Ilie Bolojan a devenit cel mai nepopular premier. În scenariul unor alegeri parlamentare organizate duminica viitoare, 37% dintre respondenți ar vota cu AUR, în timp ce 25% ar opta pentru PSD.

Prima întrebare a sondajului ARA a fost: „Câtă încredere aveți în principalii actori politici? Ilie Bolojan”. La aceasta, 76% dintre românii care au răspuns au declarat că au puțină sau foarte puțină încredere în prim-ministrul României.

„În momentul în care la opt luni de la preluarea mandatului ai aproape 80% împotrivă, întrebarea este: În ce direcţie mergem? (…). Alţi 20% dintre participanţi au afirmat că au multă şi foarte multă încredere în premier, iar 4% au spus simplu «Nu ştiu/Nu răspund»”, a spus Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”.

78% dintre respondenți au declarat că sunt puțin sau foarte puțin mulțumiți de activitatea premierului Ilie Bolojan, în timp ce 19% s-au arătat mult sau foarte mult satisfăcuți de acțiunile șefului Guvernului, iar 3% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

„N-a fost niciodată un prim-ministru, care, la opt luni de zile, să aibă atât de mulţi oameni împotriva lui în istoria ultimilor 35 de ani. 78% sunt nemulţumiţi de activitatea prim-ministrului”, a declarat Mihai Gâdea.

La cea de-a treia întrebare a sondajului ARA Public Opinion, 66% dintre români au apreciat situația ca fiind „Rele/Foarte rele”, 23% au considerat-o „Bune/Foarte bune”, iar 11% au răspuns „Nu știu/Nu răspund”.

„Devastator! 68% au foarte puţină încredere sau puţină. Deci, nu au încredere că aceste măsuri economice adoptate vor contribui la redresarea economiei româneşti. Doar 21% cred asta, 11% – nu ştiu şi nu vor să răspundă”, a comentat Mihai Gâdea în cadrul ediţiei din această seară a emisiunii „Sinteza Zilei”.

Conform rezultatelor prezentate în galeria foto de mai sus, 37% dintre respondenți ar vota cu AUR, 25% ar alege PSD, 17% – PNL, 11% – USR, 5% – UDMR, iar ceilalți 5% ar opta pentru alte partide.