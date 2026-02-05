Aurul continuă să fie unul dintre principalele refugii ale investitorilor în perioadele marcate de incertitudine, pe fondul tensiunilor geopolitice și al așteptărilor privind relaxarea politicii monetare din Statele Unite. Cererea pentru metalul prețios a crescut vizibil, iar acest lucru se reflectă în evoluția cotațiilor pe piețele internaționale.

Joi dimineață, prețul aurului a avansat cu peste 1%, apropiindu-se de maximele recente, potrivit datelor Reuters. Tendința ascendentă nu se limitează doar la aur, ci se extinde și asupra altor metale prețioase, precum argintul și platina, care au înregistrat la rândul lor creșteri semnificative.

Contextul geopolitic rămâne tensionat, în special în relația dintre Statele Unite și Iran. Deși cele două părți au anunțat că vor purta discuții în Oman, diferențele de poziție sunt majore. Washingtonul insistă ca negocierile să includă și programul de rachete al Teheranului, în timp ce autoritățile iraniene acceptă doar discuții legate de dosarul nuclear. Aceste incertitudini alimentează apetitul investitorilor pentru active considerate sigure, precum aurul.

Un alt factor important care susține creșterea prețului aurului este evoluția slabă a pieței muncii din SUA. Datele publicate de compania ADP arată că angajările din sectorul privat au crescut cu doar 22.000 în luna ianuarie, mult sub așteptările economiștilor, semnalând o posibilă încetinire a economiei americane.

Această slăbiciune ar putea determina Rezerva Federală să reducă dobânzile pentru a stimula activitatea economică. În astfel de condiții, aurul devine mai atractiv pentru investitori, chiar dacă nu generează dobândă, fiind perceput ca un instrument de protecție în perioade instabile. Donald Trump a declarat că există „puține îndoieli” privind o viitoare reducere a dobânzilor de referință, în timp ce dezbaterea legată de independența Rezervei Federale continuă, inclusiv prin analiza Curții Supreme a solicitării de revocare a guvernatoarei Fed, Lisa Cook

Un oficial al Rezervei Federale a transmis că nivelul actual al dobânzilor este doar „ușor restrictiv” și a sugerat prudență înaintea unor noi reduceri. Cu toate acestea, investitorii anticipează cel puțin două tăieri ale dobânzilor în cursul anului 2026.

Pe lângă aur, piața metalelor prețioase a avut o evoluție pozitivă per ansamblu. Argintul a înregistrat o creștere de peste 2%, după ce atinsese recent un nivel record, iar platina și paladiul au consemnat, la rândul lor, scumpiri.