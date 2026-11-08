România ar putea scăpa de perspectiva negativă a ratingului de țară în 2027. Alexandru Nazare anunță condițiile pentru o evaluare mai bună

România ar putea obține în 2027 o îmbunătățire a perspectivei ratingului suveran, de la negativă la stabilă, dacă va adopta un buget credibil și va continua reducerea deficitului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că pregătirea bugetului pentru anul viitor și respectarea obiectivelor fiscale vor fi esențiale în discuțiile cu agențiile internaționale de rating. Primele evaluări sunt așteptate în perioada ianuarie-martie 2027.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 8 noiembrie, că România are șansa de a obține o perspectivă mai bună a ratingului suveran în cursul anului viitor, dacă va demonstra că poate gestiona responsabil finanțele publice.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, oficialul a explicat că elaborarea unui buget credibil pentru 2027 reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea încrederii agențiilor internaționale de rating.

„Am mare încredere că un buget credibil pentru 2027 înseamnă o fereastră de oportunitate foarte importantă pentru România. Un buget credibil pentru 2027 înseamnă că intrăm în discuțiile cu agențiile de rating din ianuarie, februarie și martie foarte bine pregătiți”, a declarat Nazare.

Ministrul consideră că România trebuie să intre în aceste discuții cu un buget realist, construit pe estimări credibile privind veniturile și cheltuielile publice.

Alexandru Nazare a atras atenția că simpla adoptare a bugetului nu va fi suficientă pentru obținerea unei evaluări mai favorabile.

La fel de importantă va fi execuția bugetară, care trebuie să demonstreze predictibilitate, consecvență și respectarea angajamentelor privind consolidarea fiscală.

„Dacă în execuția bugetului pe anul 2027 se întrevede că există predictibilitate, consecvență, seriozitate și bugetul se execută așa cum trebuie, spre o direcție de consolidare, avem șansa în 2027 să ne îmbunătățim perspectiva de un rating negativ la un rating stabil, de la o perspectivă negativă la o perspectivă stabilă”, a precizat ministrul.

O asemenea schimbare ar reprezenta o îmbunătățire a perspectivei asociate ratingului suveran, fără să însemne automat și o majorare a calificativului de țară.

Declarațiile ministrului vin în contextul în care Guvernul a început pregătirile pentru elaborarea bugetului de stat pentru anul viitor.

În ședința de joi, 5 noiembrie, Executivul a analizat stadiul utilizării noii platforme digitale eBUGET_NG, prin care va fi construit proiectul de buget pentru 2027.

Potrivit comunicatului Guvernului, în cadrul reuniunii a fost prezentată o notă privind introducerea datelor în sistem de către ordonatorii principali de credite.

Ministerul Finanțelor colectează și verifică în prezent informațiile transmise de instituțiile publice. Acestea includ date despre cheltuieli, investiții și fonduri europene, necesare pentru stabilirea limitelor bugetare și construirea bugetului general consolidat.

Noua platformă eBUGET_NG va fi utilizată atât pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 2027, cât și pentru realizarea estimărilor bugetare aferente perioadei 2028-2030. Procesul se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice.