. Planul face parte dintr-un amplu proces de reorganizare operațională, menit să crească eficiența și să optimizeze structura costurilor într-un context economic volatil.

Reducerea ar putea reprezenta până la 7% din totalul angajaților grupului. Conducerea companiei subliniază că decizia nu este una punctuală, ci integrată într-o strategie pe termen lung, care urmărește adaptarea modelului de business la noile realități tehnologice și la schimbările din comportamentul consumatorilor.

Rezultatele financiare raportate de Heineken indică o dinamică contrastantă. Volumul total de bere vândut a scăzut cu 2,4%, reflectând slăbirea cererii în anumite piețe-cheie și presiunile persistente asupra consumului.

În același timp, profitul operațional ajustat a înregistrat o creștere de 4,4%. Performanța a fost susținută de măsuri de control al costurilor, ajustări de preț și optimizarea operațiunilor, inclusiv prin accelerarea proceselor de digitalizare.

Pentru anul 2026, compania estimează o creștere a profitului operațional situată între 2% și 6%.

Directorul general al Heineken, Dolf van den Brink, a comentat evoluțiile într-un interviu acordat CNBC:Rezultatele reflectă ”condiţii de piaţă dificile”, dar o performanţă per ansamblu echilibrată.

Declarația vine pe fondul unui climat economic caracterizat de incertitudini, inflație persistentă în unele regiuni și modificări ale obiceiurilor de consum.

Programul de restructurare este integrat în strategia EverGreen 2030, prin care Heineken și-a propus să genereze economii anuale cuprinse între 400 și 500 de milioane de euro.

Planul presupune simplificarea proceselor interne, consolidarea funcțiilor administrative și creșterea gradului de automatizare. O componentă centrală este mutarea a aproximativ 3.000 de roluri către divizia globală de servicii interne, unde digitalizarea și inteligența artificială vor avea un rol determinant în creșterea productivității.

Conducerea companiei afirmă că tehnologiile AI vor contribui la eficientizarea operațiunilor de suport, analiză de date, planificare și management al lanțului de aprovizionare.

Analiștii UBS apreciază că estimările Heineken pentru 2026 se situează sub intervalele istorice ale companiei. Totuși, acestea sunt considerate coerente cu așteptările pieței și cu perspectivele competitorilor din industrie, inclusiv Carlsberg.

Experții financiari subliniază că sectorul berii resimte presiuni legate de costurile materiilor prime, evoluția cursurilor valutare și schimbările din preferințele consumatorilor.

Grupul Heineken are sediul central în Țările de Jos, aproximativ 87.000 de angajați și operațiuni în peste 70 de țări. Portofoliul companiei include unele dintre cele mai cunoscute branduri de bere la nivel mondial.

Totodată, actualul CEO, Dolf van den Brink, urmează să își încheie mandatul în luna mai, compania fiind în proces de desemnare a unui succesor.

Heineken nu este un caz izolat. Tot mai multe companii globale invocă digitalizarea și inteligența artificială ca factori-cheie în procesele de reorganizare.

În Statele Unite, AI a fost asociată cu aproape 55.000 de concedieri în 2025, conform datelor Challenger, Gray & Christmas. Companii precum Amazon și Salesforce au anunțat reduceri de personal, menționând automatizarea și utilizarea AI drept elemente centrale în optimizarea operațiunilor.

Fenomenul este vizibil și în Europa, unde grupuri majore din aviație, consultanță și industrie au inclus AI în strategiile lor de eficientizare.

Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional, avertiza recent asupra ritmului accelerat al transformărilor:

AI ”loveşte piaţa muncii ca un tsunami” şi că ”majoritatea ţărilor şi companiilor nu sunt pregătite pentru impact.”

Declarația reflectă preocupările tot mai intense privind echilibrul dintre progresul tehnologic, productivitate și stabilitatea pieței muncii.