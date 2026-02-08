Bursa de Valori București a încheiat săptămâna 2–6 februarie 2026 cu o pierdere de 5,3 miliarde de lei la nivelul capitalizării bursiere, ceea ce echivalează cu un recul de 0,93%. Valoarea totală de piață a companiilor listate a coborât la 570,03 miliarde de lei, față de 575,36 miliarde de lei înregistrate în intervalul 26–30 ianuarie 2026.

Evoluția indică o corecție moderată, dar relevantă, în condițiile în care scăderea capitalizării a venit la pachet cu o diminuare semnificativă a lichidității. Pentru investitori, săptămâna a fost una dominată mai degrabă de consolidări și ajustări de portofoliu decât de inițierea unor poziții noi.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni s-a ridicat la 497,02 milioane de lei, în scădere cu 383,7 milioane de lei față de săptămâna anterioară, când rulajul depășea 880 milioane de lei. Practic, lichiditatea s-a redus aproape la jumătate, semn că apetitul pentru risc a fost vizibil temperat.

Din punct de vedere al distribuției zilnice, cea mai bună sesiune de tranzacționare a fost joi, 5 februarie, când investitorii au realizat schimburi în valoare de 157,69 milioane de lei. La polul opus s-a situat ședința de vineri, 6 februarie, cu tranzacții de doar 63,11 milioane de lei, nivel care confirmă tendința de retragere a interesului spre final de săptămână.

Indicele BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a închis săptămâna la 27.247,30 puncte. Nivelul indicelui arată o piață aflată într-o fază de echilibru fragil, cu variații limitate, dar cu o lipsă clară de impuls pozitiv puternic.

Pentru investitori, BET rămâne principalul reper în evaluarea sentimentului general din piață, iar evoluția din această săptămână sugerează mai degrabă așteptare și analiză, decât reacții rapide.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate titluri de pe piața principală, cu un rulaj de 86,206 milioane de lei. Spre deosebire de trendul general, titlurile băncii au reușit să înregistreze o creștere de 3,51%, confirmând interesul constant al investitorilor pentru sectorul bancar.

În topul lichidității s-au mai regăsit:

-Fondul Proprietatea, cu tranzacții de 81,523 milioane de lei și o apreciere de 0,74%;

-OMV Petrom, cu schimburi de 81,337 milioane de lei, însă cu o scădere a cotației de 3,64%, într-un context de corecții la nivelul sectorului energetic.

Pe segmentul companiilor cu capitalizare mai redusă, volatilitatea a fost mult mai pronunțată. Cele mai importante creșteri de preț au fost consemnate de:

-Compania Energopetrol – +14,29%;

-Uztel – +14,29%;

-Green Tech International – +8,53%.

Aceste evoluții indică interes punctual pentru anumite titluri, în special pe fondul unor mișcări speculative sau al unor așteptări legate de rezultatele financiare.

La polul opus, mai multe acțiuni au înregistrat corecții semnificative:

Electroaparataj – scădere de 9,76%;

Carbochim – declin de 9,72%;

UAMT – minus de 7,34%.

Scăderile reflectă atât presiuni de vânzare, cât și o lichiditate redusă, care amplifică mișcările de preț în absența unui volum consistent de tranzacții.

Per ansamblu, săptămâna 2–6 februarie 2026 a fost una de ajustare pentru Bursa de Valori București, caracterizată prin scăderi moderate ale capitalizării și o reducere accentuată a lichidității. Investitorii par să adopte o atitudine de prudență, în așteptarea unor semnale mai clare din zona macroeconomică și a rezultatelor financiare ale companiilor listate.