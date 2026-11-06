Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza meteo de Moș Nicolae

Vremea din România se va schimba de la o săptămână la alta, iar temperaturile nu vor urma același tipar în toate regiunile. ANM a anunțat cum vor evolua valorile termice și precipitațiile până pe 6 decembrie.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv pentru perioada cuprinsă între 9 noiembrie și 6 decembrie, când copiii îl așteaptă pe Moș Nicolae.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și local în cele centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele specifice pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.