Florin Barbu îi cere lui Alexandru Nazare TVA de 9% la alimente și motorină fără acciză pentru fermieri. Când va prezenta ministrul Finanțelor raportul despre buget

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține reducerea TVA la alimente de la 11% la 9% și introducerea unui mecanism prin care fermierii să cumpere motorină fără acciză și TVA direct de la pompă. Oficialul afirmă că i-a propus ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, mai multe măsuri pentru reducerea costurilor din agricultură și stimularea consumului, însă acestea nu au fost încă aplicate.

Florin Barbu a declarat luni, 9 noiembrie, că majorarea taxelor a afectat puterea de cumpărare a populației și a contribuit la reducerea consumului. În opinia sa, efectele acestor decizii se resimt și în industria alimentară, unde unele unități de procesare și-au diminuat activitatea.

Barbu consideră că Ministerul Finanțelor trebuie să analizeze mai atent impactul politicilor fiscale asupra economiei și să identifice soluții pentru stimularea activității economice. În acest context, el a prezentat câteva dintre propunerile pe care susține că i le-a transmis ministrului Alexandru Nazare.

Ministrul Agriculturii susține că TVA aplicat alimentelor ar trebui redus de la 11% la 9%, revenind astfel la nivelul anterior. Întrebat dacă sprijină o asemenea măsură, în condițiile în care mai multe state europene au recurs la reduceri de taxe pentru a limita efectele scumpirilor, Florin Barbu a răspuns afirmativ.

El consideră că diminuarea TVA ar putea contribui la scăderea prețurilor și la refacerea puterii de cumpărare a populației.

„Da, din punctul meu de vedere, ar trebui scăzut și TVA-ul”, a declarat Florin Barbu, precizând că acesta ar trebui să revină „măcar la 9%, așa cum a fost înainte”.

Oficialul a explicat la Antena 3 că o asemenea decizie trebuie analizată și adoptată de Ministerul Finanțelor, instituția responsabilă de politica fiscală. În opinia sa, autoritățile trebuie să țină cont de situația economică și de efectele pe care majorările de taxe le au asupra consumului.

Florin Barbu a criticat modul în care sunt gestionate problemele fiscale, afirmând că Ministerul Finanțelor ar trebui să identifice sursele dezechilibrelor bugetare, în loc să ignore efectele măsurilor asupra economiei.

„Atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri”, a spus acesta.

Ministrul Agriculturii consideră că reducerea TVA la alimente ar putea reprezenta una dintre soluțiile pentru stimularea consumului, în condițiile în care scăderea puterii de cumpărare afectează atât populația, cât și companiile din industria alimentară.

O altă propunere prezentată de Florin Barbu vizează costurile suportate de agricultori pentru achiziția motorinei. Ministrul dorește introducerea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra carburant fără acciză și TVA direct de la pompă, fără să mai fie obligați să achite inițial taxele și să aștepte ulterior rambursarea sumelor eligibile.

În prezent, agricultorii plătesc aceste taxe la achiziția motorinei, iar statul le rambursează ulterior, în condițiile prevăzute de schemele existente. Barbu consideră că procedura ar putea fi simplificată, astfel încât fermierii să nu mai fie nevoiți să avanseze banii.

Ministrul a explicat că actualul mecanism presupune un circuit financiar pe care îl consideră inutil de complicat, în condițiile în care statul ajunge oricum să restituie sumele respective.

„Noi plimbăm un TVA, fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe îl rambursează”, a spus ministrul.

Întrebat de ce Alexandru Nazare nu a pus încă în aplicare propunerile sale, Florin Barbu a susținut că i-a transmis ministrului Finanțelor mai multe soluții, inclusiv din perspectiva pregătirii sale economice și fiscale.

El a insistat că responsabilitatea pentru elaborarea și implementarea unui asemenea mecanism revine Ministerului Finanțelor.

„Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat N măsuri”, a afirmat acesta.

Întrebat direct dacă Alexandru Nazare nu dorește să aplice propunerile, ministrul Agriculturii nu a confirmat existența unui refuz din partea omologului său. Barbu a precizat că urmează să fie luată o decizie la nivelul Executivului.

„Sigur că se va lua o decizie, până la urmă, în Guvernul României”, a afirmat ministrul PSD al Agriculturii.

În paralel cu propunerile ministrului Agriculturii, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că raportul privind situația financiară a României va fi prezentat public în a doua jumătate a acestei săptămâni.

Documentul a fost solicitat atât de Partidul Social Democrat, cât și de premierul Luca Niculescu, pe fondul disputelor politice privind execuția bugetară și acuzațiile social-democraților referitoare la existența unei „găuri” în buget, pe care o atribuie fostului Guvern Bolojan.

Nazare a declarat luni seară, toto la Antena 3, că raportul va prezenta situația financiară a țării într-o manieră completă și echilibrată. Ministrul a precizat că documentul va fi făcut public în următoarele zile, conform solicitării prim-ministrului.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi prim-ministrul Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Oficialul a explicat că raportul se află într-un stadiu avansat de pregătire, însă finalizarea acestuia depinde și de transmiterea informațiilor solicitate tuturor ministerelor. Datele primite de la instituțiile guvernamentale urmează să fie integrate în document înainte de publicare.

Nazare a subliniat că prezentarea raportului trebuie să ofere o imagine cât mai completă asupra finanțelor publice și să clarifice controversele apărute în spațiul politic.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”, a adăugat Nazare.

Alexandru Nazare a atras atenția și asupra efectelor pe care controversele privind execuția bugetară le pot avea asupra economiei.

Ministrul consideră că situația finanțelor publice nu trebuie transformată într-un instrument al confruntărilor politice, deoarece credibilitatea statului influențează direct costurile la care România se împrumută.

El a insistat că execuția bugetară reprezintă un interes național, iar orice incertitudine legată de aceasta poate deveni un risc pentru întreaga țară.