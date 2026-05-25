Interesul pentru aur din Republica Moldova este alimentat în principal de evoluția prețurilor. În ultimii ani, valoarea metalului prețios a crescut semnificativ, iar mulți investitori îl consideră un refugiu în perioadele de volatilitate economică.

Veaceslav Ioniță afirmă că aurul continuă să fie una dintre investițiile atractive pe termen lung, randamentele putând ajunge la aproximativ 10% pe an în valută. Potrivit acestuia, performanța este comparabilă sau chiar superioară unor investiții realizate pe piața imobiliară, transmite tv8.md.

Expertul a explicat că evoluția prețului aurului este unul dintre motivele pentru care tot mai multe persoane îl privesc ca pe o formă de protejare a economiilor. El a arătat că un gram de aur care costa cândva aproximativ 200 de lei valorează astăzi în jur de 1.500 de lei, ceea ce demonstrează aprecierea puternică în timp.

În același timp, aurul continuă să fie apreciat și pentru valoarea sa simbolică și estetică. Mulți cumpărători aleg bijuteriile atât pentru utilizarea personală, cât și pentru faptul că acestea își păstrează valoarea mai bine decât alte bunuri de consum.

„Cândva un gram de aur costa 200 de lei acum e 1.500 de lei, e clar că într-o anumită măsură poate fi numită investiție, dar unii pur și simplu le place să poarte. Aurul este un metal prețios care întotdeauna a fost apreciat. Valuta se schimbă, banii să-i ții sunt buni, dar aurul și în Africa este aur”, a declarat Ioniță.

Chiar dacă aurul este considerat de mulți o investiție sigură, există și opinii prudente. Unii investitori din Republica Moldova consideră că niciun activ nu poate oferi garanții totale de profit, indiferent dacă este vorba despre aur, imobiliare sau alte instrumente financiare.

Aceștia atrag atenția că toate investițiile implică riscuri și că performanțele din trecut nu garantează evoluții similare în viitor.

Cu toate acestea, aurul rămâne unul dintre activele preferate în perioade de incertitudine economică, fiind perceput ca un bun cu valoare universală și cu o capacitate mai mare de a rezista fluctuațiilor piețelor financiare.

În paralel cu interesul pentru aur, specialiștii urmăresc cu atenție și evoluția pieței imobiliare, care traversează o perioadă atipică.

Deși numărul tranzacțiilor a scăzut puternic, prețurile locuințelor continuă să crească. În Chișinău, prețul mediu al apartamentelor a urcat de la aproximativ 1.070 de euro pe metru pătrat în 2023 la circa 1.720 de euro pe metru pătrat la sfârșitul anului 2025. Creșterea este de aproximativ 61% în doar doi ani.

În același timp, numărul locuințelor vândute în capitala Republicii Moldova a scăzut cu aproape 60% în 2025 comparativ cu anul precedent. La nivel național, reducerea tranzacțiilor a depășit 43%.

Potrivit directorului adjunct pentru cercetare al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) din Republica Moldova, Stanislav Ghilețchi, situația actuală nu indică neapărat o criză imobiliară.

Expertul explică faptul că piața se află într-un blocaj generat de așteptările diferite ale cumpărătorilor și vânzătorilor. Cei interesați să cumpere locuințe speră la reduceri de preț, în timp ce proprietarii preferă să amâne vânzarea decât să accepte oferte mai mici.

Mulți dintre proprietari nu sunt presați de credite bancare și nu au nevoie urgentă de lichidități, ceea ce le permite să aștepte condiții mai favorabile pentru vânzare.