Guvernul prelungește cu 6 luni plata salariilor pentru 2.400 de angajați de la Liberty Galați. Cinci investitori sunt interesați de combinat

Guvernul încearcă să evite falimentul combinatului siderurgic Liberty Galați și să protejeze locurile de muncă ale celor aproximativ 2.400 de salariați activi. Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni plata drepturilor salariale prin Fondul de garantare, în timp ce autoritățile pregătesc negocieri directe cu cinci investitori interesați de preluarea și continuarea activității industriale.

Premierul Luca Niculescu a convocat vineri, 6 noiembrie 2026, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA. Reuniunea a urmărit identificarea soluțiilor prin care combinatul siderurgic să își poată continua activitatea, iar angajații să își păstreze locurile de muncă.

Potrivit informațiilor prezentate de șeful Guvernului, întâlnirea a fost coordonată de viceprim-ministrul Marian Neacșu. În cadrul acesteia, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare a Combinatului Siderurgic Galați.

Având în vedere importanța strategică a platformei industriale și necesitatea menținerii capacităților de producție, Comitetul Interministerial a recomandat creditorilor aprobarea documentului. Executivul consideră că adoptarea planului înainte de 9 noiembrie 2026 este esențială pentru evitarea falimentului companiei.

Premierul a explicat că aprobarea planului în termenul stabilit ar permite continuarea demersurilor pentru salvarea combinatului și ar evita consecințele economice asociate dispariției unuia dintre cele mai importante obiective industriale din România.

În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, Luca Niculescu a precizat că Guvernul este hotărât să adopte măsurile necesare pentru protejarea intereselor statului, a capacităților de producție și a locurilor de muncă. Acesta a subliniat că un eventual faliment ar însemna pierderea unui obiectiv economic strategic, apariția unor efecte negative asupra economiei și dispariția locurilor de muncă existente.

„Am convocat, astăzi, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA și pentru identificarea soluțiilor necesare salvării locurilor de muncă și a capacităților de producție. În cadrul Comitetului, coordonat de viceprim-ministrul Marian Neacșu, administratorii concordatari au prezentat noul plan de restructurare al Combinatului Siderurgic Galați. Având în vedere importanța strategică a acestui obiectiv economic și determinarea Guvernului de a întreprinde toate măsurile necesare, Comitetul a recomandat creditorilor aprobarea planului. Pentru protejarea locurilor de muncă ale celor 2.400 de salariați activi, Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care drepturile salariale ale acestora sunt plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, gestionat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În acest interval, va fi derulată procedura de negociere directă cu cei cinci mari investitori interesați, dintre care trei au analizat deja perspectiva de a investi în combinat. Aprobarea acestui plan de restructurare înaintea termenului-limită de 9 noiembrie a.c. previne intrarea în faliment a Combinatului Siderurgic Galați, care ar antrena pierderea unui obiectiv de importanță strategică, efecte economice negative și dispariția locurilor de muncă”, a scris premierul Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook, vineri, 6 noiembrie.

Una dintre măsurile concrete anunțate după reuniunea de la Palatul Victoria vizează protejarea celor aproximativ 2.400 de salariați activi ai Liberty Galați. Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada în care drepturile salariale ale acestora sunt acoperite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Fondul este gestionat prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și reprezintă mecanismul prin care angajații pot beneficia de plata anumitor drepturi salariale restante, în condițiile prevăzute de legislație.

Măsura vine într-un moment dificil pentru angajații combinatului, care nu și-au mai primit salariile din luna mai 2026. Problemele financiare ale companiei au afectat atât activitatea industrială, cât și situația personalului, iar o parte dintre salariați au intrat în șomaj tehnic începând cu 1 noiembrie.

Prelungirea perioadei de plată din Fondul de garantare urmărește să le ofere angajaților o sursă de venit în următoarele șase luni, interval în care autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru viitorul companiei.

Executivul nu a anunțat, în comunicarea de vineri, un calendar detaliat privind reluarea producției, însă a precizat că protejarea salariaților reprezintă una dintre prioritățile intervenției guvernamentale.

În paralel cu prelungirea sprijinului financiar pentru angajați, Guvernul pregătește o procedură de negociere directă cu cinci mari investitori interesați de Liberty Galați.

Potrivit premierului, trei dintre cele cinci companii au analizat deja perspectiva realizării unei investiții în combinatul siderurgic. Următoarele șase luni ar urma să fie folosite pentru desfășurarea negocierilor și identificarea unei soluții care să permită continuarea activității industriale.

În spațiul public au fost vehiculate anterior mai multe nume de companii interesate de platforma de la Galați. Printre acestea se numără UMB Steel, parte a grupului UMB, compania ucraineană Metinvest și grupul indian Jindal Steel.

Guvernul nu a precizat însă identitatea tuturor celor cinci investitori și nici condițiile financiare în care s-ar putea desfășura eventualele tranzacții.

Aprobarea planului de restructurare de către creditori reprezintă un pas important pentru continuarea procedurii și pentru evitarea intrării în faliment. Termenul-limită indicat de autorități este 9 noiembrie 2026.

Încercările de vânzare a combinatului desfășurate în acest an nu au avut rezultatul dorit. Două proceduri de licitație organizate pentru valorificarea activelor Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați s-au încheiat fără identificarea unui cumpărător.

Prima licitație a avut loc în martie 2026, când prețul de pornire pentru activele funcționale ale celor două companii a fost stabilit la aproximativ 709 milioane de euro.

Ulterior, în cadrul celei de-a doua proceduri, valoarea solicitată a fost redusă la aproximativ 463 de milioane de euro. Nici această diminuare nu a atras însă oferte de cumpărare, astfel că procesul de vânzare nu a dus la preluarea combinatului de către un investitor.

Eșecul celor două licitații a complicat perspectivele companiei, în condițiile în care dificultățile financiare au continuat, iar angajații au acumulat restanțe salariale. În acest context, autoritățile încearcă acum să găsească o soluție prin restructurare și negociere directă cu potențialii investitori.

Liberty Galați reprezintă singurul producător integrat de oțel din România și operează pe o platformă industrială cu o suprafață de aproximativ 1.600 de hectare. Capacitatea anuală de producție a combinatului poate ajunge la 3 milioane de tone de oțel.

Infrastructura industrială cuprinde mai multe instalații și unități de producție, care permit desfășurarea etapelor principale ale procesului siderurgic.

Printre activele combinatului se numără uzina de aglomerare, furnalul și oțelăria, precum și laminoarele de tablă groasă. Platforma include și laminoare cu benzi la cald și la rece, cu secțiuni de galvanizare și vopsire.

Alte active sunt reprezentate de fabrica cocsochimică, halda de zgură, terenurile și clădirile aferente platformei industriale, precum și fabrica de țevi.