Percheziții la Parlamentul European, într-o anchetă privind deturnarea fondurilor UE. Este vizat fostul grup politic Identitate și Democrație

Parchetul European a efectuat miercuri percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, într-o anchetă privind suspiciuni de deturnare a fondurilor Uniunii Europene. Investigația vizează fostul grup politic Identitate și Democrație (ID), care a funcționat în legislatura 2019-2024 și din care au făcut parte partide precum Raliul Național din Franța și Vlaams Belang din Belgia, relatează AFP.

Anchetatorii Parchetului European au efectuat miercuri, 21 octombrie, percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg.

Investigația privește suspiciuni de deturnare a fondurilor europene în perioada în care a funcționat grupul politic Identitate și Democrație, între 2019 și 2024.

Potrivit informațiilor transmise de AFP, perchezițiile au avut loc în birourile administrative ale fostului grup, iar ancheta îl vizează pe fostul secretar general al acestuia.

Nu este prima intervenție a anchetatorilor în acest dosar. În luna iunie au fost efectuate percheziții în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, în cadrul aceleiași investigații.

Noul grup politic Patriots, din care fac parte Raliul Național (RN), condus de Jordan Bardella, și formațiunea belgiană Vlaams Belang, s-a delimitat de ancheta privind fostul grup Identitate și Democrație.

Reprezentanții Patriots au precizat că între cele două grupuri nu există „nicio continuitate juridică”, deoarece Identitate și Democrație și-a încetat existența în 2024.

„Perchezițiile îl vizează pe fostul secretar general al grupului ID, în cadrul unei anchete privind acel fost grup. Grupul Patriots nu este vizat. Nu se efectuează percheziții în biroul niciunui reprezentant ales”, a declarat un reprezentant al grupului Patriots pentru AFP.

Jordan Bardella, copreședintele grupului Patriots, a refuzat să comenteze situația.

Parlamentul European a transmis, prin intermediul unui purtător de cuvânt, că „cooperează cu autoritățile competente”, „așa cum se obișnuiește”.

Parchetul European nu a putut fi contactat imediat pentru a confirma dacă au apărut noi evoluții în anchetă.

Instituția este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv a cazurilor de fraudă și deturnare a fondurilor europene.

Ancheta privind fostul grup Identitate și Democrație se referă la activitatea desfășurată în legislatura europeană 2019-2024. Suspiciunile investigate nu reprezintă, în acest stadiu, constatări definitive privind săvârșirea unor infracțiuni.