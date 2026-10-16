Ce se schimbă pentru pensionari în 2027. Planurile privind pensiile, salariile și ajutoarele sociale

Indexarea pensiilor începând din 2027, elaborarea proiectului noii legi a salarizării în sectorul public și actualizarea salariului minim la un interval de 12 luni se numără printre măsurile incluse în Programul de guvernare 2026-2028 al premierului desemnat, Luca Niculescu.

Documentul prevede și un pachet de sprijin pentru persoanele vulnerabile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, precum și măsuri pentru reducerea întârzierilor la soluționarea dosarelor de pensie.

Potrivit programului, indexarea pensiilor ar urma să înceapă în 2027, cu obiectivul declarat de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor și de a ține cont de contribuțiile persoanelor care au lucrat. Aplicarea măsurii este legată de identificarea resurselor financiare necesare și de menținerea sustenabilității sistemului public de pensii.

„Începând cu 2027, asigurăm indexarea pensiilor, pentru protejarea puterii de cumpărare și respectarea contribuției celor care au muncit. Urmărim ca veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția costului vieții. Fundamentăm costurile și asigurăm resursele, cu respectarea sustenabilității sistemului public de pensii și fără să periclităm traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice”, se arată în document.

Programul de guvernare stabilește pentru anul 2027 elaborarea proiectului noii legi a salarizării în sectorul public. Procesul ar urma să fie realizat împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, iar printre obiective se numără corectarea inechităților salariale și clarificarea grilelor de salarizare și a sporurilor.

Documentul menționează că proiectul va include o analiză a impactului asupra diferitelor familii ocupaționale înainte de consultarea publică. Aplicarea noilor prevederi ar urma să fie etapizată, în concordanță cu Planul fiscal-bugetar 2025-2031.

„Elaborăm în 2027, împreună cu sindicatele reprezentative și instituțiile publice, proiectul noii legi a salarizării. Corectăm prioritar inechitățile, clarificăm grilele, sporurile și protejăm drepturile legal datorate. Simulăm impactul pe familii ocupaționale înaintea consultării publice și etapizăm aplicarea în acord cu Planul fiscal-bugetar 2025-2031. Orice majorare generală este condiționată de spațiul fiscal validat de Ministerul Finanțelor”, se mai precizează în document.

În ceea ce privește eventualele majorări salariale generale, programul stabilește că acestea vor depinde de spațiul fiscal confirmat de Ministerul Finanțelor. Astfel, calendarul de aplicare a noii legi va ține cont de resursele bugetare disponibile și de obiectivele fiscale asumate.

Un alt obiectiv prevăzut în program vizează actualizarea salariului minim prin aplicarea unui mecanism care să funcționeze într-un ciclu de 12 luni. Potrivit documentului, deciziile vor avea la bază date economice și consultări tripartite, în conformitate cu directiva europeană, pentru stabilirea unui calendar previzibil.

Programul include și continuarea Planului Național de Acțiune pentru negocierea colectivă, precum și susținerea contractelor colective de muncă în instituțiile publice. În același timp, sunt prevăzute promovarea bunelor practici atât în sectorul public, cât și în cel privat și publicarea anuală a gradului de acoperire a negocierilor colective.

„Aplicăm mecanismul legal de actualizare a salariului minim într-un ciclu de 12 luni, pe baza datelor economice și a consultării tripartite, conform directivei europene, pentru un calendar previzibil. Continuăm Planul Național de Acțiune pentru negocierea colectivă, susținem contractele colective în instituțiile publice și bunele practici în mediul privat și publicăm anual gradul de acoperire. Consolidăm concilierea și medierea prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022, cu respectarea autonomiei partenerilor sociali”, potrivit documentului.

Măsurile referitoare la piața muncii includ și consolidarea procedurilor de conciliere și mediere prevăzute de Legea dialogului social nr. 367/2022. Documentul menționează respectarea autonomiei partenerilor sociali în procesul de negociere și soluționare a diferendelor.

Programul de guvernare propune includerea în bugetul pentru 2027 a unui pachet de solidaritate destinat persoanelor și familiilor afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie. Printre categoriile menționate se află familiile cu trei sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități.

Conform documentului, ajutorul ar urma să fie stabilit în funcție de venituri și nevoi, să aibă caracter temporar și să fie adaptat resurselor financiare disponibile. Programul prevede, totodată, limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea obiectivelor de consolidare fiscală.

„Fundamentăm și includem în bugetul pentru 2027 un pachet de solidaritate pentru persoanele și familiile afectate de creșterea prețurilor și a facturilor la energie, cu atenție pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii, familiile monoparentale, veteranii și persoanele cu dizabilități. Sprijinul este orientat după venituri și nevoi, temporar și adaptat resurselor disponibile, cu limitarea presiunilor inflaționiste și respectarea consolidării fiscale”, se subliniază în document.

Pe lângă indexarea pensiilor, programul prevede măsuri pentru reducerea numărului de dosare de pensie care depășesc termenul legal de soluționare. Numărul acestor dosare ar urma să fie făcut public în termen de 30 de zile de la învestire, după care datele vor fi actualizate lunar.

Obiectivul stabilit în document este reducerea cu 50% a stocului de dosare restante până în iunie 2027. De asemenea, programul prevede verificarea a cel puțin 3% dintre dosarele soluționate, precum și introducerea cuponului electronic de pensie și digitizarea arhivelor Casei Naționale de Pensii Publice.

„Publicăm, în 30 de zile de la învestire și apoi lunar, numărul dosarelor de pensie care depășesc termenul legal, reducem acest stoc cu 50% până în iunie 2027 și verificăm cel puțin 3% dintre dosarele soluționate. Operaționalizăm cuponul electronic de pensie, digitizăm arhivele Casei Naționale de Pensii Publice și finalizăm Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pentru acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității, păstrând asistența la ghișeu. Până în iunie 2027 analizăm, cu partenerii sociali, integrarea serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii și propunem soluția de debirocratizare, păstrând continuitatea serviciilor și competențele de inspecție”, conform programului.

Digitalizarea serviciilor de protecție socială este prevăzută prin finalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială, care ar urma să permită acordarea online a beneficiilor și verificarea automată a eligibilității. Documentul precizează că accesul la serviciile oferite direct la ghișeu va fi menținut.

Până în iunie 2027 este prevăzută și analizarea, împreună cu partenerii sociali, a posibilității de integrare a serviciilor de pensii, ocupare, protecție socială și inspecție a muncii. În urma acestei analize, programul propune identificarea unei soluții de reducere a birocrației, cu menținerea continuității serviciilor și a atribuțiilor de inspecție.