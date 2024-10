În ultima perioadă, bruiajul semnalului GPS în zona Mării Negre a devenit o preocupare majoră pentru autoritățile din sud-estul Europei. Această interferență, cu originea predominantă în Crimeea, afectează în mod direct mii de zboruri comerciale și circulația navelor, ridicând semne de întrebare cu privire la siguranța transportului aerian și maritim.

Conform unui raport recent, regiunile din România, în special cele de pe litoral, sunt printre cele mai vulnerabile în fața acestui fenomen, ceea ce impune o reacție rapidă din partea autorităților competente.

Un raport recent al OPS Group subliniază faptul că sud-estul României, în special litoralul Mării Negre și anumite părți din Moldova, este extrem de vulnerabil la bruiajul GPS. Majoritatea semnalelor false care afectează aceste zone provin din Crimeea, având un impact semnificativ asupra operațiunilor aeriene și maritime.

