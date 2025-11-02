Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ultima săptămână din octombrie într-o notă pozitivă, cu o creștere semnificativă a capitalizării totale și o revenire puternică a activității de tranzacționare. În intervalul 27–31 octombrie 2025, valoarea totală a companiilor listate a urcat la 474,32 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de peste 12 miliarde de lei (+2,6%) față de săptămâna anterioară, conform datelor publicate de instituție.

Tranzacțiile cu acțiuni au însumat aproape 766 milioane de lei, depășind de peste trei ori volumul consemnat în perioada 20–24 octombrie, când s-au realizat operațiuni de doar 232,75 milioane de lei.

Cea mai activă zi a fost vineri, 31 octombrie, cu un rulaj de 506,9 milioane de lei, în timp ce luni, 27 octombrie, s-a înregistrat cea mai redusă valoare a tranzacțiilor – 57,93 milioane de lei.

Acțiunile Băncii Transilvania s-au menținut în topul celor mai tranzacționate titluri de pe piața principală, cu un volum total de peste 81,7 milioane de lei, prețul titlurilor menținându-se la același nivel față de săptămâna anterioară.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu schimburi de 33,86 milioane de lei, care au consemnat o scădere ușoară de 0,74%, urmate de titlurile Romgaz, cu o valoare de 27,33 milioane de lei și o apreciere de 0,63%.

Indicele de referință BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a încheiat săptămâna la 22.516,79 puncte, consolidându-se peste pragul de 22.000 de puncte, atins în ultimele luni ale anului. Evoluția pozitivă a indicelui a fost susținută de creșteri importante în sectorul energetic și industrial.

Cele mai mari creșteri: Armătura, Transelectrica și Carbochim

Printre companiile care au atras atenția investitorilor prin evoluții spectaculoase se află Armătura, ale cărei acțiuni au urcat cu aproape 100% (+98,2%), urmată de Transelectrica, cu un avans de 13,04%, și Carbochim, care a crescut cu 11,22%.

Pe de altă parte, printre emitenții care au înregistrat corecții se numără Comelf SA (-7,72%), Transgaz (-7,37%) și Promateris (-6,25%).

Analiză: apetit crescut pentru risc și interes reînnoit al investitorilor

Evoluția de la finalul lunii octombrie indică un apetit crescut pentru investiții pe piața locală, pe fondul rezultatelor financiare bune raportate de companiile listate și al așteptărilor privind stabilitatea politică și economică. Creșterea rulajelor poate semnala o revenire a interesului investitorilor instituționali, în contextul unei perioade cu volatilitate redusă la nivel regional.

BVB continuă astfel să se consolideze ca una dintre cele mai performante piețe de capital din Europa Centrală și de Est, menținând un ritm constant de creștere a capitalizării și o diversificare tot mai mare a investitorilor activi pe piață.