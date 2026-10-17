Liberalii acuză PSD că încearcă să scindeze partidul. Ciprian Ciucu: Au declanșat asaltul de peste opt luni

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat de ce Partidul Național Liberal (PNL) a decis să intre în opoziție, deși va vota învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Edilul susține că liberalii și-au epuizat resursele pentru guvernare și acuză Partidul Social Democrat (PSD) că a provocat criza politică din ultimele cinci luni. Ciucu avertizează că ar exista inclusiv încercări de scindare a PNL și precizează că votul pentru noul Executiv va fi acordat din necesitate, nu din convingere.

Ciprian Ciucu a transmis sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că Partidul Național Liberal nu va participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu și că locul formațiunii este în opoziție.

Primarul general al Capitalei a explicat că decizia vine după o perioadă dificilă pentru liberali, în care relațiile cu foștii parteneri de guvernare s-au deteriorat.

„Din modul în care au acționat anul acesta foștii co-aliați, inclusiv prin asaltul asupra PNL și încercarea de puci, ni s-a reconfirmat că, dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a scris Ciprian Ciucu.

Edilul a invocat și reprezentarea parlamentară a partidului, precizând că PNL deține doar 15% din locurile din Parlament.

„Locul nostru este în opoziție, pentru a ne reconecta la electorat. PNL are nevoie de opoziție, iar România are nevoie de un Partid Național Liberal reformat și întărit”, a explicat acesta.

Ciucu consideră că liberalii trebuie să folosească perioada petrecută în opoziție pentru reformarea și consolidarea partidului, în perspectiva alegerilor din 2028.

Ciprian Ciucu a respins ideea că Partidul Național Liberal ar fi responsabil pentru prelungirea crizei politice. Potrivit edilului, situația actuală ar fi rezultatul unor acțiuni deliberate ale PSD și ale altor actori politici.

El susține că liberalii au fost împinși către această situație în mod planificat.

„Nu din cauza PNL a durat cinci luni această criză pe care PSD și alții au provocat-o. În urmă cu două-trei luni, nimeni nu avea nicio apăsare. Am fost aduși aici în mod planificat, calculat”, a afirmat Ciucu.

Primarul general al Capitalei a susținut că presiunile asupra PNL nu se vor opri după intrarea partidului în opoziție.

„Asediul asupra PNL va continua pentru a-l aduce la ordine, a-l subordona și a-l transforma într-un partid-breloc”, a avertizat acesta.

Ciucu a mai afirmat că ar fi existat încercări de a determina PNL să participe la guvernare alături de PSD, iar în prezent s-ar urmări divizarea formațiunii liberale.

„Nu au reușit să ne bage la guvernare alături de PSD, deși au planificat și au declanșat asaltul asupra PNL de peste opt luni. Acum, singurul lor plan rămas este scindarea PNL”, a scris edilul.

Deși liberalii au decis să intre în opoziție, partidul va acorda un vot favorabil învestirii Guvernului condus de Luca Niculescu.

Ciprian Ciucu a precizat că această susținere nu presupune încheierea unui acord politic cu PSD. Potrivit acestuia, PNL va avea un acord limitat în timp cu premierul desemnat.

„PNL nu va avea un pact cu PSD, ci un acord pe termen scurt cu Luca Niculescu. Acordul cu Luca Niculescu urmărește să salveze eforturile românilor de până acum. Va depinde și de domnia sa”, a transmis primarul Capitalei.

Edilul a subliniat că votul pentru învestirea noului Executiv nu reflectă susținerea liberalilor pentru componența Guvernului.

„Această decizie nu este una care să ne facă plăcere și nu va fi un vot dat cu entuziasm. Va fi un vot nu din convingere, ci din necesitate. Cu inima strânsă. Se vede pe fețele noastre”, a afirmat Ciucu.

Acesta a reiterat că, în alte împrejurări, PNL nu ar fi votat pentru instalarea noului Cabinet.

„În condiții normale, nu am fi votat pentru instalarea acestui guvern”, a declarat primarul general al Capitalei.

O poziție similară a fost exprimată și de liderul PNL, Ilie Bolojan, după ședința în care liberalii au decis să susțină învestirea Guvernului Niculescu.

Primarul general al Capitalei s-a referit și la posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate. Ciucu a precizat că acest scenariu nu este dorit de liberali și nici nu ar fi oportun înainte ca România să aibă un buget.

„Nu este dorit și nici nu este oportun până când nu vom avea un buget”, a transmis edilul în legătură cu alegerile anticipate.

În mesajul său, Ciprian Ciucu a făcut referire și la persoanele promovate de PSD.

„Acestea sunt resursele PSD. Este treaba lor ce resurse promovează. Până la urmă, este bine ca românii să le cunoască și să-i vadă în acțiune. Poate se vor fi lecuit”, a scris acesta.

Ciprian Ciucu a indicat și obiectivul politic al PNL pentru următorii ani, după trecerea în opoziție. Primarul Capitalei susține că partidul trebuie să se reformeze și să își consolideze poziția înaintea viitoarelor alegeri parlamentare.

„Dacă PSD este la guvernare, PNL va fi în opoziție. Reformat și întărit, gata să preia din nou guvernarea, cu aceeași responsabilitate, după alegerile din 2028”, a transmis Ciucu.

Acesta a insistat asupra faptului că decizia liberalilor de a susține învestirea Guvernului Niculescu este una dificilă pentru partid.