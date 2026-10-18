Procesiune cu relicva Sfântului Ioan Paul al II-lea în București. De unde va porni evenimentul religios în ziua de duminică, 18 octombrie

Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează duminică tradiționala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. La eveniment vor participa reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice și ai Bisericii Greco-Catolice, printre care Arhiepiscopul mitropolit romano-catolic de București, ÎPS Aurel Percă, și Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, ÎPS Giampiero Gloder.

Procesiunea va începe de la monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, amplasat în apropierea sediului Nunțiaturii Apostolice din București, la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, în vecinătatea Parcului Cișmigiu.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai clerului și credincioși din întreaga Arhidieceză Romano-Catolică de București, precum și din Episcopia Greco-Catolică Sfântul Vasile cel Mare de București. Printre participanți se vor număra:

ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscopul mitropolit romano-catolic de București;

ÎPS Giampiero Gloder, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova;

PS Mihai Frățilă, Episcopul greco-catolic de București;

preoți, credincioși, călugări și călugărițe din cele două structuri bisericești.

Celebrările religioase vor fi transmise în direct de televiziunea catolică Angelus TV.

Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic la data de 22 octombrie, ziua în care și-a inaugurat pontificatul.

Relicva purtată în cadrul procesiunii constă într-o bucățică de pânză care conține câteva picături din sângele fostului Suveran Pontif. Aceasta a fost oferită Catedralei Sfântul Iosif din București la 19 mai 2011 de către Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscop emerit de Cracovia și fost secretar personal al Papei Ioan Paul al II-lea.

Relicva este păstrată în legătură cu memoria pontifului polonez și cu vizita istorică pe care acesta a efectuat-o în România în 1999.

Monumentul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, de la care va porni procesiunea, a fost amplasat la intersecția bulevardului Schitu Măgureanu cu strada Pictor C. Stahi, la inițiativa Nunțiaturii Apostolice în România, în colaborare cu Primăria Municipiului București.

Monumentul a fost realizat în amintirea vizitei istorice pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o în România în perioada 7-9 mai 1999. A fost prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă și, totodată, prima vizită papală în România.

Lucrarea a fost dezvelită la 1 august 2011 și este realizată din bronz de sculptorul sloven de origine bosniacă Mirsad Begić.

În 2026 s-au împlinit 27 de ani de la vizita pontifului polonez în România, un moment istoric pentru relațiile dintre Biserica Catolică și comunitatea majoritar ortodoxă din țara noastră.