Companiile poloneze își extind afacerile în România. Ziua Independenței Poloniei marchează o relație economică tot mai puternică

România atrage tot mai multe investiții din Polonia, iar companiile poloneze își extind activitatea în comerț, industria alimentară, construcții și servicii. În perioada 2024–2025, aproape 200 de firme noi cu participare poloneză la capital au fost înregistrate pe piața românească. Totodată, investitorii polonezi au fost implicați în zeci de tranzacții de fuziuni și achiziții. Relațiile economice dintre cele două țări sunt în atenție miercuri, 11 noiembrie 2026, când Polonia sărbătorește Ziua Independenței.

România a devenit o piață importantă pentru companiile din Polonia, care își dezvoltă afacerile atât prin investiții directe, cât și prin preluarea unor societăți deja existente. Interesul investitorilor vizează mai multe sectoare economice, inclusiv comerțul, producția alimentară, materialele de construcții, transporturile și serviciile.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României, prezentate în septembrie 2026 de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română, valoarea investițiilor directe poloneze în România depășise 1,1 miliarde de euro la sfârșitul anului 2024.

Datele indică o creștere importantă față de 2019, când investițiile directe din Polonia se situau la aproximativ 661 de milioane de euro. În 2024, acestea ajunseseră la circa 1,17 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 77% în cinci ani.

Extinderea capitalului polonez este susținută de dimensiunea pieței românești, apartenența celor două state la Uniunea Europeană și posibilitatea dezvoltării unor activități regionale. Companiile din Polonia urmăresc atât accesul la consumatorii români, cât și oportunitățile oferite de infrastructură, industrie și servicii.

Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că, în perioada 2024–2025, au fost înregistrate 188 de persoane juridice noi cu participare poloneză la capitalul subscris. Dintre acestea, 97 au fost înființate în 2024, iar alte 91 în 2025.

Participarea poloneză la capital nu presupune obligatoriu controlul majoritar asupra societăților respective. Statistica include și firmele în care investitorii din Polonia dețin participații minoritare.

În aceeași perioadă, alte 68 de companii existente au raportat majorări de capital polonez. Separat, evidențele ONRC indică 420 de înregistrări privind operațiuni de capital, cu o valoare cumulată de aproximativ 1,44 miliarde de lei. Acestea includ înmatriculări, cesiuni și majorări de capital, astfel că suma nu reprezintă valoarea totală a investițiilor directe poloneze.

În ceea ce privește achizițiile, datele EY arată că investitorii polonezi au fost implicați în 26 de tranzacții de fuziuni și achiziții anunțate în România în 2024 și 2025. Dintre acestea, 12 au fost anunțate în primul an și 14 în cel de-al doilea. Informațiile au fost prezentate într-o analiză publicată de Economedia în octombrie 2026.

Noile investiții au vizat domenii diverse, de la software și servicii financiare până la energie regenerabilă, construcții, transporturi, recrutare și industria alimentară. Această distribuție arată că prezența capitalului polonez nu se limitează la marile rețele comerciale cunoscute consumatorilor.

Unul dintre exemplele recente de extindere a companiilor poloneze pe piața românească este grupul Żabka, care operează magazinele de proximitate Froo.

Grupul a intrat în România în 2024, aceasta fiind prima sa piață externă. Extinderea a continuat în 2025 și s-a accelerat în primele nouă luni din 2026, când au fost deschise 135 de magazine noi.

Numai în trimestrul al treilea din 2026, rețeaua a inaugurat 63 de unități, de aproape patru ori mai multe decât în perioada corespunzătoare a anului precedent. La sfârșitul lunii septembrie, Froo depășise pragul de 300 de magazine în România, față de 173 la finalul anului 2025.

La nivelul operațiunilor din Polonia și România, Żabka Group a raportat venituri de aproximativ 5,4 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 14,3% față de perioada similară din 2025. Această valoare reprezintă veniturile consolidate ale grupului, nu exclusiv vânzările realizate în România.

