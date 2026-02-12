Ioana Dogioiu a anunțat că piața de capital din România va funcționa după reguli actualizate, odată cu adoptarea proiectului de lege care modifică și completează Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Actul normativ are ca obiectiv armonizarea legislației naționale cu cele mai recente standarde europene și introducerea unor instrumente suplimentare pentru creșterea transparenței și protejarea investitorilor.

Proiectul adoptat de Guvern urmărește să consolideze cadrul de reglementare al pieței de capital, prin măsuri care vizează atât buna informare a investitorilor, cât și accesul mai facil la date relevante despre instrumentele financiare și participanții la piață. Noile prevederi includ și posibilitatea ca operatorul de piață să intervină în situații excepționale, pentru a preveni disfuncționalități majore.

„Prin adoptarea acestui proiect de lege vor fi transpuse în legislația națională cele mai recente reglementări europene privind buna informarea investitorilor, asigurarea accesului facil și structurat la date, îmbunătățirea transparenței piețelor de instrumente financiare. Proiectul va reglementa inclusiv posibilitatea operatorului de piață de a fi în măsură să întrerupă sau să restricționeze temporar tranzacționarea în situații de urgență”, a declarat Dogioiu în cadrul conferinței de presă.

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul, investitorii și entitățile din mediul economic vor beneficia de acces electronic la informațiile relevante prin intermediul unei platforme centralizate.

Această infrastructură digitală este concepută pentru a oferi o imagine unitară și actualizată asupra datelor esențiale din piață, contribuind la creșterea nivelului de încredere în sectorul serviciilor financiare și la eficientizarea pieței de capital.

Ioana Dogioiu a precizat că, din perspectivă macroeconomică, modificările legislative sunt menite să asigure o vizibilitate mai mare, egală și nediscriminatorie pentru toți participanții la piață. Noile mecanisme vor permite investitorilor, analiștilor, intermediarilor, cercetătorilor și fondurilor să aibă acces la informații într-un mod structurat și comparabil.

Această transparență sporită este prezentată de Executiv drept un factor esențial pentru crearea unor noi oportunități de finanțare. O piață mai clar reglementată și mai predictibilă poate conduce la o alocare mai eficientă a capitalului, la reducerea costurilor de finanțare pentru companii și la consolidarea rezilienței pieței interne în fața unor eventuale șocuri economice.

În același context al conferinței de presă, Ioana Dogioiu a abordat și situația socială actuală, marcată de proteste și nemulțumiri legate de măsurile economice. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a transmis poziția oficială a Executivului, subliniind că perioada actuală este una dificilă, dar necesară pentru restabilirea echilibrului financiar.

„Există o poziție oficializată. Și premierul, și guvernul sunt perfect conștienți de faptul că nu e o perioadă ușoară pentru societatea românească, fără îndoială, nu e o perioadă ușoară. E o perioadă dificilă, e o perioadă care presupune niște costuri, de la disconfort până la o anumită suferință”, a declarat Dogioiu.

Ea a arătat că măsurile și constrângerile actuale fac parte dintr-un proces mai amplu de ajustare bugetară, considerat esențial pentru stabilitatea pe termen lung. Potrivit explicațiilor oferite, obiectivul este atingerea unui echilibru care să permită ulterior o creștere economică sustenabilă, fundamentată pe baze solide.