Mesele pot fi înlocuite de shake-uri proteice? Ce spun nutriționiștii despre slăbit și senzația de foame

Shake-urile proteice și băuturile care înlocuiesc mesele devin tot mai populare în rândul persoanelor care vor să slăbească sau nu au timp să gătească. Deși pot reprezenta o alternativă practică la micul dejun sau prânz, nutriționiștii avertizează că nu toate produsele oferă nutrienții necesari unei mese complete. În plus, caloriile consumate sub formă lichidă pot să nu ofere aceeași senzație de sațietate ca alimentele solide.

Popularitatea băuturilor proteice este în creștere, pe fondul interesului pentru alimentația bogată în proteine și pentru metodele de control al greutății corporale.

Potrivit unui studiu recent privind obiceiurile alimentare din Statele Unite, realizat de compania Circana, peste 48% dintre adulții americani încearcă să consume mai multe proteine.

În paralel, interesul pentru tratamentele de slăbit din categoria GLP-1 contribuie la schimbarea obiceiurilor alimentare.

Însă un shake proteic obișnuit nu este neapărat echivalentul unei mese complete, transmite The Independent.

Kylie King, dietetician autorizat, cu peste 15 ani de experiență în programe de slăbire bazate pe schimbarea comportamentului alimentar, a explicat pentru publicația The Independent că băuturile concepute pentru înlocuirea meselor trebuie să conțină mai mult decât proteine.

În mod ideal, acestea trebuie să ofere suficiente calorii, carbohidrați, proteine, vitamine și minerale pentru a asigura energia necesară până la următoarea masă.

„Sunt suficient de consistente pentru a-ți oferi energia de care ai nevoie până la următoarea masă”, a explicat specialista.

Ea recomandă uneori astfel de produse persoanelor care obișnuiesc să sară peste micul dejun pentru că nu le este suficient de foame dimineața.

„Recomand să privim înlocuitorii de mese ca pe un supliment practic al unei alimentații echilibrate, nu ca pe un substitut al acesteia”, a precizat Kylie King.

Unul dintre avantajele acestor băuturi este faptul că au, de regulă, un număr de calorii precizat pe ambalaj.

Pentru persoanele care încearcă să își controleze greutatea, acest lucru poate simplifica monitorizarea aportului caloric.

O analiză a studiilor clinice realizată de Universitatea Oxford și publicată în 2019 a arătat că includerea produselor de înlocuire a meselor într-un program de slăbire a fost asociată cu o pierdere mai mare în greutate la finalul unui an.

Kylie King consideră că un alt avantaj important este comoditatea.

„Un shake nu necesită gătit sau planificare, este ușor de transportat și poate înlocui prânzul peste care altfel ai sări într-o zi aglomerată”, a explicat dieteticianul.

Astfel de produse pot fi utile mai ales atunci când programul zilnic nu permite pregătirea unei mese obișnuite.

Principalul dezavantaj al înlocuirii meselor cu băuturi este legat de senzația de sațietate.

Potrivit specialistei, caloriile consumate sub formă lichidă tind să fie mai puțin sățioase decât aceeași cantitate de calorii provenită din alimente solide.

„Principalul dezavantaj este că, în general, caloriile lichide oferă o senzație de sațietate mai redusă decât aceeași cantitate de calorii consumată sub formă de alimente solide”, a explicat King.

Un motiv este timpul mai scurt necesar consumării băuturii.

Atunci când mâncăm alimente solide, mestecarea prelungește durata mesei și oferă organismului mai mult timp pentru a percepe senzația de sațietate.

În cazul shake-urilor, acest proces este mult mai rapid.

„Consumul unei băuturi durează mai puțin decât mestecarea alimentelor, iar timpul mai scurt petrecut în gură oferă organismului mai puține ocazii să înregistreze senzația de sațietate. De aceea, unele persoane simt din nou foamea la o oră după un shake care, din punct de vedere tehnic, a înlocuit o masă”, a explicat specialista.

Kylie King recomandă asocierea shake-ului cu un aliment care necesită mestecare, precum un fruct.

Nutriționista atrage atenția că există o diferență importantă între înlocuirea ocazională a unei mese și adoptarea unei diete bazate exclusiv pe băuturi.

În cazul persoanelor care se simt sătule după consumarea unui shake și își asigură necesarul nutrițional, această metodă poate fi utilizată ca parte a unui program de control al greutății.

Asociația Americană de Diabet recunoaște planurile alimentare care includ înlocuitori de mese drept o posibilă opțiune pentru persoanele cu diabet, cu condiția monitorizării de către specialiști.

Totuși, Kylie King avertizează asupra dietelor care presupun un aport caloric foarte redus și consumul exclusiv de shake-uri.

„Aș fi precaută în cazul programelor foarte sărace în calorii, bazate exclusiv pe shake-uri, care ar trebui urmate numai sub supraveghere medicală și pentru o perioadă scurtă”, a declarat aceasta.

Persoanele cu diabet, boli renale sau cele care iau medicamente a căror acțiune poate fi influențată de schimbările alimentare ar trebui să discute cu echipa medicală înainte de a începe un asemenea program.

Kylie King consideră că una dintre principalele limite ale produselor de înlocuire a meselor este faptul că acestea nu îi învață automat pe consumatori să își organizeze alimentația.

„Un shake rezolvă problema unei mese, dar nu te învață cum să gestionezi mesele pe care nu le înlocuiește”, a explicat dieteticianul.

Potrivit acesteia, shake-urile funcționează cel mai bine ca instrument temporar, în perioada în care o persoană își formează obiceiurile necesare menținerii greutății corporale.

Specialista avertizează și asupra produselor care sunt comercializate drept suplimente proteice, dar nu au compoziția necesară pentru a înlocui o masă.

Unele conțin prea puține calorii, fibre, carbohidrați sau grăsimi.

„Dacă un shake are prea puține calorii pentru nevoile tale personale, efectul poate fi contrar celui dorit. Iar foamea te ajunge, de obicei, din urmă mai târziu în cursul zilei”, a explicat King.

Nutriționista recomandă ca alegerea unui shake să nu se bazeze exclusiv pe cantitatea de proteine.

Primul criteriu ar trebui să fie aportul caloric, care trebuie să corespundă mesei înlocuite și necesarului individual de energie.

De asemenea, băutura trebuie să ofere un echilibru între proteine, carbohidrați și grăsimi, precum și vitamine și minerale.

Kylie King recomandă alegerea produselor care conțin fibre și nu depășesc 10 grame de zahăr adăugat.

Gustul și consistența sunt alte criterii de care consumatorii ar trebui să țină cont.

„În cele din urmă, alege un produs care îți place. Dacă nu este cu adevărat satisfăcător, nu vei continua să îl consumi. Gustul și textura contează, iar cercetările sugerează că shake-urile mai dense tind să fie mai sățioase”, a explicat specialista.