În paralel, grupul canadian Alimentation Couche-Tard a anunțat în iulie 2026 intenția de a prelua controlul asupra Żabka. La sfârșitul lunii octombrie, tranzacția se afla încă în procesul obținerii aprobărilor necesare, astfel că extinderea Froo trebuie analizată separat de schimbarea de acționariat propusă.

Industria alimentară și cea a băuturilor reprezintă alte domenii în care capitalul polonez are o prezență importantă. Un exemplu este grupul Maspex, care și-a extins activitatea în România inclusiv prin achiziții.

În 2025, Maspex România a derulat o ofertă publică de preluare a acțiunilor Purcari Wineries, companie listată la Bursa de Valori București. Oferta a vizat până la 98% din acțiuni, la un preț de 21 de lei pentru fiecare titlu.

Valoarea estimată a întregului capital al companiei, calculată la prețul ofertei, a fost de aproximativ 847,4 milioane de lei, echivalentul a circa 169 de milioane de euro. În urma operațiunii, Maspex România a dobândit o participație de 71,2%, devenind acționar majoritar.

Achiziția a consolidat poziția grupului polonez în industria băuturilor și i-a extins portofoliul regional. Purcari Wineries desfășoară activități de producție în Republica Moldova, România și Bulgaria, iar în 2024 înregistrase venituri de aproximativ 382,5 milioane de lei.

Tranzacția arată că investițiile poloneze în România nu se limitează la deschiderea unor puncte comerciale. Acestea includ și preluarea unor companii cu activități de producție, mărci consacrate și acces la piețe internaționale.

Interesul investitorilor polonezi pentru România se extinde și către sectoare care necesită capital ridicat, precum infrastructura, construcțiile și producția industrială.

În 2026, reprezentanții mediului de afaceri bilateral au semnalat solicitări din partea unor companii poloneze interesate de proiecte românești din domeniile IT, infrastructură și construcții. Sunt sectoare în care investițiile presupun contracte pe termen lung, capacități de producție și colaborări cu furnizori locali.

Totodată, firmele cu capital polonez sunt prezente în industria chimică, producția materialelor de construcții, ambalaje, transporturi și turism. Această diversificare reduce dependența investițiilor de un singur sector economic și creează oportunități de cooperare între companiile din cele două state.

Un alt domeniu urmărit de investitori este energia regenerabilă. Înregistrările recente ale firmelor cu participare poloneză includ societăți active în proiecte fotovoltaice și construcții asociate sectorului energetic.

Totuși, interesul manifestat pentru o investiție nu echivalează cu realizarea acesteia. Proiectele anunțate, negocierile și investițiile efectiv finalizate trebuie analizate separat pentru a reflecta corect evoluția capitalului polonez în economia românească.

Relațiile economice dintre cele două țări sunt susținute și de schimburile comerciale, nu doar de investițiile directe.

Potrivit datelor comunicate de Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-Română în noiembrie 2025, valoarea anuală a schimburilor bilaterale de bunuri ajunsese la aproximativ 12 miliarde de euro.

Polonia ocupa locul al patrulea între furnizorii de bunuri ai României și locul al șaselea între piețele de destinație pentru exporturile românești, conform informațiilor prezentate la acel moment.

Relația comercială oferă companiilor din ambele țări acces la piețe de desfacere importante, într-un spațiu economic comun, fără barierele vamale aplicabile comerțului cu state din afara Uniunii Europene.

În acest context, dezvoltarea legăturilor de transport dintre Marea Baltică și Marea Neagră reprezintă o oportunitate pentru extinderea schimburilor comerciale. Modernizarea infrastructurii ar putea facilita circulația mărfurilor și dezvoltarea unor noi lanțuri logistice regionale.

Pentru România, prezența companiilor poloneze înseamnă atât intrări de capital și noi activități economice, cât și o concurență mai puternică în sectoarele în care acestea operează. Evoluția investițiilor va depinde de condițiile economice, de proiectele disponibile și de deciziile comerciale ale fiecărui investitor.