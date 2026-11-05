Bani de la stat pentru tinerii care lucrează. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care câștigă până la 4.000 de lei

Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani, care au venituri salariale nete de cel mult 4.000 de lei lunar, ar putea primi bani de la stat pentru plata chiriei. Un proiect legislativ depus în Parlament prevede acordarea unui sprijin financiar lunar, diferențiat în funcție de localitatea în care se află locuința închiriată. Inițiativa propune și reducerea cu 50% a costurilor pentru transportul public și naveta feroviară. Facilitățile ar urma să fie acordate pentru o perioadă de maximum 36 de luni.

Banii de chirie pentru tinerii care câștigă până la 4.000 de lei pe lună sunt prevăzuți într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă cheltuielile cu locuința și transportul pentru persoanele aflate la începutul vieții profesionale.

Proiectul a fost inițiat de deputații USR Alin Stoica și Diana Stoica, împreună cu parlamentari din alte formațiuni politice, potrivit unui comunicat transmis joi de Uniunea Salvați România.

Inițiativa propune modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, prin introducerea unui ajutor financiar lunar destinat achitării chiriei.

Valoarea sprijinului va fi stabilită în funcție de localitatea în care este situată locuința, fiind prevăzute trei plafoane:

600 de lei pe lună pentru locuințele închiriate în București și Cluj-Napoca;

500 de lei pe lună pentru locuințele din Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea;

400 de lei pe lună pentru locuințele situate în celelalte localități din România.

Deputatul Alin Stoica a explicat că inițiativa a fost elaborată în urma discuțiilor cu tinerii, care au semnalat dificultățile financiare întâmpinate atunci când încearcă să locuiască independent de familie, chiar dacă au un loc de muncă.

„Din consultările cu tinerii a reieșit o problemă clară: un loc de muncă nu îți asigură întotdeauna și banii necesari pentru a locui pe cont propriu. Chiria și transportul consumă o parte importantă din salariu, iar mulți tineri continuă să depindă de sprijinul familiei. Am depus o inițiativă legislativă în ajutorul lor și sper ca ea să fie votată de toate partidele din Parlament. Vrem ca tinerii să-și permită să locuiască în orașele în care muncesc”, a precizat Alin Stoica.

Sprijinul financiar pentru plata chiriei ar urma să fie acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani care lucrează cu normă întreagă și obțin un salariu net lunar de maximum 4.000 de lei.

Potrivit proiectului, beneficiarii trebuie să desfășoare o activitate profesională în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui raport asimilat acestuia. De asemenea, este obligatorie existența unui contract de închiriere încheiat pentru o perioadă de cel puțin șase luni.

O altă condiție se referă la situația locativă a solicitantului. Tinerii care doresc să primească ajutorul nu trebuie să dețină o locuință în proprietate și nici să ocupe o locuință socială, de necesitate, de serviciu sau una destinată tinerilor.

Totodată, contractul de închiriere nu poate fi încheiat cu o persoană cu care beneficiarul are o relație de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv. Această restricție este prevăzută expres în inițiativa legislativă.

Pe lângă ajutorul pentru chirie, proiectul legislativ introduce și facilități pentru deplasările efectuate de tinerii angajați, în scopul diminuării cheltuielilor lunare cu transportul.

Astfel, persoanele care se încadrează în limita de vârstă și au venituri salariale nete de cel mult 4.000 de lei ar putea beneficia de o reducere de 50% pentru transportul public local, metropolitan și integrat.

Aceeași reducere de 50% este propusă și pentru abonamentele feroviare nominale de navetă, destinate persoanelor care folosesc trenul pentru deplasările regulate.

Proiectul prevede extinderea măsurilor de sprijin și pentru tinerii care lucrează cu normă parțială, cu condiția ca aceștia să urmeze cursurile unei instituții de învățământ acreditate.

În acest fel, persoanele care își continuă studiile și desfășoară simultan o activitate profesională ar putea beneficia atât de sprijinul pentru chirie, cât și de reducerile pentru transport, în condițiile stabilite de lege.

Indiferent dacă beneficiarii lucrează cu normă întreagă sau parțială, ajutoarele ar putea fi acordate pentru maximum 36 de luni, conform prevederilor inițiativei legislative.

Măsurile sunt, în prezent, la stadiul de propunere legislativă și nu reprezintă drepturi deja intrate în vigoare. Pentru a putea fi aplicate, acestea trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptate și promulgate.