Mugur Tolici a fost numit noul director al Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie (DETC) din cadrul Băncii Naţionale a României, urmând să preia oficial funcţia începând cu 1 februarie 2026, a anunţat banca centrală.

El îl succede pe Ion Niţu, care a condus această direcţie timp de aproape 27 de ani, din 1999.

Potrivit BNR, Mugur Tolici are 56 de ani şi ocupa, până la această numire, funcţia de director al Direcţiei resurse umane.

Odată cu noul mandat, acesta va coordona una dintre structurile-cheie ale băncii centrale, responsabilă de emisiunea monetară, administrarea tezaurului şi activităţile de casierie.

Mugur Tolici este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, specializarea Finanţe-Bănci, promoţia 1993, iar în anul 2010 a obţinut titlul de doctor în economie în cadrul aceleiaşi instituţii. De asemenea, în 1998 a urmat cursurile unui program de afaceri internaţionale la Georgetown University din Statele Unite ale Americii.

Cariera sa la Banca Naţională a României a început în anul 1994. De-a lungul timpului, el a ocupat mai multe poziţii de conducere, printre care director al Direcţiei de politică monetară până în 1999, consilier al viceguvernatorului Cristian Popa în perioada 2000–2004 şi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu între decembrie 2004 şi martie 2008. Ulterior, a fost director adjunct al DETC timp de aproape doi ani.

În perioada 2018–2019, Mugur Tolici a reprezentat România la Fondul Monetar Internaţional.

Într-o declaraţie transmisă de BNR, Mugur Tolici a arătat că preluarea conducerii Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie reprezintă o responsabilitate pe care şi-o asumă cu profesionalism şi respect, subliniind că aceeaşi abordare a caracterizat întreaga sa activitate de peste trei decenii în cadrul băncii centrale.