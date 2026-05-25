Scăderea cotațiilor vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia mondială, întrucât piețele energiei au fost afectate în ultimele luni de conflicte regionale, probleme logistice și incertitudini geopolitice care au redus capacitatea de aprovizionare cu petrol și gaze naturale.

Potrivit Reuters, contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 4,71 dolari, adică 4,55%, până la 98,83 dolari pe baril. În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) din Statele Unite a coborât la 92,03 dolari pe baril, înregistrând o pierdere de 4,73%.

Ambele benchmark-uri petroliere au atins în cursul sesiunii cel mai redus nivel de după 7 mai, semn că investitorii au reacționat rapid la semnalele privind o posibilă detensionare diplomatică între Washington și Teheran.

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite și Iranul au „negociat în mare parte” un memorandum privind un posibil acord de pace. În centrul discuțiilor se află inclusiv redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată parțial în contextul tensiunilor regionale.

Importanța acestei rute maritime este uriașă pentru economia mondială. Înaintea conflictelor recente, aproximativ 20% din livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această zonă strategică dintre Golful Persic și Oceanul Indian.

Totuși, negocierile rămân complicate. Donald Trump a declarat ulterior că le-a cerut negociatorilor americani să nu grăbească încheierea unui acord, semn că există încă divergențe importante între cele două state.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz au devenit în ultimele luni una dintre principalele surse de volatilitate pentru piața petrolului. Orice perturbare în această regiune afectează direct costurile globale de transport și aprovizionare energetică.

Experții în energie avertizează că inclusiv simpla amenințare privind întreruperea traficului maritim poate duce la creșteri bruște ale prețului petrolului, deoarece marile economii depind puternic de livrările provenite din statele din Golf.

Analistul MST Marquee, Saul Kavonic, a explicat că investitorii văd pentru prima dată în ultimele luni o posibilitate reală de reducere a tensiunilor:

„În ciuda tuturor rezervelor și riscurilor care persistă în legătură cu acordul de pace și Strâmtoarea Ormuz, se întrevede acum o rază de speranță la capătul tunelului, ceea ce va aduce o ușurare pe termen scurt a prețului petrolului”.

Chiar și în cazul unui acord politic, specialiștii avertizează că revenirea la normal a exporturilor nu va fi rapidă. Reabilitarea instalațiilor petroliere afectate și reluarea completă a fluxurilor comerciale pot dura luni întregi.

În paralel cu evoluțiile geopolitice, OPEC+ se pregătește pentru o nouă etapă de majorare a producției.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi sunt așteptați să aprobe, la reuniunea din 7 iunie 2026, o creștere suplimentară a cotelor de producție cu aproximativ 188.000 de barili pe zi.

Dacă măsura va fi confirmată oficial, va fi a patra lună consecutivă în care alianța majorează producția, după perioada în care OPEC+ a menținut restricții severe pentru susținerea prețurilor.

Decizia vine într-un context extrem de complicat pentru piața energetică mondială. Pe de o parte, statele producătoare încearcă să stabilizeze prețurile și să evite o nouă explozie a costurilor energiei. Pe de altă parte, există presiuni puternice din partea marilor economii pentru creșterea ofertei globale.

Analiștii consideră că OPEC+ încearcă să transmită pieței un semnal de stabilitate, în condițiile în care conflictele din Orientul Mijlociu au afectat serios capacitatea de export a mai multor state producătoare.

Un alt element important care influențează piața petrolului este retragerea oficială a Emiratele Arabe Unite din OPEC+.

Începând cu luna mai 2026, Emiratele Arabe Unite nu mai fac parte din alianță, iar această decizie este considerată de analiști drept una dintre cele mai importante schimbări strategice din ultimii ani în industria petrolieră.

Specialiștii estimează că ieșirea Emiratelor Arabe Unite ar putea reduce influența OPEC+ asupra prețurilor mondiale ale petrolului. Totuși, în interiorul alianței, această schimbare ar putea facilita obținerea unui consens mai rapid între statele rămase.

Deși OPEC+ discută despre majorarea cotelor de producție, datele oficiale arată că aprovizionarea reală continuă să fie afectată de conflictele regionale.

Potrivit statisticilor OPEC, producția totală a alianței a scăzut de la 42,77 milioane de barili pe zi în februarie 2026 la doar 33,19 milioane de barili pe zi în aprilie 2026.

Reducerea este una uriașă pentru piața globală și reflectă problemele majore de securitate și infrastructură din Orientul Mijlociu.

Statele din Golf au înregistrat împreună o scădere de aproximativ 9,9 milioane de barili pe zi, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra pieței internaționale.

În prezent, doar Arabia Saudită, Irak și Kuweit mai dețin capacități importante de rezervă care le permit să crească rapid producția.

Cu toate acestea, inclusiv aceste state sunt afectate de riscurile privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Analiștii avertizează că volatilitatea va continua în perioada următoare, deoarece piața rămâne extrem de sensibilă la orice informație legată de negocierile dintre SUA și Iran sau de deciziile OPEC+.

Investitorii urmăresc acum cu atenție reuniunea OPEC+ din 7 iunie 2026, dar și evoluția negocierilor diplomatice dintre Washington și Teheran.

În paralel, acordul privind reducerea producției cu 2 milioane de barili pe zi, adoptat de OPEC+ în 2022, este așteptat să rămână în vigoare până la finalul anului 2026 pentru a proteja piața de fluctuații majore și de o eventuală prăbușire a prețurilor.