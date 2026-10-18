Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou începe duminică. Credincioșii se vor putea închina la moaștele mai multor sfinți până pe 28 octombrie

Pelerinajul organizat cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, celebrat pe 27 octombrie, începe duminică, 18 octombrie, și se va încheia pe 28 octombrie. Evenimentul este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, pelerinajul din acest an va include și racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care va fi adusă sâmbătă, 24 octombrie.

În perioada 18-23 octombrie, credincioșii se vor putea închina la moaștele mai multor sfinți în interiorul Catedralei Patriarhale istorice. Vor fi expuse spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Moaștele vor fi așezate în interiorul catedralei deoarece în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. În aceste zile, programul de închinare va fi cuprins între orele 7:00 și 21:00.

Având în vedere că moaștele vor fi expuse exclusiv în interiorul Catedralei Patriarhale istorice în perioada 18-23 octombrie, iar numărul pelerinilor este estimat să fie mai redus, Patriarhia Română recomandă familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile pentru a participa la pelerinaj. Recomandarea urmărește evitarea aglomerației care se poate forma în ultima parte a hramului.

„Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor(27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită de prezența raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea (care va fi adusă începând cu ziua de sâmbătă, 24 octombrie 2026) și se va desfășura în perioada 18-28 octombrie 2026, după următorul program: În perioada 18-23 octombrie 2026, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, întrucât în pridvorul acesteia se desfășoară lucrări de restaurare a picturii. În această perioadă, programul de închinare va fi între orele 07:00-21:00. Având în vedere că, în perioada 18-23 octombrie 2026, Sfintele Moaște menționate vor fi expuse spre închinare doar în interiorul Catedralei Patriarhale istorice, iar numărul pelerinilor va fi mai redus, recomandăm familiilor cu copii mici să aleagă aceste zile spre închinare la Sfintele Moaşte, pentru a evita aglomerația din ultima parte a hramului”, informează Biserica Ortodoxă Română.

Sâmbătă, 24 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților. Evenimentul se va desfășura cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Aducerea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, programată pentru aceeași zi, va completa programul religios al pelerinajului din acest an, care se va încheia pe 28 octombrie.