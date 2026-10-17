Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc pentru o posibilă misiune de pace în Ucraina. Mii de militari, trimiți în Polonia la exerciții militare

Cel puțin 1.500 de militari din Marea Britanie, Franța și Germania vor participa în luna noiembrie la exerciții militare în Polonia, pentru a pregăti o eventuală desfășurare de forțe în Ucraina după încetarea ostilităților. Trupele vor exersa operațiuni de transport, aprovizionare și coordonare, necesare unei posibile misiuni multinaționale. Exercițiile nu reprezintă un anunț privind trimiterea iminentă a militarilor NATO pe teritoriul ucrainean.

Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc exerciții militare comune în Polonia, în cadrul cărora vor fi simulate operațiunile necesare desfășurării unor forțe internaționale în Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate de The Times pe 16 octombrie și citate de agenția poloneză de presă PAP, cel puțin 1.500 de militari din cele trei țări vor participa la aceste activități în luna noiembrie.

Scenariul exercițiilor presupune existența unui acord de încetare a focului între Ucraina și Rusia, care ar permite desfășurarea unei misiuni internaționale pe teritoriul ucrainean.

Sursele citate de publicația britanică susțin că acestea vor fi primele exerciții de acest tip organizate special pentru pregătirea perioadei de după încheierea ostilităților.

Prezența unor forțe europene în Ucraina este analizată ca posibilă măsură de descurajare a unor noi agresiuni.

Exercițiile din Polonia se vor concentra asupra deplasării trupelor și organizării sprijinului logistic pentru o eventuală misiune multinațională de menținere a păcii.

Militarii vor exersa transportul și distribuirea alimentelor, combustibilului și altor provizii esențiale, precum și coordonarea operațiunilor între forțele participante.

Potrivit The Times, aceste activități sunt necesare pentru pregătirea unei eventuale prezențe militare europene în Ucraina, după încheierea unui acord de încetare a focului.

Exercițiile nu înseamnă însă că NATO se pregătește să trimită imediat trupe în Ucraina. Pregătirile vizează un scenariu în care ostilitățile s-au încheiat și există condițiile pentru desfășurarea unei misiuni internaționale.

Anunțul privind pregătirile militare a fost făcut inițial de secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, după întâlnirea din 15 octombrie cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, desfășurată la Pentagon.

Oficialul britanic a declarat că exercițiile vor reuni mii de militari și vor urmări pregătirea sprijinului pe care Ucraina l-ar putea necesita după război.

„Luna viitoare, mii de militari vor participa la exerciții de amploare în Polonia, pentru a ne asigura că suntem pregătiți să sprijinim instruirea militară și reconstrucția postbelică de care Ucraina va avea nevoie”, a declarat Wes Streeting.

Acesta a precizat că Marea Britanie va participa cu sute de militari.

Organizarea exercițiilor face parte din pregătirile așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”, un grup de aproximativ 40 de țări creat pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei și planificarea unor viitoare măsuri de securitate.

În august, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că această coaliție va organiza în toamnă exerciții militare comune de amploare, în cadrul pregătirilor pentru acordarea unor garanții de securitate Ucrainei.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat că exercițiile vor avea loc în Polonia.

Anterior, în luna iulie, Tusk declarase că experiența acumulată de Polonia în sprijinirea Ucrainei va reprezenta un element important al acestor pregătiri.

Potrivit informațiilor prezentate, activitățile militare vor include și proceduri de coordonare între forțele statelor participante, necesare unei eventuale misiuni comune.

Ideea desfășurării unei forțe multinaționale de menținere a păcii în Ucraina a fost discutată de Kiev și de partenerii săi internaționali în perspectiva unui eventual acord de pace cu Rusia.

O asemenea misiune ar presupune staționarea unor militari străini pe teritoriul ucrainean după încheierea ostilităților, ca parte a măsurilor de securitate destinate prevenirii unor noi atacuri.

Kremlinul se opune însă acestei posibilități.

Autoritățile ruse au avertizat că militarii străini desfășurați în Ucraina ar fi considerați ținte militare legitime.

În același timp, au existat semne de întrebare privind viitorul Coaliției celor dispuși. Publicația The Telegraph a relatat anterior că grupul ar putea să își piardă treptat din influență în urma plecării din funcție a fostului premier britanic Keir Starmer și a președintelui francez Emmanuel Macron.

Pe 14 iulie, premierul bulgar Rumen Radev a anunțat retragerea Bulgariei din Coaliția celor dispuși.