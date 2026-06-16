Rusia surprinsă testând o armă spațială secretă capabilă să perturbe semnalele GPS în Europa

Rusia a fost acuzată că desfășoară o campanie ascunsă din spațiu menită să perturbe semnalele GPS. Interferențele, scurte și repetate, au fost înregistrate în Europa și America de Nord. Potrivit cercetătorilor americani, modelul descoperit ar putea fi intensificat rapid, afectând aviația, transportul maritim, finanțele și infrastructura critică.

O investigație recentă condusă de Todd Humphreys de la Universitatea din Texas, Austin, a identificat că satelitul rus Kosmos 2546 ar fi putut fi utilizat pentru a perturba semnalele GPS la scară continentală, ca parte a unor operațiuni programate.

Deși motivul exact al interferenței nu este cunoscut, rezultatele studiului sugerează posibile implicații semnificative pentru războiul electronic în conflicte globale. Constatările nu au trecut încă printr-o evaluare inter pares, dar cercetătorii au trimis lucrarea spre analiză revistei NAVIGATION, a Institutului de Navigație.

Mai exact, echipa condusă de Todd Humphreys a identificat 75 de incidente între ianuarie 2019 și aprilie 2026, potrivit celor relatate de gizmodo.com. În aceste momente, receptoarele din rețea au înregistrat o scădere bruscă și simultană a intensității semnalului GPS. Fiecare episod a durat sub 10 secunde, însă s-a întins pe distanțe mari – din Spania până în Polonia și dincolo de Atlantic, până în Canada.

Aceste date sugerează că bruiajul nu a fost local sau accidental. Interferențele au lovit constant o porțiune îngustă a spectrului GPS și s-au concentrat marțea, miercurea și joia, în timpul orelor de program.

Cercetătorii consideră că această regularitate indică teste programate, nu defecțiuni întâmplătoare sau zgomot atmosferic. Exploziile au fost măsurate cu precizie și au fost observate pe o scară largă, ceea ce sugerează o emisie deliberată și controlată.

Estimarea altitudinii sursei la aproximativ 1.200 km și compararea cu pozițiile sateliților cunoscuți a permis restrângerea vinovatului la Kosmos 2546. Acesta face parte din constelația de avertizare timpurie a rachetelor Rusiei. Analiza arată că cel puțin un satelit din acest sistem se afla deasupra orizontului în timpul fiecărui eveniment înregistrat.

Pentru a minimiza expunerea, interferențele păreau ușor decalate față de frecvența GPS exactă. Aceasta indica capacitatea de a afecta semnalul fără a provoca întreruperi extinse.

Cercetătorii au detectat și o a doua explozie, la o frecvență mai mică, care se suprapune semnalelor de navigație BeiDou din China. Împreună, aceste semnături sugerează verificări periodice, nu accidente.

Rezultatele au fost trimise revistei NAVIGATION, a Institutului de Navigație, și așteaptă evaluarea inter pares. Rusia nu a recunoscut public vreun program de bruiaj spațial. Observatorii rămân atenți la evoluțiile tehnologice care ar putea influența sistemele globale de navigație.