Combinatului Liberty i-ar putea fi acordat statutul de obiectiv de importanță strategică, în condițiile în care Guvernul analizează această opțiune pe fondul procedurii de concordat în care se află unitatea siderurgică de la Galați.

Anunțul oficial a fost făcut de Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, care a precizat că Executivul are în vedere o astfel de decizie, având în vedere importanța economică și socială a platformei.

Potrivit acesteia, intenția există la nivel guvernamental, însă o decizie finală va fi comunicată după clarificarea tuturor aspectelor procedurale.

„În momentul în care intenția există, da, pentru că este foarte important și ca obiectiv, și pentru conservare, și pentru locurile de muncă, în momentul în care va exista o formă finală, precis o voi comunica”, a declarat aceasta.

Contextul în care este analizată această măsură este legat de adoptarea planului de concordat de către instanță, procedură care ar atrage automat scoaterea activului la licitație. O posibilă licitație internațională este anunțată pentru data de 12 mai, ceea ce crește presiunea asupra autorităților în privința stabilirii unei poziții clare privind viitorul combinatului.

Întrebată ce pași concreți au fost realizați până în prezent în legătură cu această intenție, Ioana Dogioiu a explicat că adoptarea planului de concordat implică, prin efectul legii, declanșarea procedurii de valorificare a activului. În același timp, ea a recunoscut că nu deține informații detaliate despre stadiul exact al demersurilor.

„Nu, nu am în acest moment”, a spus Ioana Dogioiu.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, tema Combinatului Liberty a fost corelată cu un proiect de ordonanță de urgență aflat în primă lectură, care ar putea avea un impact direct asupra salariaților companiilor aflate în procedură de concordat. Actul normativ urmărește să permită accesul angajaților la fondul de garantare, mecanism destinat protejării drepturilor salariale în situații de dificultate financiară.

Discuțiile au apărut în contextul în care proiectul nu a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern, deși subiectul este considerat urgent, mai ales în cazul marilor angajatori aflați în proceduri de restructurare. Jurnaliștii au solicitat explicații privind motivul întârzierii, în condițiile în care mii de salariați ar putea fi afectați de evoluția situației juridice.

Răspunzând acestor întrebări, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că va solicita clarificări suplimentare de la ministerul de resort, indicat drept inițiator al proiectului.

„Dacă doriți informații precise despre acest subiect, am să-l întreb. Mi se pare că Ministerul Muncii este inițiatorul și o să vă comunic care este stadiul”, a afirmat aceasta.

În lipsa unei decizii finale privind declararea Combinatului Liberty ca obiectiv strategic și în absența adoptării ordonanței privind accesul la fondul de garantare, situația rămâne deschisă atât din punct de vedere economic, cât și social.

Procedura de concordat și perspectiva unei licitații internaționale programate pentru 12 mai mențin presiunea asupra autorităților, care sunt chemate să ofere soluții rapide pentru una dintre cele mai importante platforme industriale din România.