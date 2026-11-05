O nouă alertă: o dronă s-a prăbușit în județul Neamț. Polițiștii și pompierii sunt sprijiniți și de echipa pirotehnică a SRI

O dronă s-a prăbușit în comuna Boghicea din județul Neamț, unde fragmentele aparatului de zbor au fost descoperite pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri. Polițiștii și pompierii au ajuns la fața locului, iar verificările sunt desfășurate și de o echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații (SRI).

Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite joi, 5 noiembrie, în comuna Boghicea din județul Neamț. Resturile aparatului de zbor au fost împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI).

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț a anunțat că polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați direct de un bărbat care a identificat fragmentele dronei în comuna Boghicea.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, resturile aparatului de zbor erau dispersate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat în zona indicată, alături de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț. Echipele au intervenit cu mijloace tehnice specifice pentru verificarea locului în care au fost descoperite fragmentele.

La fața locului a fost trimisă și o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații, care participă la verificările desfășurate în zona în care au fost găsite resturile dronei.

Reprezentanții IPJ Neamț au confirmat intervenția echipelor și au oferit detalii despre modul în care a fost făcută sesizarea.

„La data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea. La faţa locului s-au deplasat echipe de poliţişti şi pompieri din cadrul ISU Neamţ, cu mijloace tehnice specifice. Totodată, în zona respectivă, s-a deplasat o echipă pirotehnică din cadrul SRI”, precizează reprezentanţii Poliţiei.

Verificările sunt în desfășurare. Autoritățile urmează să comunice informații suplimentare după finalizarea acestora. Nu au fost oferite, deocamdată, detalii despre proveniența dronei sau circumstanțele în care aceasta s-a prăbușit.