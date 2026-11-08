Amenințare la adresa Papei Leon al XIV-lea. Un suspect a fost arestat în Argentina, înainte de sosirea Suveranului Pontif

Autoritățile din Argentina au arestat o persoană suspectată că a lansat amenințări cu moartea la adresa Papei Leon al XIV-lea, înaintea vizitei acestuia în țară. Serviciul de Informații al Statului (SIDE) a transmis informațiile către unitatea antiteroristă a Poliției Federale Argentine, iar suspectul a fost reținut în mai puțin de 24 de ore. Suveranul Pontif urmează să viziteze Argentina de duminică până marți, în cadrul turneului său în America de Sud.

Serviciul de Informații al Statului din Argentina (SIDE) a anunțat duminică dejucarea unei amenințări cu moartea la adresa Papei Leon al XIV-lea, cu puțin timp înainte de sosirea acestuia în țară.

Potrivit informațiilor publicate de presa argentiniană, serviciile de informații au identificat amenințarea și au transmis datele relevante către unitatea antiteroristă a Poliției Federale Argentine.

Autoritățile au intervenit rapid, iar persoana suspectată a fost reținută la mai puțin de 24 de ore după primirea informațiilor.

Secretarul de Stat al Informațiilor, Cristian Auguadra, a confirmat operațiunea și a subliniat eficiența colaborării dintre instituțiile implicate.

Acesta a declarat că, pe baza informațiilor furnizate de SIDE, a fost arestată o persoană care formulase amenințări cu moartea la adresa Suveranului Pontif în timpul vizitei sale în Argentina.

Deocamdată, informațiile prezentate nu precizează identitatea suspectului, natura exactă a amenințărilor sau eventualele motive ale acestuia.

Incidentul a avut loc înaintea vizitei oficiale a Papei Leon al XIV-lea în Argentina, programată de duminică până marți.

Suveranul Pontif efectuează un turneu apostolic în America de Sud, care include zece orașe și se desfășoară pe parcursul a 12 zile.

Călătoria a început vineri, în Uruguay, și urmează să se încheie pe 17 noiembrie, în Peru.

Vizita din Argentina reprezintă una dintre etapele acestui itinerariu, care include întâlniri cu credincioșii și participarea la evenimente religioase.

Înainte de sosirea în Argentina, Papa Leon al XIV-lea a participat sâmbătă la o slujbă organizată în orașul Paysandú, din Uruguay, în prezența a aproximativ 40.000 de credincioși.

În mesajul transmis participanților, Suveranul Pontif a vorbit despre importanța păcii și despre responsabilitatea oamenilor de a contribui la construirea acesteia.

Papa a subliniat că pacea este posibilă și că fiecare persoană este chemată să participe la realizarea ei.

Liderul Bisericii Catolice a insistat și asupra necesității consolidării unei comunități bazate pe dialog, apropiere și înțelegere reciprocă.

Programul zilei de sâmbătă a inclus și o vizită la Bazilica Maicii Domnului a Rozariului din Paysandú.

Acolo era prevăzută dezvelirea unei plăci comemorative, precum și o întâlnire cu credincioșii adunați în exteriorul lăcașului de cult.

Călătoria în Uruguay, Argentina și Peru face parte din cea de-a șasea vizită apostolică a Papei Leon al XIV-lea.

Turneul se desfășoară la mai puțin de o lună după intervenția chirurgicală efectuată la Roma pentru tratarea unui adenocarcinom pulmonar.

În ciuda acestei intervenții recente, Suveranul Pontif și-a continuat programul internațional, care presupune deplasări în mai multe orașe și participarea la evenimente religioase cu un număr mare de credincioși.