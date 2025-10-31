Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București (BVB) și permit investitorilor să își administreze portofoliul cu flexibilitate, să vândă titlurile înainte de maturitate și să beneficieze de venituri neimpozabile.

„FIDELIS 10 din 2025, ce se va desfășura între 7-14 noiembrie, vine cu dobânzi de până la 7,95% la emisiunile în lei și de până la 6,30% la cele în euro. (…) Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București”, a informat Ministerul Finanțelor.

Dobânzile pentru ediția din noiembrie sunt:

În lei : 6,95% la 2 ani, 7,35% la 4 ani, 7,70% la 6 ani;

: 6,95% la 2 ani, 7,35% la 4 ani, 7,70% la 6 ani; În euro: 3,90% la 3 ani, 5% la 5 ani, 6,30% la 10 ani.

Pentru donatorii de sânge, există o tranșă specială în lei, cu scadență la 2 ani și dobândă de 7,95%. Pragul minim de subscriere pentru această categorie este redus la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, iar dovada donării trebuie să fie începând cu 1 iunie 2025.

Statisticile celor 9 ediții FIDELIS din 2025 arată interesul crescut al românilor pentru această modalitate de economisire: s-au investit peste 18,32 miliarde de lei, au fost 190.258 ordine de subscriere și 29.885 donatori-investitori, care au contribuit cu peste 1,72 miliarde de lei.

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și 100 de euro pentru emisiunile în euro, cu praguri minime de subscriere de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. FIDELIS 10 continuă să ofere o combinație de dobânzi atractive și beneficii speciale pentru investitori și donatori de sânge, consolidând succesul programului în România.

Aceasta marchează cea de-a 10-a ediție FIDELIS din acest an și a 20-a de la debutul campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, realizată în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM.