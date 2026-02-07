Creșterea spectaculoasă și prăbușirea rapidă a prețurilor aurului și argintului săptămâna trecută au surprins investitorii, evidențiind natura speculativă a piețelor de mărfuri, potrivit declarațiilor unui director de investiții pentru BusinessInsider.com.

În timp ce aurul a crescut cu 70% în ultimul an, chiar și după scăderea de 12% de vinerea trecută, argintul a continuat să se aprecieze cu 160% în ultimele 12 luni, în ciuda prăbușirii recente de 30%.

Hank Smith, director de investiții la Haverford Trust, care supraveghează active de peste 15 miliarde de dolari, a explicat că investitorii trebuie să fie prudenți atunci când plasează bani în metale prețioase și alte mărfuri.

El a subliniat că, deși scăderea de vineri a fost semnificativă, creșterea înregistrată în ultimele luni ale anului 2025 și începutul lui 2026 a fost determinată mai degrabă de investiții impulsive decât de fundamentale solide.

„Ni se pare că, în ciuda scăderii de vineri, această creștere din ultimul trimestru al anului 2025 până în 2026 este mai degrabă determinată de investițiile impulsive”, a spus Hank Smith. „Hei, iată un activ, crește. Investim în el pentru că crește”, a adăugat el ironic.

Deși unii experți recomandă alocarea unei părți din portofoliu către aur sau alte active alternative, cum ar fi contractele futures pe petrol, pentru a oferi siguranță în perioade de recesiune sau inflație, Smith nu susține această strategie.

El consideră că banii sunt mai bine investiți în active care generează randament, cum ar fi acțiunile cu dividende, și a menționat că portofoliul său nu include expunere la metale prețioase, grâu sau petrol.

Hank Smith a explicat că tranzacționarea cu mărfuri a devenit mai accesibilă prin contractele futures și ETF-urile cu preț spot, precum SPDR Gold Trust (GLD) sau United States Oil Fund (USO).

Totuși, el a subliniat că aceste operațiuni sunt mai degrabă speculații decât investiții reale, deoarece mărfurile fizice nu generează venituri proprii, nu au bilanț și nu plătesc dividende sau dobânzi. Profitul depinde doar de așteptarea că cineva va cumpăra la un preț mai mare.

„Acestea sunt speculații. Nu sunt investiții. Deoarece mărfurile fizice nu generează câștiguri, nu au un cont de profit și pierdere, un bilanț, nu plătesc dividende sau dobânzi – cumperi asta cu așteptarea că cineva va veni și va cumpăra la un preț mai mare. Aceasta este singura modalitate prin care vei câștiga bani”, a explicat specialistul.

Smith a explicat că, în trecut, piețele de mărfuri erau dominate de companii care își acopereau riscurile fizice, cum ar fi companiile aeriene sau alte firme care foloseau petrolul și alte resurse pentru activitatea lor.

Astăzi, majoritatea participanților sunt fonduri speculative care pariază pe evoluția prețurilor, schimbând astfel radical natura pieței.

„Te întorci acum 30, 40 de ani, marea majoritate a cumpărătorilor de pe piața futures care cumpărau contracte pe petrol aveau un interes fizic în petrol. Cu alte cuvinte, erau companii aeriene care se protejau, existau alte companii care aveau nevoie să pună o acoperire pentru a se proteja. Ei bine, astăzi, aceasta este o mică minoritate. Sunt fondurile speculative”, a afirmat Hank Smith.

Un alt argument frecvent pentru deținerea aurului este acela că metalul prețios ar reprezenta o rezervă de valoare împotriva inflației.

Smith a contestat această idee, menționând că performanța aurului pe termen lung nu a demonstrat o rentabilitate superioară, mai ales în comparație cu investițiile în obligațiuni sau conturi curente. Potrivit lui, randamentul aurului, chiar dacă este păstrat pe zeci de ani, este probabil mai mic decât cel al altor active generate prin dobânzi sau dividende.